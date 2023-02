L'horoscope du mardi 7 février 2023

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

On dirait que tout vous énerve aujourd'hui et surtout des détails auxquels vous ne feriez pas attention en temps normal. Mais il vous gêneront, parfois au point de vous empêcher d'avancer dans vos activités. Rassurez-vous, ce sera très momentané, aussi ne perdez pas de temps à vous acharner dessus. Laissez-les tomber et revenez-y demain, quand la conjoncture sera meilleure.

Taureau

Contrairement aux autres signes, vous n'avez pas l'air d'être énervé par la conjoncture, c'est-à-dire par ce qu'il se passe autour de vous. Vous gardez votre calme, mais vous n'en pensez pas moins ! Ce sont vos amis et relations qui n'acceptent pas les choses telles qu'elles sont. Vous, vous êtes fataliste parce que vous savez très bien que vous ne pouvez rien y faire.

Gémeaux

Il semble que vous réagirez de manière trop émotionnelle, face à des situations où vous vous sentirez attaqué, ou mis devant un fait accompli. Mais il se peut aussi que vous soyez très déçu par quelqu'un avec qui vous avez eu un gros désaccord. Vous avez probablement pris une décision impulsive que vous risquez de regretter dès aujourd'hui, ce que peut représenter la rencontre Soleil/Saturne.

Cancer

2ème décan, vous ressentez certainement déjà les influx de Jupiter, ses bons côtés comme une promotion, une expansion de vos affaires, comme ses mauvais, c'est-à-dire tout son aspect procédurier, que ce soit vous qui ayez à défendre vos droits ou quelqu'un qui vous attaque. 3e décan, il y a des discussions autour d'un partenariat ou d'un accord à trouver avec un partenaire.

Lion

Les questions d'argent seront un sujet délicat aujourd'hui et demain ! A priori, ça le sera davantage aujourd'hui et il vous est conseillé de ne pas vous engager dans une aventure qui est liée à vos finances (ou à d'autres besoins), si vous n'êtes pas sûr de celui ou celle que vous avez face à vous. Et cela, même s'il s'agit de quelqu'un avec qui vous avez une relation amicale. Restez lucide.

Vierge

Je me doute que le problème rencontré par le 2e décan n'est pas encore résolu, mais ça va venir, essayez de garder votre sang-froid face à ceux qui vous critiquent (ce que vous supportez mal en ce moment !). 3e décan, vous avez quelqu'un dans votre poche, une personne qui vous a aidé ; toutefois, vous avez compris que ce n'était pas par amitié qu'il ou elle agissait, mais que c'était son intérêt.

Balance

Ce mardi vous verra très occupé et pour tout dire, vous aurez la sensation désagréable d'être débordé, mal organisé et que vous gérez mal votre temps. Ne serait-ce pas simplement que vous acceptez trop de choses ? A force de ne pas vouloir déplaire, ou de vouloir saisir les chances qui passent (né début octobre) vous chargez encore plus vos journées de boulot.

Scorpion

Amitié, solidarité, entraide, tout cela devrait marcher aujourd'hui et si vous avez une idée ou même une cause à défendre, vous pourrez vous faire entendre, surtout 3e décan. Que ce soit personnel ou social, vous avez envie/besoin de revendiquer, compte tenu du fait qu'en ce moment, les injustices vous mettent plus en colère que d'habitude. Et certains pourraient vous suivre dans vos combats.

Sagittaire

Il sera très important pour vous aujourd'hui de suivre une certaine discipline, ou d'accepter qu'une situation se répète au point que c'est devenu une habitude. Vous n'aimez pas cela, on vous comprend car ce n'est pas dans votre nature (en tout cas chez le vrai Sagittaire), mais si vous ne savez pas respecter les limites, ne vous étonnez pas si vous avez des problèmes récurrents.

Capricorne

2ème décan, vous pourriez être en train de nouer un lien complice avec une personne dont vous vous rapprochez parce que vous avez les même centres d'intérêt. Il y a peu de chances que ça aille plus loin... Cependant, il y a des jaloux autour de vous, aussi méfiez-vous des ragots et autres potins, vous détestez tout ce qui est indiscrétion. Cependant, je vous conseille de n'y prêter aucune attention.

Verseau

La Lune de la Vierge venant se mêler de la dissonance Vénus/Mars, elle la réactive et votre énervement d'hier se prolonge aujourd'hui, votre désir étant de rétablir les choses alors que les autres sont de mauvaise composition. Vous aurez envie d'insister, mais ne le faites pas parce que c'est ce qu'ils attendent... Amusez-vous à jouer l'indifférence, vos interlocuteurs en seront tout déroutés.

Poissons

Il y a un vrai pataquès dans le ciel de ce mardi, surtout pour ceux du 2ème décan. Rien ne viendra de vous ou d'une erreur que vous pourriez commettre. Au contraire, ce sont les autres qui ne feront pas ce qu'ils ont à faire, ou qui ne vous donneront pas ce qu'ils vous ont promis. En particulier s'il s'agit d'argent ou de quelque chose de sentimental. 3e décan, ne restez pas dans le silence et le non-dit.

