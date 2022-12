L'horoscope du vendredi 16 décembre 2022

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

D'habitude je vous demande de vous fier à vos intuitions, d'écouter vos petites voix intérieures, mais aujourd'hui elles risquent de vous induire en erreur. Vous aurez tendance à croire ce que vous entendez et à l'intégrer comme étant la vérité... Mais vous pouvez être victime d'une illusion, d'une croyance sans bases sérieuses, et vous vous réveillerez de votre songe très dépité.

Taureau

Même si la conjoncture est trompeuse et que vous hésitez à faire confiance, vous ne risquez rien car votre sens des réalités et votre esprit pratique l'emporteront sur la croyance et la confiance mal placée. Même si une proposition inattendue vous est faite par quelqu'un que vous connaissez bien, votre intérêt est de rester suspicieux, sans pour autant refuser d'emblée.

Gémeaux

Cette journée n'est pas faite pour que vous vous imposiez ou que vous obteniez ce que vous désirez. Attendez demain, la conjoncture sera bien plus favorable aux accords et surtout à la sincérité dans vos échanges. Il y a aujourd'hui une dissonance entre Lune et Neptune qui risque de brouiller les pistes et de vous inciter à ne pas avoir les bonnes attitudes.

Cancer

Souvent, il y a chez vous, dans votre apparence physique, un côté enfantin qui plaît beaucoup, mais qui peut se retourner contre vous car on pense que vous êtes naïf et on essaye de vous raconter des histoires. Méfiez-vous, en particulier aujourd'hui, de certaines offres qui seront trop belles pour être honnêtes. Faites fonctionner votre esprit critique, il n'est jamais loin !

Lion

Mardi prochain, Jupiter retournera définitivement chez l'ami Bélier et ce sera le moment de concrétiser ce que vous préparez depuis des mois, 1er décan. Vous pourriez accoucher d'un beau projet ou... d'un enfant ! Jupiter sera active pour vous jusqu'au 20 février, puis ce sera au tour du 2e décan jusqu'au 5 avril. Cette configuration peut se révéler très valorisante.

Vierge

Encore dans ton signe jusqu'à ce soir, la Lune s'oppose à Neptune et vous risquez d'avoir des émotions très contradictoires, parfois remuantes, que vous tenterez de contrôler tant bien que mal. Apparemment, cela peut être la faute de votre partenaire ou d'un associé professionnel qui tente d'avoir une emprise sur vous. Ne vous laissez pas faire !

Balance

Vous ne vous sentirez pas comme d'habitude et aurez tendance à exagérer, c'est-à-dire à penser que vous avez les symptômes d'une maladie cachée et que vous devriez peut-être aller voir le toubib. Mais si cela est vrai pour certains (très peu), pour d'autres c'est tout simplement votre corps qui exprime une souffrance psychique, un trop plein de charge mentale.

Scorpion

Vous êtes terriblement méfiant et n'acceptez pas facilement les nouvelles relations dans votre cercle. Disons que vous les observez pendant un moment et que vous leur faites passer une batterie de tests qui, souvent, ressemblent à des pièges dans lesquels ils ne peuvent que tomber. Mais vous êtes un peu trop exigeant/e, vous devriez être plus indulgent...

Sagittaire

La conjoncture est troublante, vous allez avoir du mal à être rigoureux dans ce que vous faites et il est possible que des erreurs se glissent dans votre comptabilité par exemple. Mais vous pouvez aussi avoir affaire à quelqu'un qui essaye de vous faire avaler une pilule en vous racontant un gros mensonge, 3e décan. Et méfiez-vous des voleurs, escrocs, etc.

Capricorne

On vous dira pile ce que vous avez envie d'entendre, 3e décan. Heureusement, que vous êtes méfiant de nature car on cherchera à vous faire avaler ce qu'on affirmera être la vérité. Vous aurez la bonne idée de ne pas y croire d'emblée et de vérifier... Résultat, deux fois sur trois il s'agira d'un genre d'arnaque, ou d'une manipulation grosse comme une ficelle.

Verseau

Les belles paroles, les promesses sont aujourd'hui encore à l'honneur, mais il se peut que vous n'entendiez que ce qui vous arrange et que vous fassiez l'impasse sur d'autres informations, des détails parfois, qui seront pourtant essentiels. Essayez de stimuler votre esprit de contradiction et de montrer à vos interlocuteurs que vous ne gobez pas tout.

Poissons

Vous serez trop sensible à ce que pensent les autres ! Et cela peut vous obliger à adopter des comportements qui ne vous ressemblent pas, tout ça pour ne pas déplaire ! Le mieux, si vous le pouvez, c'est de rester vous-même et de ne pas attribuer à vos interlocuteurs des idées ou même des jugements qui, si vous réfléchissez bien, ne sont que les vôtres.

