L'horoscope du Cancer pour le mois d'août 2022

Que réservent les astres au Cancer au mois d'août 2022 ? Climat général, vie quotidienne, ou encore vie amoureuse... Christine Haas vous livre ses prévisions pour les personnes nées entre le 22 juin et le 22 juillet.

Climat général

Le Lion est aux commandes, le roi du zodiaque est votre voisin et vous bénéficiez de son aura dans le domaine de l'argent, ce qui peut rendre les autres jaloux. Ce mois-ci, c'est justement d'argent dont il sera question, avec quelques petites difficultés à gérer la semaine du 8 et le week-end à suivre pour le 2e et le 3e décan. Cela dit, pour le 2e, il pourrait y avoir une surprise, un imprévu qui ne sera pas forcément dérangeant, au contraire... En revanche, pour le 3e décan, la dissonance de Pluton risque encore une fois de vous exposer à quelqu'un de malhonnête. N'investissez dans rien pour le moment.

Vie quotidienne

Jusqu'au 20, Mars occupera le Taureau, 3e décan, et sera en phase avec vous. Actions et décisions seront plus faciles sous cette conjoncture, il faudra juste prendre votre temps, ne pas faire les choses de manière trop impulsives ou à la suite d'émotions fortes. Un projet pourrait cependant être retardé, ou quelqu'un qui devait partir en vacances avec vous... Après le 20, Mars sera en Gémeaux, dans votre secteur 12, et c'est une conjoncture favorable aux vacances : vous laisserez les autres se charger des besognes ennuyeuses !

Vie amoureuse

2e et 3e décan, Vénus sera chez vous jusqu'au 11. Normalement, ce sera une bonne période pour la détente, pour profiter de votre chéri/e, ou pour faire des rencontres. Sauf peut-être la semaine du 8 pour le 3e décan : votre partenaire risque d'être trop possessif, jaloux, ou de vouloir vous contrôler. Préparez-vous des portes de sortie. Après le 11, Vénus occupera le Lion où elle sera en bon aspect avec Jupiter jusqu'au 20. Vos appétits sensuels et gourmands seront au premier plan : profitez des bonnes choses, la vie vous les offrira.

En aparté

La pleine Lune aura lieu le 12, en dissonance avec Saturne. Si vous êtes du 3e décan, on ne peut pas dire que la conjoncture sera épanouissante autour de cette date, mais cela ne devrait affecter que vos humeurs... Vous serez peut-être obligé de rentrer plus tôt que prévu, ou de ne partir en vacances que quelques jours après le 12 justement. Les 7 jours de votre horoscope quotidien sont sur le 3210.

