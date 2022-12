L'horoscope du mercredi 14 décembre 2022

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

Mercure est mise en vedette car éclairée par la Lune aujourd'hui. Vous pourrez mêler intuition et raisonnement, c'est-à-dire écouter vos petites voix intérieures - très libres - et leur ajouter la justesse et la précision qu'apporte une réflexion menée par Mercure en Capricorne. Vous serez donc convaincant, on se ralliera à votre bannière, mais ne soyez pas trop autoritaire...

Taureau

Le 1er décan est très bien servi par la conjoncture, votre vie sociale est plus agréable que d'habitude et vous pourriez faire des rencontres intéressantes. En même temps, vous aurez un regard moins critique sur vous-même. Le 2e décan est lui, bien soutenu par Mercure et cela va vous valoir ces prochains jours une bonne nouvelle, un peu surprenante, ou une visite inattendue.

Gémeaux

La conjoncture risque de vous faire grincer des dents aujourd'hui et demain, surtout 2e décan. Mars est toujours conjointe à votre Soleil (né autour du 5 juin) et tout vous énerve... Vous pouvez aussi souffrir de quelque part, une douleur qui se réveille de temps en temps. 3e décan, en plus de Jupiter, Neptune est toujours là pour créer des remous dans votre quotidien.

Cancer

C'est parce que vous serez plus ouvert aux autres que d'habitude, que vous avez des chances de séduire ou d'être séduit par quelqu'un, la conjoncture étant activée aujourd'hui pour le 1er décan et demain pour le 2e. Cela dit, pour le 2ème ce sera plus une bonne nouvelle, ou alors le hasard qui les mettra en présence de quelqu'un qu'ils avaient perdu de vue.

Lion

Autant les émotions étaient fortes hier, autant aujourd'hui vous aurez un parfait contrôle sur vous-même grâce à la Lune en Vierge qui vous incitera, instinctivement, à laisser la raison prendre le pouvoir sur la " déraison ". Et vous en aurez encore plus besoin dans les prochains jours si vous êtes du 2e décan, né autour du 8 août... Nous en reparlerons.

Vierge

La Lune transitera votre signe à partir de 9h47 ce matin et comme souvent, vous serez dans le contrôle de vos émotions. C'est quelque chose d'automatique chez vous, et c'est probablement accentué par la dissonance que Mars vous envoie, surtout 2e décan. Vous vous sentez peut-être agressé par quelqu'un, par un supérieur, votre conjoint ou, selon votre âge, par un parent.

Balance

Deux planètes en Capricorne, plus la Lune en Vierge, cette configuration indique que vous serez tenté de vous replier sur vous-même, de fuir le monde extérieur qui, selon vous, est source d'angoisses, de peurs. Essayez de prendre du recul par rapport à ce qu'on vous dit ou à ce que vous entendez dans le poste. On pourrait exagérer (dissonance de Jupiter).

Scorpion

Vous serez content de vous dans le courant de cette journée, surtout si vous êtes du 1er décan. Des compliments ? Un regard admiratif qui en dit long ? Quoi qu'il en soit, la conjoncture vous valorise et diffuse des vibrations amicales. Vous serez très serviable et c'est peut-être la raison pour laquelle on vous sera reconnaissant en paroles et, éventuellement, sur le plan matériel.

Sagittaire

Mercure, planète du jour, entre dans le 2e décan du Capricorne, et entame une harmonie avec Uranus. Mercure occupant votre secteur d'argent, il est possible que vous ayez du nouveau dans ce domaine ces prochains jours (2e décan surtout). Soit que vous receviez une avance, ou de l'argent gagné grâce à un jeu. En tout cas, vous devriez être agréablement surpris.

Capricorne

Chez vous, dans votre 1er décan, Vénus forme un joli aspect avec la Lune. Rêver d'amour vous mettra d'excellente humeur... Et si ce n'était pas un rêve, si vous pouviez réellement rencontrer quelqu'un ? Vénus est physiquement dans votre décan, il y a donc des chances pour que cela soit concret et que vous sentiez votre coeur battre plus fort (jusqu'à dimanche).

Verseau

Est-ce que vous vous rendez compte à quel point il est facile de confondre le rêve avec la réalité ? Et c'est toujours dans le domaine amoureux que cela se passe... parfois financier aussi ! Soyez réaliste, avec Mercure et Vénus en Capricorne vous serez bien obligé de tenir compte de la réalité et de ne pas accorder trop de crédit à ce que vous imaginez.

Poissons

Ça boume pour vous ! A part le 3e décan, qui semble ne pas avoir les pieds sur terre, les autres ont des occasions à saisir. Le 1er décan surtout, avec une harmonie entre Lune et Vénus qui vous promet une bonne journée, favorable à votre pouvoir de séduction. Quant au 2e décan, c'est son pouvoir de conviction qui sera remarquable : on vous écoutera attentivement.

