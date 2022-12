Horoscope 2023 : comment savoir quel est son signe astrologique ?

L'année 2022 est sur le point de se refermer, 2023 montre le bout de son nez. Que vous réserve cette nouvelle année ? Comme de nombreux Français vous allez certainement vous plonger dans les horoscopes pour découvrir sous quels auspices s'annonce cette nouvelle année. Mais, pour cela, encore faut-il connaître son signe astrologique.

Pour rappel, le signe astrologique se détermine en fonction du jour et du mois de votre naissance. Il y en a douze en tout. Pourquoi ? Parce que c'est le même nombre de constellations devant lesquelles le soleil passe au fur et à mesure de l'année. Ces douze signe du zodiaque sont répartis en quatre éléments : l'eau, le feu, la terre et l'air.

Dans l'ordre chronologique, voici votre signe selon votre date de naissance :

- Vous êtes né entre le 22 décembre et le 19 janvier : vous êtes Capricorne ♑ ;

- Vous êtes né entre le 20 janvier et le 18 février : vous êtes Verseau ♒︎ ;

- Vous êtes né entre le 19 février et le 20 mars : vous êtes Poisson ♓ ;

- Vous êtes né entre le 21 mars et le 20 avril : vous êtes Bélier ♈ ;

- Vous êtes né entre le 20 avril et le 20 mai : vous êtes Taureau ♉ ;

- Vous êtes né entre le 21 mai et le 20 juin : vous êtes Gémeau ♊ ;

- Vous êtes né entre le 21 juin et le 22 juillet : vous êtes Cancer ♋ ;

- Vous êtes né entre le 23 juillet et le 23 août : vous êtes Lion ♌ ;

- Vous êtes né entre le 24 août et le 22 septembre : vous êtes Vierge ♍ ;

- Vous êtes né entre le 23 septembre et le 22 octobre : vous êtes Balance ♎ ;

- Vous êtes né entre le 23 octobre et le 21 novembre : vous êtes Scorpion ♏ ;

- Vous êtes né entre le 22 novembre et le 21 décembre : vous êtes Sagittaire ♐.



Un nouveau signe astrologique démarre entre le 19 et 23 du mois. Les personnes nées environ trois jours avant ou trois jours après la transition d'un signe sont appelés les cuspides. Celles-ci peuvent avoir le sentiment que leur signe astrologique ne leur correspond pas totalement et se retrouvent parfois plus dans le signe juste avant, ou juste après le leur.

