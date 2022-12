L'horoscope du vendredi 23 décembre 2022

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

Tout en haut de votre zodiaque, la nouvelle Lune est en dissonance avec Jupiter, laquelle est de retour dans votre signe. Il est possible que votre supérieur, votre conjoint ou encore un parent se montre injuste avec vous et que vous soyez furieux. A moins qu'un litige qui date du printemps dernier ne revienne sur le tapis et que cette fois vous ayez une chance de le régler.

Taureau

Le ciel est clément avec vous ces temps-ci, la nouvelle Lune vous est favorable, surtout si vous partez en vacances ou que vous avez organisé une fête chez vous. La NL indique une détente et des moments joyeux qui vous feront du bien, au moral comme au physique. Même si Saturne embête encore le 3e décan : vous avez du mal à apprécier la vie, comme vous le faites d'habitude.

Gémeaux

La lunaison en Capricorne met l'accent sur ce signe et surtout sur le secteur qu'il a en charge et qui est celui de vos finances. Mais il gère aussi les transformations, les mutations. Or, il semble que Pluton terminant sa course dans ce même secteur, vous avez certainement changé, obligé ou non, votre relation à l'argent et surtout à ce qu'il symbolise, ou symbolisait pour vous personnellement.

Cancer

La nouvelle Lune est en exacte opposition avec votre 1er décan, elle se place sous l'égide de Mars et sa dissonance avec Jupiter est belliqueuse. Depuis des mois, vous menez certainement un combat, et le fait que la NL soit en Capricorne nous dit qu'il s'agit d'un combat contre une injustice faite par un/e associé/e, un conjoint ou, dans certains cas, par un parent, et parfois même par la famille.

Lion

5 planètes occupent le Capricorne aujourd'hui et demain, la nouvelle Lune se faisant dans ce signe. Il représente votre quotidien, votre manière de travailler, de vous organiser et, le plus souvent, grâce au Capricorne vous êtes très ordonné et minutieux dans ce que vous faites. Cependant vous êtes rarement content de vous, vous recherchez une perfection qui ne peut exister.

Vierge

Une belle et gratifiante nouvelle Lune pour vous, surtout si vous êtes du 1er décan mais évidemment tout le signe peut en avoir des échos, le Soleil et la Lune brillent pour tout le monde ! Donc 5 planètes aujourd'hui (sur 10) dans un secteur du zodiaque qui parle de votre amour-propre (flatté), de vos atouts séduction qui peuvent attirer les autres... Un succès ?

Balance

À peine en Capricorne, la Lune rejoint le Soleil et c'est la nouvelle Lune dans le 1er décan du signe. Elle serait très cocooning, casanière, si elle n'était pas en dissonance avec Jupiter et ne réveillait pas un litige qui date de plusieurs mois. Il est peut-être réglé, c'est possible (1er décan en tout cas), mais il n'empêche que vous en mesurez peut-être les conséquences en ce moment.

Scorpion

Vous qui aimez la sincérité, l'authenticité et surtout la fidélité à ses idées et opinions, vous serez satisfait de cette nouvelle Lune du Capricorne qui va dans votre sens et vous met en relation avec des personnes qui pensent comme vous. Vous pourriez d'ailleurs, à votre grand plaisir, polémiquer avec l'un de vos proches sur un sujet que vous connaissez parfaitement.

Sagittaire

Avec la nouvelle Lune, ce sont 5 planètes qui sont en Capricorne, votre secteur des biens et des acquisitions. Il est possible que vous ayez des cadeaux de dernière minute à faire et que ce soit la raison de ces dépenses que représente cette nouvelle Lune. Mais elle vous donne aussi des idées sur ce que vous pourriez faire pour gagner plus, ou faire fructifier ce que vous avez déjà.



Capricorne

C'est votre nouvelle Lune, elle siège dans votre 1er décan et représente, bien sûr, un renouveau. Mais pas forcément celui que vous souhaitez et sa dissonance avec Jupiter met encore plus l'accent sur les tracasseries engendrées par cette planète : administratives, juridiques, immobilières : vente d'un bien, déménagement, troubles dans la maison, voire au sein de la famille.

Verseau

Les qualités, comme les défauts du Capricorne sont accentués par la nouvelle Lune et, en ce qui vous concerne, vous devrez faire attention à ne pas vous montrer un peu glacial avec les autres. Comme vous n'aurez pas envie d'être dérangé, ou que vous ne voudrez pas de conflit, vous adopterez un comportement très froid, très distant, de nature à décourager les autres de vous approcher.

Poissons

La nouvelle Lune est en dissonance avec Jupiter, un de vos maîtres, et comme elle occupe un secteur relationnel, il se peut que l'un de vos amis ou une relation vienne vous emprunter de l'argent. Vous serez ennuyé, parce que vous ne saurez pas quoi dire : le non est difficile à prononcer pour le Poissons, et le oui risque de vous mettre dans une situation délicate si vous êtes juste côté argent.

