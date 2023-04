L'horoscope du mercredi 6 avril 2022

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

3e décan, à votre tour de recevoir Mercure et ses bavardages, ses discussions sans fin et parfois ses rendez-vous intéressants. Et comme elle est en phase avec Mars et Saturne, il y a sûrement un contact, un entretien, quelque chose à quoi vous accorderez une importance particulière et où vous devrez vous montrer offensif.

Taureau

Vous pourriez recevoir une information qui vous ennuiera ; ça ne sera pas personnel, apparemment cela concernera davantage la communauté. Comme nous approchons du 1er tour de l'élection (dimanche) la parole des politiques essaye de convaincre les électeurs, ou... de leur faire peur selon leur candidat.

Gémeaux

D'un côté vous êtes très sûr de vous, très affirmatif quand vous échangez avec les autres, de l'autre (intérieurement) vous êtes beaucoup moins sûr de vous et vous doutez, vous vous demandez, où vous allez... En outre, 3e décan, votre situation personnelle semble être un peu et même très mouvementée par moments.

Cancer

Dans votre 3e décan, Mercure est alliée à Mars et cela vous incite à parler cash, en vous fichant de ce qu'on pense de vous. Vous n'avez de comptes à rendre à personne, sauf à votre conscience. Essayez tout de même de ne pas être trop tranchant, trop autoritaire, sauf bien sûr si vous ne pouvez pas faire autrement.

Lion

3eme décan, vous êtes face à quelqu'un d'agressif, qui vous refuse quelque chose ou qui vous oblige à accepter un compromis, ce dont vous ne voulez pas, au départ. Mais une personne avec laquelle vous discuterez, un proche, vous donnera des arguments en faveur de la conciliation et il semble qu'il ou elle aura raison.

Vierge

Mercure atteint le 3e décan du Bélier et si vous êtes du 3 " décan de votre signe, il risque d'y avoir une discussion très animée qui peut concerner votre travail et ce qu'il vous rapporte. Vous estimez probablement que vous êtes sous-payé et l'argument comme quoi vous n'êtes pas le seul n'est pas valable à vos yeux.

Balance

Vous vous accrocherez, vous ne lâcherez pas prise, 3e décan. Un collaborateur va essayer de vous convaincre qu'il faut partager avec lui le fruit de votre travail, alors qu'il ou elle n'y a peut-être pas contribué. Laissez votre gentillesse de côté et examinez les faits. Ne partagez que si la personne a été d'une aide conséquente.

Scorpion

La dissonance Mars-Saturne est toujours active pour le 3e décan, mais un peu moins. Vous vous sentez moins démuni, moins en perte de vitesse et vous avez la possibilité de négocier quelque chose, voire de passer en force si on vous refusait un accès ou quelque chose de ce genre. Soyez encore un peu patient.

Sagittaire

Vous pouvez compter sur Mercure et Mars pour convaincre vos interlocuteurs que votre vision de la situation est la bonne, et il semble que vous serez écouté. Cependant, 3e décan, vu la dissonance de Jupiter et Neptune (toujours active), vous êtes moins sûr de vous qu'il n'y paraît, la situation pouvant se dégrader.

Capricorne

3e décan, Mercure entame une légère dissonance avec vous qui peut vous inciter à parler trop cash, et à tenir des propos qui peuvent être très peu appréciés par votre entourage, ou par une personne en particulier. Il ou elle aura l'impression que vous l'attaquez personnellement, aussi essayez d'adoucir le ton si possible.

Verseau

Mars et Saturne se séparent doucement, 3e décan, mais sont toujours conjointes chez vous et vous empêchent de vous sentir libre d'agir et de décider à votre guise. Mais c'est peut-être vous qui vous en empêchez parce que vous savez que vous risquez d'aller trop loin ? Soyez très prudent dans les propos que vous tiendrez.

Poissons

Si Vénus vous fait une vie de rêve, natif de février, ce n'est pas le cas pour le 3e décan qui reçoit Jupiter et Neptune, ce dont nous avons déjà parlé. Il semble que des limites aient été dépassées, que ce soit dans le domaine politique ou dans un autre domaine, celui des forces de la nature contre lesquelles on ne peut lutter.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info