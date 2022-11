L'horoscope des Poissons pour le mois de novembre 2022

Que réservent les astres aux Poissons au mois de novembre 2022 ? Climat général, vie quotidienne, ou encore vie amoureuse... Christine Haas vous livre ses prévisions pour les personnes nées entre le 20 février et le 20 mars.

Climat général

Normalement la période de Scorpion est très positive pour votre signe. Elle vous permet de vous évader, peut-être parce qu'il y a des petites vacances et que cette période Scorpion a commencé le 23 octobre, en même temps que les vacances. Toutefois, il y a aussi une dimension de développement avec le Scorpion, la possibilité de voir plus grand et pour certains de parler d'une promotion, en tout cas jusqu'au 17 novembre. Toutefois le contexte dans lequel vous vous trouverez ne sera pas très favorable à la réalisation immédiate des promesses qu'on peut vous faire ou du projet qui est le vôtre. Il est vrai que la dissonance entre Mars et Neptune dans nous allons parler ne vous aidera pas vraiment.

Vie quotidienne

Donc ce mois-ci encore, Mars en Gémeaux est en dissonance avec Neptune qui est dans votre troisième décan. Et ce que nous avons évoqué le mois précédent est toujours valable, mais en période Scorpion je crains que ça ne soit encore plus ennuyeux. C'est-à-dire que s'il y a des mouvements sociaux, ou toute autre forme de remous (ça peut être une très mauvaise météo, par exemple), ou des polémiques, cela risque d'avoir des conséquences plus importantes que prévu étant donné que le Scorpion crée de l'excès. Autre interprétation : quelqu'un à votre travail ou à la maison peut avoir une attitude qui vous pose problème : vous ne savez pas quoi faire...

Vie amoureuse

C'est probablement ce domaine qui sera le plus agréable à vivre ce mois-ci. Cela a commencé fin octobre et cela se poursuit jusqu'au 17 novembre : le Soleil et Vénus son conjoint en Scorpion. Si vous êtes en couple, c'est une conjoncture très épanouissante et on peut penser que peut-être ce sont les vacances qui vous ont rapprochés ou que vous avez partagé quelque chose de fort et d'intense. Célibataire c'est une excellente période pour faire des rencontres, aussi acceptez les invitations et sortez le plus possible de chez vous ; créez des occasions de rencontres. Après le 17 Vénus occupera le Sagittaire et ce sont plutôt vos responsabilités vis-à-vis de ceux que vous aimez qui seront au premier plan. Arrangez-vous pour qu'ils puissent compter sur vous.

En aparté

La nouvelle Lune a lieu le 23 novembre, dans le premier décan du Sagittaire, deux jours après le début de la coupe du monde de foot ! Le Sagittaire représente le lointain, les pays étrangers... Peut-être êtes-vous partis au Qatar ? Mais le plus souvent, vous resterez chez vous et serez transporté au loin grâce à la télévision et vous vibrerez en regardant notre équipe (et les autres) se battre. Avec toutes les controverses que cette situation peut générer pour les raisons qui ont été évoquées depuis des mois. Les 7 jours de votre horoscope quotidien sont sur le 3210.

