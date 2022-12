L'horoscope du jeudi 15 décembre 2022

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

Vous aurez dans l'idée de rendre la pareille à une personne qui s'est montrée un peu agressive avec vous. Avant de réagir, demandez-vous si vous n'avez pas dit quelque chose que lui ou elle aurait mal interprété ? Il ne faudrait pas vous fâcher pour un détail sans grande importance et qui est lié à un excès de susceptibilité de part et d'autre.

Taureau

Soit l'un de vos enfants piquera une grosse colère et vous n'aurez qu'une envie, c'est de l'envoyer promener (2e décan surtout). Soit vous-même serez mécontent de l'une de vos dépenses ; un cadeau que vous avez acheté et vous vous rendez compte qu'il risque de faire double emploi parce que quelqu'un de proche a déjà acheté le même, pour la même personne.

Gémeaux

Vous serez probablement le plus rapide à monter dans les tours, c'est-à-dire à vous mettre en colère aujourd'hui. La dissonance Lune/Mars est active pour le 2e décan, espérons que les autres n'en auront que de faibles échos. Il se trouve que même lorsque Mars rétrograde, il peut y avoir des remous, mais il est possible que vous gardiez votre colère pour vous...

Cancer

La conjoncture d'hier est toujours valable, sauf que la Lune et Mars étant en bisbille vous serez un peu choqué, 2e décan, par la violence qui règne dans votre quartier, ou dans votre communauté. Cela ne date pas d'aujourd'hui, d'habitude, vous y faites moins attention... Le problème, c'est que vous êtes quelqu'un de réactif, mais que là, vous ne pouvez rien faire.

Lion

Il est vrai que quand la colère peut s'exprimer sans faire trop de dégâts, ça fait du bien... Mais aujourd'hui, si quelqu'un vous énerve au point que vous ne tenez plus, vous avez intérêt à canaliser vos fortes émotions parce que ça ne vous apportera rien de crier sur cette personne et de lui dire des choses que vous pourriez regretter par la suite. Restez sur la réserve si possible.

Vierge

La Lune est encore dans votre signe, 2e décan surtout, et elle sera en dissonance avec Mars (précisément à 12h30). Vous aurez un mouvement de colère, contre votre boss ou votre conjoint parce que cette personne ne sera pas d'accord avec vous, ou qu'il/elle ne vous donnera pas son accord à propos d'une demande que vous lui aurez faite. Vous vous calmerez rapidement...

Balance

D'habitude, vous êtes de grands adeptes du consensus, vous ne vous sentez pas du tout à l'aise dans un climat où règne l'agressivité et où il y a du conflit. Pourtant, vous vivez depuis des mois quelque chose qui ressemble tout de même à un conflit, ou à un défi que vous vous êtes lancé et qui vous donne bien du mal ! Cela s'arrangera progressivement à partir du 13 janvier.

Scorpion

La crise à laquelle certains sont sensibles a pris un peu de recul, mais vous serez obligé d'y penser aujourd'hui et même d'en éprouver, malgré tout, des émotions fortes. Il faudra que ça sorte ! Toutefois, évitez de vous adresser à des personnes qui n'en sont pas responsables... Et si vous ne pouvez pas atteindre le ou les responsables, parlez-en tranquillement avec un proche bienveillant.

Sagittaire

La Lune et Mars sont fâchées et certains seront eux-mêmes un peu en colère, probablement à cause de l'attitude parfois vexante d'un proche ou d'un collègue. C'est-à-dire que ce sera très subjectif, ce sera votre façon de jauger la situation. Toujours est-il que si quelqu'un vous casse vraiment les pieds depuis quelques mois, il va falloir prendre une décision.

Capricorne

Un bon aspect pour vous, notamment 2e décan : Mercure est à présent dans votre décan et forme un bon aspect avec Uranus. Vous aurez une façon de vous exprimer qui surprendra, vos idées seront innovantes, ou alors vous pourriez apprendre - voire transmettre - une information étonnante. Quoi qu'il en soit, jusqu'à dimanche, vous pourriez surprendre ou être surpris.

Verseau

Mercure s'éloigne de Vénus et, ce faisant, entre en relation avec Uranus. Ces symboles de la communication vous inciteront à écouter les autres parler et dire des choses que vous jugerez farfelues. Vous aurez envie d'intervenir, mais vous vous retiendrez et vous aurez raison. Il ne faut pas mettre votre grain de sel, surtout si c'est pour faire la morale !

Poissons

Une journée qui vous changera de l'ordinaire, surtout si vous êtes du 2e décan (1er au 10 mars). Vous pourriez avoir des nouvelles de quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps, que vous aviez oublié d'appeler ou qui était parti pendant quelque temps. En réalité vous serez surpris des nouvelles que cette personne vous donnera. 1er décan, l'amitié domine.

