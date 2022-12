L'horoscope du samedi 17 décembre 2022

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

Le partage est d'actualité ce week-end, soyez cool avec vos proches et confiez vos émotions, votre ressenti, et surtout si vous êtes en couple ; cela vous rapprochera. Souvent le Bélier est très " personnel " et estime qu'il est seul et que personne ne peut le comprendre. Mais vous avez autour de vous, en ce moment, des personnes qui sauront vous écouter comme vous en avez besoin.

Taureau

Tout est une question d'organisation ! C'est en tout cas ce qu'il faudra que vous vous répétiez aujourd'hui si vous avez, comme on peut le penser, mille choses en tête ! C'est-à-dire qu'il faut prévoir, engranger de quoi préparer les fêtes, faire le compte des cadeaux et vous demander si vous n'avez pas oublié quelqu'un. Mais, quelque part, cela vous plaira d'être affairé/e.

Gémeaux

C'est le bon moment pour vous occuper de vous, pour vous chouchouter et faire ce qu'il faut pour vous plaire. Il ne s'agit pas de séduire, mais d'être bien avec vous-même. De vous regarder dans la glace et de vous dire " tiens, je ne suis pas trop mal aujourd'hui " ! Résultat, si vous sortez, si vous voyez du monde, votre séduction fera son effet.

Cancer

Les joies du cocooning sont à votre portée ce week-end, disons que c'est ce qui vous détendra le plus dans la mesure où vous êtes très sollicité en ce moment, 1er et surtout 2e décan. Vous pourriez même avoir l'impression de laisser tomber vos proches, de ne pas être assez présent et vous en éprouveriez de la culpabilité. Aussi, profitez de ce samedi avec eux...

Lion

Des visites ce week-end ? Que ce soit vous qui vous déplaciez, ou les autres, quoi qu'il en soit vous serez content de voir certaines personnes en particulier. Il se peut en effet que vous ayez des vues sur quelqu'un, mais les circonstances actuelles ne vous laissent pas libre de tenter quoi que ce soit. Peut-être que vous n'osez pas, ou que la personne en question est déjà prise ?

Vierge

Vous avez probablement des dépenses à faire pour la maison, ou en prévision du réveillon de la semaine prochaine. Évidemment, ce sera plus cher que prévu. C'est-à-dire qu'avec l'aspect dissonant entre le Soleil et Jupiter, la moindre babiole, la moindre décoration vous semblera dix fois plus chère que l'année dernière. Et ça ne sera pas un vue de votre esprit.

Balance

La Lune est chez vous, en phase avec Mars, votre énergie en sera décuplée ; aussi est-ce un week-end sportif, à moins que vous ne partiez en voyage. Dans un cas comme dans l'autre, il y aura du mouvement et cela ne vous déplaira pas du tout. 3e décan, la dissonance Soleil/Jupiter pourrait vous donner le sentiment que tout coûte plus cher en ce moment.

Scorpion

Le repos vous est conseillé, plus le repos intellectuel que physique. C'est-à-dire que vous devriez faire de la méditation ou tout ce qui vous aidera à moins penser. Malgré vous, vous laisserez votre imaginaire vous créer des scénarios qui seront certes très agréables, mais qui seront loin de la réalité. Et plus vous vous en éloignerez, plus ce sera difficile de revenir sur terre.

Sagittaire

Le Soleil et Jupiter sont en dissonance, il se peut qu'on vous réclame un impayé ou que l'administration revienne à la charge si vous lui devez de l'argent. Mais il y a bien d'autres interprétations, cet aspect est lié à un " trop plein " : d'émotions pour les uns, de présence familiale pour les autres qui peuvent se sentir envahis au cours du week-end. Cela changera après le 21.

Capricorne

La Lune navigue dans un secteur qui parle de responsabilités ; il semblerait bien que vous allez tout prendre en charge aujourd'hui, même les états d'âme des autres. Mais il est dans votre nature de vous sentir coupable si jamais vous ne faites pas ce que vous êtes censé faire, ou que vous avez promis de faire. Sachez que quelque part, vous en tirerez un bénéfice.

Verseau

Un bon week-end vous attend, avec la Lune en Balance en harmonie avec Mars, soit vous pourrez vous évader, soit l'activité physique vous fera un bien fou. Et si vous allez à la salle de sport, par exemple, il n'est pas exclu que vous sympathisiez avec quelqu'un. En tout cas, vous serez de charmante humeur et pourrez séduire à peu près qui vous voulez, quoi que vous fassiez !

Poissons

C'est une bonne journée pour effectuer des achats, peut-être des cadeaux que vous aurez plaisir à faire. Essayez de ne pas dépasser les limites de votre budget. En effet, le Soleil et Jupiter sont en dissonances et en général, sous cette conjoncture, on a tendance à exagérer, à se croire plus riche qu'on est ! De plus, il faut hélas considérer que tous les prix ont augmenté.

