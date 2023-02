L'horoscope du vendredi 12 août 2022

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

La pleine Lune vous donne envie de briller de toutes les manières possibles, de vous valoriser, de montrer à quel point vous êtes valeureux et courageux, mais on ne peut pas dire que le contexte s'y prête vraiment ! Vous avez intérêt à suivre certaines consignes et à vous dire que vous gagnerez en liberté... plus tard.

Taureau

Franchement, ce n'est pas brillant ! Vous avez connu mieux et si vous êtes né autour des 9, 10, 11 mai, il semble que vous êtes bloqué face à un choix que vous ne pouvez, ou ne voulez pas faire. Le problème c'est que vous avez peur que quelque chose vous passe sous le nez, mais en même temps vous ne voulez rien précipiter.

Gémeaux

Cette pleine Lune reçoit peut-être des dissonances, mais en elle-même elle est bonne pour vous ! Elle éclaire fortement des secteurs qui vous permettent d'être vous-même, d'exercer votre curiosité, votre humour, vos talents et de varier le plus souvent vos plaisirs. Toutefois, il est vrai que le contexte ne s'y prête pas tellement.

Cancer

Ce sont des secteurs financiers qui sont éclairés par la pleine Lune mais elle reçoit des dissonances qui peuvent générer des inquiétudes et vous ne serez pas le seul ! Des inquiétudes pour votre niveau de vie, vos rentrées d'argent, mais peut-être aussi pour votre qualité de vie, c'est-à-dire votre santé. Vous pourriez être patraque.

Lion

Votre pleine Lune oppose le Soleil chez vous à la Lune en Verseau, conjointe à Saturne, ce qui n'est pas l'idéal. Les astres sont en signes fixes, ce qui peut vous turlupiner si vous êtes de ceux qui ont un choix à faire ou... à subir. Car la PL est aussi en dissonance avec Uranus. Apparemment, il faut tourner le dos au passé et construire l'avenir.

Vierge

La pleine Lune d'aujourd'hui stimule des secteurs qui opposent votre imaginaire, vos idéaux, à la réalité concrète. Vous rêvez peut-être de séduire quelqu'un, mais cette personne n'est pas libre ou ne fait pas attention à vous. Il se peut aussi que vous soyez dans l'attente d'une rencontre, mais votre passivité ne vous aide pas.

Balance

C'est une pleine Lune chahutée par deux lourdes planètes, Saturne et Uranus et pourtant elle est très stimulante pour vous, en particulier si vous êtes à cheval entre le 2e et le 3e décan (né autour des 13 et 14 octobre. Les accords et autres possibilités d'entente avec des partenaires sont au menu, mais vous n'êtes pas totalement en confiance.

Scorpion

Une pleine Lune qui risque d'être un peu stressante pour ceux qui sont nés entre le 2e et le 3e décan (nés autour des 11, 12, 13 novembre. Mais bien sûr, tout le signe peut en avoir des échos. Cette PL est mal aspectée et vous risquez d'être encore une fois déstabilisé par l'attitude d'un partenaire, que ce soit affectif ou professionnel.

Sagittaire

En dépit des dissonances que reçoit la pleine Lune, elle est positive pour vous car elle active votre mental et que vous êtes rapide à la détente. Certes, elle reçoit des dissonances et vous pouvez être obligé de réfléchir à la meilleure manière d'analyser une situation pour mieux la comprendre. Ça peut vous prendre la tête !



Capricorne

La pleine Lune signifie que les luminaires, les deux astres les plus importants du zodiaque, s'opposent. Le Soleil est en Lion la Lune en Verseau, conjointe à votre maître Saturne. On dirait qu'il vous est interdit de rêver, de fantasmer, mais on peut se demander si ce n'est pas vous qui vous mettez de telles barrières. Posez-vous la question.

Verseau

Ce n'est pas la meilleure pleine Lune de l'année ! La Lune est chez vous, conjointe à Saturne et s'oppose au Soleil en Lion, lui-même en dissonance avec Uranus. Vos projets, quels qu'ils soient semblent stagner et vous vous demandez si votre envie de changement est raisonnable, si vous n'avez pas intérêt à différer (3e décan).

Poissons

La pleine Lune oppose le Lion et le Verseau, des signes qui sont dans la lumière alors que vous, selon l'idée que vous vous faites de vous-même, vous n'êtes pas dans cette lumière. Vous aurez tendance à vous critiquer de trop sous cette pleine Lune un peu dévalorisante pour les Poissons, et parfois sur des choses qui semblent mineures.

