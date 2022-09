L'horoscope du Gémeaux pour le mois de septembre 2022

Que réservent les astres au Gémeau au mois de septembre 2022 ? Climat général, vie quotidienne, ou encore vie amoureuse... Christine Haas vous livre ses prévisions pour les personnes nées entre le 21 mai et le 21 juin.

Climat général

C'est la Vierge qui domine le zodiaque jusqu'au 23 septembre (3h05), ce signe recevant votre secteur 4. C'est-à-dire que ses qualités et ses défauts s'appliquent dans le domaine intime de votre vie : vécu personnel, enfance, parents, famille et maison. A-t-on été très critique avec vous dans le passé et avez-vous intégré cette tendance qui vous rend, aujourd'hui, parfois très critique avec les autres mais aussi avec vous-même ? En tout cas, votre sens de la dérision est accentué, votre humour aussi.

Vie quotidienne

La Vierge c'est le signe du travail, de la vie quotidienne et... de l'ennui que la routine peut provoquer chez le Gémeaux. Peut-être que cela vous ennuiera de reprendre le travail, surtout que si l'on en croit Mars (activités, énergie), qui occupera votre signe tout le mois, vous ne chômerez pas ! Vous aurez même trop à faire car il faudra vous investir dans plusieurs tâches. 1er décan, l'harmonie entre Mars et Jupiter peut vous inciter à être un peu trop autoritaire... Mais cela sera peut-être nécessaire, surtout avec vos enfants.

Vie amoureuse

A partir du 5, Vénus occupera la Vierge, dominante ce mois-ci. Nous avons vu que ce signe avait l'esprit critique et qu'il était aussi en rapport avec votre passé. En conséquence, il se peut que vous soyez énervé par quelqu'un de la famille, ou par votre conjoint à qui vous aurez quelques reproches à faire ! Ne soyez pas trop acide... Mais il est aussi possible que vous accueillez un membre de la famille pour quelques jours (1er décan jusqu'au 13 septembre, 2e décan par la suite), ou que vous soyez amené à revoir quelqu'un de votre passé et à en être un peu troublé.

En aparté

La nouvelle Lune aura lieu le 25, dans le 1er décan de la Balance. Elle sera en harmonie avec votre 1er décan et opposée à Jupiter. Toutefois, pour vous, ça ne sera pas du tout négatif, au contraire. Un projet, une attente, voire une amitié récente pourraient vous donner toute satisfaction. Les journées qui précéderont cette NL seront très joyeuses et propices aux échanges amoureux. Les 7 jours de votre horoscope quotidien sont sur le 3210.

