L'horoscope du mercredi 7 septembre 2022

BELIER

C'est une bonne journée pour vos projets, vous ne vous en rendez peut-être pas compte, mais cela vous stimule beaucoup de pouvoir vous projeter dans l'avenir. En outre, vous pourriez recevoir une proposition que vous aurez du mal à refuser tant elle vous intéressera. L'amitié sera aussi en vedette pour certains natifs.

TAUREAU

Certaines obligations, que vous vivrez comme des contraintes, vous donneront l'impression de ne pas pouvoir disposer de votre temps comme vous le voulez. Vous trouverez que les autres sont impatients, qu'ils vous mettent la pression et cela risque de vous contrarier. Mais dites-vous qu'il faut parfois s'adapter.

GEMEAUX

Une excellente journée au programme, avec d'agréables perspectives pour beaucoup d'entre vous, et surtout celle de pouvoir obtenir un important rendez-vous, ou de faire une démarche couronnée de succès. D'autres prendront du recul et auront une vision plus claire et plus stimulante d'un de leurs projets en cours.

CANCER

Vous êtes toujours dans les questions d'argent et parfois d'héritage et tout vous semble bloqué. Dites-vous que, peut-être, en faisant une très légère concession cela pourrait débloquer votre affaire. Vous pensez que cela ne marchera pas ? Qu'est-ce que vous avez à perdre à tenter le coup, il se peut qu'on ne vous en demande pas plus !

LION

C'est la meilleure journée de la semaine pour certains d'entre vous ! Vous pourriez signer quelque chose, un contrat, un accord, ou sortir d'un rendez-vous en étant très satisfait de ce que vous avez pu obtenir. Certes, il faut modérer votre appétit financier, de toute façon le contexte actuel ne vous permet pas d'être gourmand.

VIERGE

Le Soleil entame un bon aspect avec Uranus, ce qui signifie qu'il va y avoir du nouveau dans votre environnement. Quelque chose d'imprévu pour les uns, qu'ils n'attendaient pas, ou au contraire une attente qui est satisfaite, un espoir en passe de se concrétiser pour les autres. Cela concerne probablement vos activités quotidiennes.

BALANCE

Le zodiaque vous fait la fête aujourd'hui ! Vous vous sentirez bien dans votre peau et constaterez que vous plaisez à ceux que vous rencontrez, que ce soit professionnel ou personnel. Il faut dire que vous serez rayonnant et que votre énergie positive sera très appréciée des autres, vous saurez leur insuffler de l'optimisme et du courage.

SCORPION

Quelque chose du passé se réveillera, peut-être un sentiment, une sensation que vous aviez dans votre enfance de ne pas être comme les autres. Mais vous pouvez aussi avoir l'occasion imprévue de revoir un ou une amie et cela remuera en vous des images du passé. Quoi qu'il en soit, votre sensibilité sera exacerbée.

SAGITTAIRE

C'est dans le domaine des échanges que vous serez le plus performant aujourd'hui, et demain aussi. Si vous avez des rendez-vous, vous pouvez être sûr que cela se passera bien, même chose si vous avez des démarches à faire qu'elles soient administratives ou non. De plus, vous pourriez avoir des nouvelles d'un frère ou d'une soeur.

CAPRICORNE

Il y aura une lutte en vous entre votre désir et la raison. D'un côté vous aurez envie de quelque chose, de l'autre vous vous direz que ce n'est pas raisonnable. Et cela peut autant s'appliquer à l'argent et aux dépenses, qu'à votre vie amoureuse ! Mais demandez-vous si vous devez être raisonnable tout le temps ? Autorisez-vous à lâcher un peu de lest...

VERSEAU

Dans votre signe, la Lune s'allie à Mercure et à Mars. Que des bonnes nouvelles ou des propositions pour certains. Mais, Vénus en Vierge vous dit de bien réfléchir, de ne pas vous emballer, même si vous êtes impatient de répondre positivement. Voyez à plus long terme les avantages et les inconvénients aussi : il y en a certainement.

POISSONS

Vous êtes généralement dans l'empathie, la générosité vis-à-vis des autres. Vous aimez les soigner, leur faciliter la vie, mais c'est souvent au détriment de votre propre bien-être. On dit que vous êtes de ceux qui se sacrifient volontiers et c'est encore une fois ce que vous aurez envie de faire aujourd'hui. Mais ne le faites pas sans réfléchir.

