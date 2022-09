L'horoscope du Cancer pour le mois de septembre 2022

Que réservent les astres au Cancer au mois de septembre 2022 ? Climat général, vie quotidienne, ou encore vie amoureuse... Christine Haas vous livre ses prévisions pour les personnes nées entre le 22 juin et le 22 juillet.

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.



Climat général

En période Vierge (jusqu'au 23 septembre), vous avez tout intérêt à développer votre curiosité, votre envie de nouer de nouvelles connaissances, ou même de transmettre des connaissances (la Vierge est souvent un très bon enseignant). Et si vous adoptez quelques qualités du signe, dont son perfectionnisme et son sens critique, vous serez en phase autant avec le monde extérieur qu'avec vous-même. Toutefois, Saturne et Uranus étant de nouveau en dissonance, il se peut qu'il y ait des restrictions (concernant un éventuel retour du virus).

Vie quotidienne

Mars, qui est donc représentante de vos énergies et de vos actions-décisions, est entrée le mois dernier en Gémeaux où elle restera jusqu'en mars 2023 (oui, vous avez bien lu !). Ce n'est pas une configuration de tout repos (1er et 2e décan ce mois-ci) et il semble que vous allez devoir lutter contre vous-même parce que vous devrez vous concentrer sur plusieurs travaux en même temps, et que ça ne sera pas facile. Cela dit, vous pouvez aussi être moins en forme que d'habitude, mais seulement quand vous aurez un peu exagéré vos dépenses énergétiques.

Vie amoureuse

Vénus va adoucir votre vie étant donné qu'elle occupera l'amie Vierge à partir du 5 et jusqu'au 29. Dans les premiers jours du mois, 1er décan, vous serez en colère contre votre partenaire ou que c'est lui (elle) qui sera de mauvais poil ! Mais après le 5, et jusqu'au 13 pour le 1er décan, Vénus retissera des liens positifs entre vous, vous serez plus gentils l'un envers l'autre. 2e décan (13 au 21) Vénus en phase avec Uranus autour du 20 pimentera votre relation ou vous verra faire une rencontre un peu spéciale. Ambiance flirt ! 3e décan, gare à vos rêves, ils pourraient vous emmener hors du champ de la réalité.

En aparté

La nouvelle Lune sera exacte le 25, dans le 1er décan de la Balance où le Soleil entrera le 23 à 3h05. Son opposition avec Jupiter peut faire revivre un conflit que vous pensiez derrière vous, à moins que vous ne soyez en procès et que la nouvelle Lune corresponde à une audience, voire au résultat du procès. Mais il peut aussi y avoir un conflit familial... Les 7 jours de votre horoscope quotidien sont sur le 3210.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info