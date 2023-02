L'horoscope du mercredi 8 février 2023

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

Une rencontre entre Mercure et Pluton se forme dans votre secteur professionnel, et il est à craindre qu'on vous annonce la fin de quelque chose (3e décan). Mais cela suppose un renouveau, un redémarrage : si vous avez perdu votre travail par exemple, vous allez pouvoir bientôt commencer un nouveau job, ou même donner une direction différente à votre vie. Ce n'est pas soudain, cela se prépare depuis des mois.

Taureau

Vous serez en phase avec la conjonction de Mercure et de Pluton, active pour le 3e décan, et dans certains cas, pour les autres. Vous aurez du flair, du feeling, vous sentirez ce qui se cache derrière les apparences d'un discours bienveillant et qui ne l'est pas. Cependant, vous serez très philosophe et aurez tendance à vous dire que la nature humaine est ainsi et qu'on ne peut pas y faire grand-chose.

Gémeaux

Votre planète, Mercure, rejoint Pluton et elles seront en exacte conjonction entre jeudi et samedi. Mais d'ici là, vous pourrez utiliser les forces de Pluton pour négocier quelque chose, ou imposer votre point de vue sur une question financière. Toutefois, vous aurez tendance à ne pas croire ce que les autres vous disent, à douter de leurs arguments pour vous convaincre que vous avez peut-être tort.

Cancer

3e décan, Mercure et Pluton se rejoignent et s'opposent à vous. C'est un moment de vérité, qui peut parfois être douloureux, déroutant, mais qui vous permet de voir clair et de savoir quelle décision vous devez prendre. En pensant à vous, à votre développement personnel et non en pensant à l'autre : il/elle ne doit pas être votre maître à penser ! Conjoncture active jusqu'à samedi-dimanche.

Lion

En ce qui vous concerne, la conjonction de Mercure et de Pluton a lieu dans votre secteur du travail, 3e décan, et des aléas de la vie quotidienne. C'est un aspect de doute : vous sentez quelque chose mais vous ne parvenez pas à vous expliquer quoi exactement... Vous avez intérêt à vous écouter, cela pourrait en effet vous éviter des surprises un peu désagréables à partir de mai-juin.

Vierge

L'opposition de Neptune, qui vous met dans le flou (3e décan) est moins active ces temps-ci, et vous allez pouvoir la combattre grâce à la conjonction Mercure/Pluton. Cela signifie que d'ici dimanche, vous allez échanger avec quelqu'un qui vous dira une vérité, laquelle vous fera prendre totalement conscience de ce qui était préconscient depuis quelque temps. C'est une porte qui s'ouvrira...

Balance

D'ici le mois de mars, Pluton terminera sa dissonance avec votre 3e décan, certains de la fin du signe étant encore sensibles à ses influx qui ont pu correspondre à un retour du passé un peu difficile à avaler ! Aujourd'hui, Mercure rejoint Pluton et ceux qui se sentent concernés par ce problème intime, parfois familial, vont peut-être mieux comprendre ce qui se cache derrière cette situation qui dure depuis longtemps.

Scorpion

C'est encore une bonne journée pour vous, surtout 3e décan. Il est vrai que vous avez une dissonance de Saturne qui met en lumière une partie de votre passé. Mais, parallèlement, il y a cette conjonction entre Mercure et Pluton (votre maître) qui peut être révélatrice de ce passé qui vous tourmente et provoque en vous des angoisses (jusqu'à dimanche). Vous prenez le dessus, tout va changer.

Sagittaire

Est-ce que par hasard, 3e décan, vous n'auriez pas encore de gros soucis d'argent ? Cela fait peut-être un certain temps que ça dure mais ça se termine cette année. Et, d'ici dimanche, un aspect pourrait vous inciter à réfléchir et à trouver une idée maligne pour arranger votre situation. Gardez-la au chaud, vous pourrez probablement l'utiliser à partir de mars.

Capricorne

Pluton étant dans votre 3e décan, Mercure vient à sa rencontre ces jours-ci avant de passer la porte du Verseau. Né en toute fin de signe, il semble que vous pourriez être en train de terminer un travail sur vous-même qui vous a pris des années, ou que vous vous débarrassez d'une sorte de joug. Et à partir du mois de mai, avec Uranus pour vous aider, vous allez faire place nette pour (re)construire.

Verseau

Mercure entame une conjonction avec Pluton, avant d'entrer dans votre 1er décan samedi. Cette conjoncture est censée ouvrir les yeux, mais on ne voit pas toujours ce qu'on aurait envie de voir ! C'est-à-dire que certaines choses vous apparaissent, comme les défauts des autres, leurs mensonges, leurs tics et leurs tocs... Bref vous voyez le négatif, mais pas toujours le positif.

Poissons

La conjoncture est un peu moins remuante qu'hier, la paix semble revenir peu à peu chez ceux du 2ème décan. Et pour le 3ème, il y a de bons influx aujourd'hui, très positifs en ce qui concerne votre sens de l'anticipation. Acceptez-le, car vous verrez très clair sur quelqu'un de votre entourage dont vous avez découvert qu'il/elle était du genre manipulateur. Vous en aurez encore la preuve ces prochains jours.

