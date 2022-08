L'horoscope du Lion pour le mois d'août 2022

Que réservent les astres au Lion au mois d'août 2022 ? Climat général, vie quotidienne, ou encore vie amoureuse... Christine Haas vous livre ses prévisions pour les personnes nées entre le 23 juillet et le 23 août.

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct en appelant le 3210. Vous pouvez aussi retrouver un conseil de Christine Haas chaque jour sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.



Climat général

Bon anniversaire à tous ! Le Soleil est entré le 22 juillet dans votre signe et forme depuis un bon aspect avec Jupiter, qui est un beau facteur de chance pour la plupart d'entre vous. Cela va durer les huit premiers jours du mois et surtout pour le 1er décan. En revanche, pour le 2e et le 3e, la semaine du 8 ne sera pas toujours telle que vous l'avez prévue (2e décan), ou vous verra morose si vous êtes du 3e décan. Vénus suivra le même chemin à partir du 11, glorieux pour le 1er décan, moins chaleureux pour le 2e et le 3e.

Vie quotidienne

Pour le 3e décan, il y aura du chahut dès le début du mois avec la conjonction Mars/Uranus en dissonance avec vous : cassure ? Rupture de contrat ? En tout cas, il y aura un imprévu auquel vous aviez songé mais auquel vous ne croyiez pas. Et votre autorité, votre volonté ne vous serviront à rien contre plus fort que vous. Après le 20, Mars occupera les Gémeaux et sera au contraire en très bon aspect avec vous, 1er décan, et avec Jupiter. Encore une fois, vous aurez de la chance, vous serez au bon endroit, au bon moment, peut-être pour saisir une occasion.

Vie amoureuse

Jusqu'au 11, Vénus sera dans l'ombre de votre signe, en Cancer (2e et 3e décan). Vos affaires de coeur seront reléguées au second plan ou seront une source de soucis, mais que vous aurez parfois tendance à voir pire qu'ils ne sont. Ne vous isolez pas, vous aurez au contraire intérêt à vous entourer et à évacuer ce que vous avez sur le coeur. Après le 11, Vénus sera chez vous ! Top pour le 1er décan qui pourra se dire qu'il est heureux, moins top la semaine du 22 pour les 2e et 3e décans, à cause d'Uranus (imprévu) pour les uns et de Saturne (peine, tristesse) pour les autres.

En aparté

La pleine Lune du 12 oppose votre signe et donc ceux nés autour de cette date à leur signe opposé, le Verseau. Cette PL particulière sera en dissonance avec Uranus et Saturne, une suite logique de la semaine du 8 qui vous verra face à une cassure, une rupture qui vous rend votre liberté, ou fatigué, lassé, désireux de vous retrouver seul car vous vous sentirez mal entouré. Les 7 jours de votre horoscope quotidien sont sur le 3210.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info