L'horoscope du Capricorne pour le mois de novembre 2022

Que réservent les astres au Capricorne au mois de novembre 2022 ? Climat général, vie quotidienne, ou encore vie amoureuse... Christine Haas vous livre ses prévisions pour les personnes nées entre le 21 décembre et le 20 janvier.

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct en appelant au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.



Climat général

La période Scorpion a commencé le 23 octobre et ira jusqu'au 22 novembre. C'est une période de l'année qui est plutôt chaleureuse pour le Capricorne dans la mesure où le Soleil dans ce signe éclaire le domaine de l'amitié, des relations professionnelles qui peuvent jouer un rôle positif (entraide) dans votre boulot, et il gère aussi tout ce qui touche à vos projets. C'est donc le moment d'en faire, que ce soit pour vous, pour vous développer ou que ce soit un projet que vous ferez en couple. La planète maîtresse du Scorpion c'est Mars et vous savez qu'elle est toujours en Gémeaux, en dissonance avec Neptune ; donc rien de nouveau si ce n'est que la situation générale reste mouvementée ; ici ou ailleurs.

Vie quotidienne

Il n'est pas du tout sûr que Mars ait un réel impact sur votre signe, cela dépend vraiment de la place de votre ascendant et de celle qu'occupait Mars le jour de votre naissance. Quoi qu'il en soit, la planète se trouve depuis août dans le secteur qui gère votre quotidien et comment vous l'occupez : c'est-à-dire le travail pour les uns et les activités habituelles pour les autres. Le domaine du soin est également représenté par Mars et il est très possible que vous ayez un traitement à suivre, qui est censé vous empêcher de souffrir. Mais il n'est pas exclu qu'il ait des effets secondaires qui vous mettent un petit peu dans le brouillard. Les choses vont s'arranger à la fin du mois et encore plus le mois prochain (3e décan en premier lieu).

Vie amoureuse

Vous avez de la chance en quelque sorte, Vénus votre planète d'amour sera conjointe au Soleil au moins jusqu'au 16. Les deux planètes sont donc dans votre secteur amical et il est possible que l'une de vos amitiés évolue différemment. Autre éventualité, vous pourriez entamer une relation avec quelqu'un par le biais d'Internet. Des amis peuvent également vous présenter une personne qui vous plaira. Si vous êtes en couple comme je vous le disais plus haut c'est le moment de faire des projets, des petits ou des grands comme vous le voulez. Après le 16 Vénus occupera votre voisin Sagittaire, votre signe d'ombre, et la discrétion, la réserve, seront à l'honneur. Vous n'aurez pas envie de dévoiler ce que vous ressentez : attention à ce que cela ne soit pas mal interprété par ceux qui vous aiment.

En aparté

La nouvelle Lune a lieu le 23 novembre. Elle se tient dans le premier décan du Sagittaire, et éclaire vos zones d'ombre. C'est-à-dire les comportements dont vous n'êtes pas toujours conscient : votre façon d'être distant, votre manque apparent de chaleur. Autour de cette nouvelle Lune il faudra donc montrer un peu plus vos sentiments, moins dissimuler vos ambitions, être le plus possible vous-même. Il sera peut-être aussi nécessaire de faire un petit bilan avant que ne démarre votre nouveau cycle le 21 décembre.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info