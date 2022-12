L'horoscope du mercredi 21 décembre 2022

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

Vos ambitions, les buts que vous poursuivez et pouvez atteindre, vos responsabilités aussi, tout cela prend de l'importance en période Capricorne. Géré par Saturne, le secteur correspondant à ce signe vous demande du sérieux, de la rigueur, et dans tous les domaines, vu le nombre de planètes qui s'y trouvent. Vous allez avoir un rythme soutenu, 1er décan jusqu'au 1e janvier.

Taureau

Comme les autres planètes, le Soleil en Capricorne brille chaleureusement pour vous et cette fin d'année devrait vous permettre de vous évader, de changer d'horizon. Que vous partiez quelque part ou non, l'ambiance va changer et ce sera comme si vous étiez en terre étrangère. En outre, 2e décan, une bonne surprise, ou une rencontre seront au programme d'ici samedi.

Gémeaux

Vous le savez, le Capricorne est un secteur d'argent et le Soleil, qui s'y trouve à présent, vous représente. Cela signifie que vous allez peut-être briller dans une négociation d'ici le 20 janvier (fin du Capricorne). Ou que vous allez toucher une somme qui va vous permettre de sortir du rouge à la banque, voire d'investir dans un projet. L'important, pendant cette période, sera de ne pas douter de vous.

Cancer

Le Soleil entrera ce soir en Capricorne et se trouvera immédiatement en dissonance avec Jupiter (1er décan). Votre relation avec votre conjoint, avec un parent ou un supérieur risque d'être conflictuelle parce que l'autre se comportera de manière injuste avec vous. Cela dit, c'est un peut-être un sentiment qui se manifeste souvent lorsque vous êtes en famille, on ne vous considère pas assez...

Lion

Ce n'est pas avec le Soleil en Capricorne que vous allez pouvoir vous reposer, au contraire ! Plus que jamais, vous aurez besoin de tout prendre en charge et de vous sentir responsable de vos proches. Mais entre besoin et nécessité, il est difficile de savoir si vous recherchez cette ou ces situations, ou si c'est l'histoire de votre vie ! Quoi qu'il en soit, ça ne durera pas bien longtemps.

Vierge

La période Capricorne ne peut que vous plaire, d'abord parce qu'elle valorise votre amour-propre, ensuite parce que vous vous sentez entouré de personnes qui vous apprécient, voire qui vous aiment. Vous serez satisfait de tout ce que vous ferez pendant les quelques jours où le Soleil traversera votre décan (1er décan pour l'instant). Acceptez, pour une fois, d'être fier de vous !

Balance

Le Soleil entrera ce soir en Capricorne et cela risque de raviver un problème datant du 1er trimestre de l'année, et plus particulièrement pour les natifs de septembre et début octobre. Cela peut autant être une question de partenariat, d'association, qu'une question plus personnelle concernant votre conjoint. Quoi qu'il en soit, le moment est venu de régler ce problème.

Scorpion

Cette année le Capricorne est très occupé, mais plus par des bonnes planètes que par des méchantes (comme en 2020). Vous pouvez donc vous dire que cette période (jusqu'au 20 janvier) sera très agréable et facilitera vos déplacements, vos contacts, votre communication en général. Les relations complices, les frères, sœurs, cousins sont également gérés par le Capricorne et seront importants.

Sagittaire

Le Soleil rejoint les autres planètes qui occupent le Capricorne et cela lui donne un poids particulier. Donc soyez aussi attentif à vos besoins qu'à ceux des autres, de manière à ce qu'on ne vous trouve pas égoïste. Les questions d'argent seront au premier plan et pourtant, il semble qu'elles ne vous ennuieront pas trop. Vous parviendrez à les mettre à distance, en tout cas le temps des fêtes.



Capricorne

Bon anniversaire ! Ce sera une belle année, surtout une fois que Jupiter aura terminé de vous demander des comptes, ou de vous faire vivre une injustice. En mai, la planète de chance entamera un parcours en Taureau et vous serez bien dans votre peau, vous aimerez davantage la vie et celle-ci vous fera des petits cadeaux, ou des gros, comme l'arrivée ou la conception d'un enfant.

Verseau

Votre secteur d'ombre est éclairé à présent par le Soleil et plusieurs autres planètes. Toutes vous disent d'attendre, de dompter votre impatience et de donner de bonnes bases à un projet sur lequel vous comptez. Toutefois, le destin, le hasard peuvent aussi jouer un rôle dans les prochaines semaines : n'essayez pas de tout contrôler, laissez la vie faire ce qu'elle veut.

Poissons

Chaque décan de votre signe aura droit aux bons influx des planètes et du Soleil en Capricorne, mais pour le moment c'est le 1er décan qui voit l'astre du jour briller de nouveau (une fois par an) dans votre secteur des amitiés et des projets. La solidarité et l'entraide seront au programme, et si vous avez un projet vous pourrez compter sur vos relations pour vous soutenir.

