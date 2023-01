L'horoscope du Sagittaire pour le mois d'août 2022

Que réservent les astres au Sagittaire au mois d'août 2022 ? Climat général, vie quotidienne, ou encore vie amoureuse... Christine Haas vous livre ses prévisions pour les personnes nées entre le 23 novembre au 20 décembre.

Climat général

Le Lion domine le zodiaque, comme chaque année à la même époque. Il est en harmonie avec vous et il vrai qu'il symbolise ce que nombre d'entre vous adorent : les voyages, l'évasion, tout ce qui est " ailleurs ". L'étranger, le monde dans son ensemble sont votre territoire et les humains qui y vivent sont vos frères ; vous ne faites pas de différence. Ce mois-ci, les vacances, les voyages, vous tendent les bras et devraient être réussis, surtout avec l'arrivée de Vénus dans ce même signe du Lion le 11.

Vie quotidienne

Mars, en charge de vos énergies, de vos actions et décisions, n'est pas facile à gérer jusqu'au 20 pour le 3e décan surtout. Vous aurez dans votre entourage quelqu'un qui risque de beaucoup vous énerver parce qu'il ou elle sera têtu/, obstiné/e et que vos deux caractères se heurteront, en tout cas jusqu'au 15. Si vous le pouvez, restez indifférent, au moins il n'y aura pas de conflit. Après le 20, 1er décan, Mars s'opposera à vous et ce sera à votre tour d'avoir affaire à un/e partenaire de mauvais poil. Là, il y aura un conflit probablement.

Vie amoureuse

Vénus est en Cancer jusqu'au 11 (2e et 3e décan) : dans un signe d'Eau elle est sensuelle, passionnée par moments, mais est-ce que vous lui répondrez, est-ce que vous répondrez à l'appel de vos sens - très sollicités pendant deux ou trois jours ? Vous serez ok un jour, et pas le lendemain ! Après le 11, Vénus sera en Lion et en bon aspect avec Jupiter : le top ! 1er décan jusqu'au 19 : profitez à fond d'une conjoncture qui prône le plaisir, la détente et la joie pour certains. 2e décan, après le 19 et jusqu'au 28, ambiance chaleureuse mais il y aura un imprévu la semaine du 22 ; juste un contretemps.

En aparté

La pleine Lune du Lion a lieu le 12, et vous est très favorable, même si elle est en dissonance avec Uranus. Quelque chose ne se passera pas tout à fait comme prévu, il faudra trouver un plan B, mais vous ne manquerez pas d'idées. La nouvelle Lune du 27 aura lieu dans le 1er décan de la Vierge et donnera du fil à retordre à votre 1er décan, probablement à propos d'argent ; vous aurez trop dépensé ? Les 7 jours de votre horoscope quotidien sont sur le 3210.

