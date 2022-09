L'horoscope du Taureau pour le mois de septembre 2022

Que réservent les astres au Taureau au mois de septembre 2022 ? Vie quotidienne, climat général mais aussi vie amoureuse et affective... Christine Haas présente ses prévisions pour les personnes nées entre le 21 avril et le 20 mai.

Climat général

La Vierge est dominante, comme toujours à la rentrée et ce signe est représentatif de vos activités quotidiennes, que ce soit le travail, le sport, s'occuper des enfants, etc. Tout ce que vous ferez sous l'influence du Soleil Vierge (chaque décan à son tour) sera bien fait et vous vaudra des compliments, et c'est même vous qui serez content de vous par moments. Surtout autour du 11 pour le 2e décan, et en fin de mois pour le 3e. Après le 23, c'est la Balance 1er décan qui dominera, il sera question d'équilibre.

Vie quotidienne

Mars, symbole d'activité, d'énergie, occupera votre voisin Gémeaux tout le mois, en relation avec le 1er et le 2e décan. D'abord en harmonie avec Jupiter, elle facilitera vos achats et investissements, vous serez plus rapide à vous décider et ferez les bons choix. D'une manière générale, même quand Mars ne formera pas d'aspect, c'est votre argent, votre instinct de propriétaire également, qui seront en vedette. Vous ne serez pas très partageur, au contraire, vous défendrez ce qui vous appartient et vous montrerez exclusif avec ceux que vous aimez.

Vie amoureuse

Du 5 au 29, Vénus occupera votre amie Vierge et ce dont vous aurez le plus besoin, c'est de sécurité affective. C'est toujours le cas, mais encore plus en période Vierge car c'est un signe qui porte au doute. Vous remarquez des détails et vous les interprétez, le plus souvent dans le sens de vos peurs ! Mais vous n'avez rien à craindre, 1er et 2e décan, vous serez rapidement rassuré et au contraire, vous sentirez aimé pendant le transit de Vénus en Vierge. Célibataire, vous vous aimerez vous-même ! 3e décan, Saturne cesse provisoirement sa dissonance, vous serez nettement mieux dans votre peau.

En aparté

La nouvelle Lune aura lieu le 25 du mois, dans le 1er décan de la Balance, le signe qui représente votre travail et la façon dont vous vous comportez au travail, avec vos collaborateurs ou employés. La Balance étant douce et recherchant la paix, vous ferez ce qu'il faut pour être en phase et ne pas provoquer de conflits avec les autres. Les 7 jours de votre horoscope quotidien sont sur le 3210.

