L'horoscope 2023 : comment calculer votre ascendant ?

Bélier, Capricorne ou encore Verseau, les Français savent généralement répondre assez facilement à la question : quel est votre signe astrologique ? Les individus s’intéressant à l’astrologie seront aussi nombreux à connaître leur décan. Néanmoins, connaissez-vous votre ascendant ? Cet élément permettrait notamment de définir sa personnalité instinctive, son apparence, comment les autres vous perçoivent.

L'ascendant est un point dans votre ciel de naissance, le point de l'écliptique situé sur l'horizon oriental pour un lieu et un moment donné. Jusqu'à la fin du XIXe siècle, les astrologues favorisaient le signe ascendant, et non le signe principal utilisé aujourd'hui et déterminé par la position du soleil.

Pour le déterminer, il vous suffit d’avoir en votre possession quelques informations basiques sur votre naissance, comme la date exacte, le lieu, mais surtout son heure. Vous pouvez ensuite vous rendre sur ce calculateur gratuit et ainsi connaître votre ascendant très rapidement.

À noter que celui-ci ne change pas. Grâce à cet ascendant, vous pourrez donc avoir des prédictions un peu plus précises dans vos horoscopes.

