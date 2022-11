L'horoscope du Verseau pour le mois de novembre 2022

Que réservent les astres au Verseau au mois de novembre 2022 ? Climat général, vie quotidienne, ou encore vie amoureuse... Christine Haas vous livre ses prévisions pour les personnes nées entre le 21 janvier et le 19 février.

Climat général

C'est au tour du Scorpion d'être le signe le plus éclairé, et le plus influent dans votre thème, d'autant plus que Vénus et puis Mercure aussi se retrouvent dans ce même signe. Il représente vos priorités, autant sur le plan professionnel que sur le plan affectif, l'importance que vous accordez aux responsabilités qui sont les vôtres, et comment vous les gérez.

C'est donc le moment d'être sérieux, rigoureux et exigeant, plus envers vous-même qu'envers les autres. Mars, maîtresse du Scorpion, occupe toujours les Gémeaux et continue à être en dissonance avec Neptune. Donc on peut se demander si les efforts que vous allez faire vont porter leurs fruits et si vous n'allez pas vous décourager un peu facilement !

Vie quotidienne

Précisément vos actions et décisions, celles que vous prenez tous les jours dans votre vie quotidienne, sont gérées par Mars. Sa dissonance avec Neptune ne va certainement pas vous faciliter la vie, mais c'est déjà le cas depuis plusieurs semaines. Il se peut que la météo ne soit pas favorable, ou que des événements sociaux vous gênent. Autrement, les décisions que vous prendrez ne seront pas définitives et vous devrez aussi surveiller de possibles erreurs.

La semaine du 7 risque d'être assez tendue car en plus de la dissonance entre Mars et Neptune ce sont le Soleil et Mercure qui seront en dissonance avec Uranus et avec Saturne. Si ces planètes jouent un rôle personnel dans votre thème vous ressentirez ces tensions intérieurement. Sinon, vous les observerez encore une fois dans la vie sociale.

Vie amoureuse

Dans ce domaine et seulement si vous êtes né début février, jusqu'au 9, il y aura également des tensions étant donné que Vénus sera elle aussi en dissonance avec Saturne et avec Uranus. Soit c'est votre partenaire qui aura une attitude inhabituelle et qui peut se montrer un peu tyrannique, soit c'est vous qui aurez l'impression de ne plus aimer.

Peut-être aurez-vous envie de rompre ? Après le 16, le climat sera très différent étant donné que Vénus abordera le Sagittaire. L'amitié sera souvent au premier plan, de même que les relations ambiguës, où l'amour et l'amitié se mélangent (1er et 2ème décan). Si vous êtes en couple, c'est une bonne période pour faire des projets, des projets de voyages, de vacances... ou alors pour multiplier vos activités avec des amis.

En aparté

La nouvelle Lune du 23 novembre se fera au tout début du Sagittaire (1er décan) et sera conjointe à Vénus et à Mercure, ce qui est une excellente conjoncture pour une NL qui occupera votre secteur des projets et des amitiés. Il se peut que vous ayez de bonnes nouvelles, précisément d'un projet en cours. Toutefois, une amitié peut également naître, à moins que l'un de vos alliés ne vous donne un important coup de pouce, financier ou autre.

