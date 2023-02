L'horoscope du lundi 6 février 2023

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

Dans votre 1er décan, Jupiter fait cavalier seul pour le moment et son principe d'expansion ne rencontre pas d'obstacle. Misez sur la chance, elle est au rendez-vous. Sauf si vous n'êtes pas en règle avec l'administration... Dans ce cas, vous vous faites taper sur les doigts en ce moment. Certains sont en procès, et sont en relation avec un avocat... 1er décan, ce sera terminé le 20 février.

Taureau

C'est encore une semaine où vous aurez pas mal d'obligations, de contraintes dont vous ne pourrez pas vous débarrasser car vous êtes de ceux qui tiennent parole. Si vous vous êtes engagé à faire quelque chose, vous ne pourrez pas l'ignorer, cela vous empêcherait de dormir. Toutefois, pour certains du 3e décan, ces obligations sont pesantes, chronophages : elles disparaîtront le mois prochain avec Saturne.

Gémeaux

Le ciel est orageux pour le 2e décan, vous vous mettez un peu trop vite en colère en ce moment et cela affecte vos relations. En principe, c'est votre partenaire le/la responsable. Son attitude indifférente, ou trop désinvolte, vous tape sur les nerfs et c'est le sujet de vos disputes. Cela dit, selon votre thème natal, l'origine de cette colère peut avoir des sources différentes.

Cancer

1er décan, Jupiter est encore toute la semaine au zénith de votre thème. Pour les uns c'est une belle reconnaissance, parfois officielle, pour les autres c'est comme une punition. Vous avez négligé quelque chose et on vous le fait payer... Ou alors, vous êtes en procès et vous êtes totalement mobilisé sur le fait de faire payer ceux qui vous attaquent ou que vous-même attaquez.

Lion

3e décan, la semaine ne sera pas des plus joyeuses, quelque chose vous pèse mais dites-vous que vous en serez bientôt allégé et que vous pourrez tourner la page. En effet, Uranus arrive au zénith de votre zodiaque fin mai et vous aurez 18 mois devant vous pour balayer le passé et créer du nouveau dans le présent. 1er décan, vous profitez encore bien des opportunités offertes par Jupiter.

Vierge

L'ambiance est un peu trop électrique à votre goût si vous êtes du 2e décan et cela va durer jusqu'à jeudi. Vous aurez peut-être du mal à garder votre calme ce soir. En effet, la Lune entrera dans votre signe et sera déjà sensible aux énergies contraires de Mars et de Vénus. 3e décan, vous ne devriez pas être sensible à cette conjoncture mais plutôt au bon aspect de Mercure, avec des échanges très satisfaisants.

Balance

1er décan, votre semaine est encore favorable à toute association, à tout contrat ou partenariat avantageux. Et il n'y pas de raison d'hésiter, forcez un peu votre nature ! En revanche, le 2e décan a le droit de prendre du recul pour réfléchir : on vous met peut-être la pression et c'est ce qui vous énerve intérieurement. Vous pouvez vous défendre, vous en avez le droit ! 3e décan, votre mémoire est sollicitée.

Scorpion

Si vous faites des travaux de rénovation chez vous (2e décan en principe), quelqu'un ou quelque chose vous donne du fil à retordre, mais ça se terminera bientôt. En fait, quand Mars quittera le 2e décan des Gémeaux, c'est-à-dire le 3 mars. Mais d'ici là, sa dissonance avec Vénus - qui est désagréable à vivre - sera terminée. Elle vous lâche à partir de jeudi.

Sagittaire

Il y a toujours une ambiance conflictuelle, le dialogue est difficile avec l'un de vos proches, vous ne vous comprenez pas et il se peut que ce soit avec votre partenaire. Cela concerne surtout le 2e décan et cela peut durer jusqu'à début mars, mais une des dissonances se termine jeudi et la situation devrait s'apaiser peu à peu. 1er décan, vous êtes toujours gâté par Jupiter et tout vous réussit en ce moment.

Capricorne

Dans votre 3e décan, Mercure brille cette semaine. D'abord au service de Neptune, elle accentue votre intuition et celle-ci sera presque de la clairvoyance avec Pluton. Mercure la rencontre entre jeudi et vendredi : suivez votre instinct, essayez de ne pas rationaliser ce que vous sentez. 1er décan, vous en aurez terminé d'ici peu avec vos affaires juridiques - ou avec votre problème familial (le 20).

Verseau

On vous tape sur les nerfs ? C'est normal, la dissonance Mars-Vénus est encore active jusqu'à mercredi, jeudi, essayez de rester zen 2e décan, mais ça ne va pas être facile ! 3ème décan, à partir de jeudi ce sera votre anniversaire, avec une conjonction du Soleil et de Saturne. Jusqu'au mois prochain, essayez de vous servir des leçons du passé (7, 14, 21 ou 29 ans) pour mieux vivre le présent.

Poissons

Le Verseau est encore aux commandes cette semaine et le Soleil s'apprête à rencontrer Saturne, qui est connue pour réprimer les libertés. La vôtre, celle des autres. Vous serez donc sensible à toute forme de répression. En outre, si vous êtes du 2e décan, Vénus (chez vous) est encore en dissonance avec Mars, mais elle se défait. Toutefois, il y a encore des chamailleries à craindre.

