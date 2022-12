L'horoscope du samedi 24 décembre 2022

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

Avec les planètes en Capricorne, l'ambiance ne sera pas très fun, mais vous apprécierez sûrement ceux qui vous entourent, même s'ils ne sont pas de la famille. En fait, la Lune n'est pas seule en Capricorne, et justement aujourd'hui elle rencontre la douce Vénus et l'amusante Mercure. Vous pensiez peut-être que ce réveillon serait une corvée, mais ça ne sera pas le cas.

Taureau

Vous êtes les favoris des astres en ce moment, surtout 1er et 2e décan, aussi serez-vous d'une humeur de rêve toute la journée et le réveillon sera à la hauteur de vos attentes : convivial, chaleureux, tout en restant très conventionnel. C'est ce que vous aimez, le respect des traditions. 3e décan, la dissonance de Saturne n'étant pas joyeuse, vous aurez peut-être un souci à l'arrière-plan.

Gémeaux

Vous vous sentirez obligé de faire le clown ce soir, de façon à détendre l'atmosphère que vous trouverez compassée et même, pour tout dire, un peu ennuyeuse. Vous n'aurez qu'une envie, renverser la tendance et faire de l'humour, quitte à être provocant. Mais attention à ne pas créer de polémique juste pour animer la conversation (2e décan), ce serait mal vu !

Cancer

C'est la trêve aujourd'hui ! La Lune est toujours face à vous et vous vous sentez dépendant des humeurs des autres, mais ils seront gentils, ouverts, de bonne compagnie ! Peut-être pas pour ceux du 1er décan qui sont encore dans l'ambiance de la nouvelle Lune d'hier, avec un problème à régler, mais ceux du 2e décan sont particulièrement gâtés, de même que le 3ème dans une moindre mesure.

Lion

A en croire les astres, vous serez nombreux, parmi les Lion, à organiser ce réveillon. Vous serez à la tâche une grande partie de la journée et même ce soir, vous serez inquiet, vigilant, désireux que tout soit parfait. On peut donc se demander si vous profiterez vraiment de la soirée. Et si vous êtes seul, on a l'impression que vous serez malgré tout très occupé.

Vierge

La conjoncture est toujours excellente pour vous, 2e décan en particulier, mais vous aurez tous droit à une journée et à une soirée qui vous rendront heureux. Le 3e décan sera plus communicatif que d'habitude, peut-être plus détendu aussi. Comme le disait la nouvelle Lune d'hier, vous serez en tout cas au top côté physique et vous sentirez plus séduisant que les autres jours.

Balance

Plus de dissonance aujourd'hui, et une agréable rencontre entre la Lune et Vénus vous attendrira. D'agréables images des réveillons passés vous reviendront en tête. Peut-être même que vous serez un peu nostalgique d'un temps révolu, mais de toute manière, vous passerez un bon moment. Préoccupé des autres comme vous l'êtes, vous ferez tout pour que vos proches se sentent bien.

Scorpion

Encore sous l'influence de la nouvelle Lune, vous serez bien entouré pour passer cette journée et surtout la soirée du réveillon. Vous saurez mettre une bonne ambiance. Ou alors c'est l'un de vos proches qui sera amusant et vous rebondirez sur ses plaisanteries. Faire rire votre entourage sera un vrai plaisir pour vous, et vous en oublierez tout ce qui peut vous tracasser.

Sagittaire

Votre plaisir aujourd'hui ou ce soir, et il y en aura, sera de répondre à vos besoins gourmands. Et d'ailleurs, certains se mettront parfois eux-mêmes en cuisine. Que ce soit pour ce soir, ou pour le déjeuner de demain ! De toutes les façons, ce que vous ferez de concret (et non pas les idées qui vous passeront par la tête), sera une source de bien-être et de bonne connexion avec vos proches.

Capricorne

La Lune est dans votre signe et passe par conjonction sur Vénus, Mercure et Pluton : on peut dire que toute la journée et le réveillon seront marqués par l'émotion. En général, vous les cachez bien, mais là vous ne pourrez pas ! Vous serez plus sensible et plus sentimental que d'habitude et même si vous n'êtes pas en famille, la soirée sera émouvante.

Verseau

La Lune étant en Capricorne, conjointe à Vénus, vous aurez des raisons de vous réjouir intérieurement. Et c'est une joie qui vous aidera à passer une bonne soirée. Toutefois, certains s'isoleront volontairement. Ils n'auront pas envie de participer, Noël ne représentant rien pour eux, ou n'étant pas un bon souvenir. Quoi qu'il en soit, et où que vous soyez, vous ne serez pas très expansif...

Poissons

Ce n'est pas forcément un réveillon très joyeux, mais en tout cas vous serez bien entouré et vous aurez un agréable projet, ou une idée en tête, qui vous réjouiront. En fait, on dirait que vous serez impatient de passer à autre chose. Toutefois, certains d'entre vous, ceux qui sont le plus dans le dévouement, pourraient consacrer cette soirée aux autres, à ceux qui sont seuls.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info