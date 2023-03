L'horoscope du samedi 25 mars 2023

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

Votre planète maîtresse sort enfin des Gémeaux où elle transitait depuis août 22, et entre en Cancer. 1er décan, surveillez une tendance aux colères intempestives, aux émotions fortes. Vous serez en effet plus sensible et susceptible que d'habitude, surtout dans le cadre intime. Cela dit, il est possible que vous soyez dérangé dans vos habitudes parce que vous avez des travaux chez vous ou autour de vous, ou qu'un déménagement se profile.

Taureau

Jusqu'au 20 mai, avec Mars en Cancer, vous aurez comme on dit une main de fer dans un gant de velours ! Et ce sont vos proches parents, amis ou collègues qui en feront les frais. Vous imposerez doucement mais fermement vos volontés, vos désirs et vous ne lâcherez pas prise. Déjà que vous êtes obstiné de naissance, en plus vous serez persévérant et personne ne pourra vous faire changer d'avis quand vous aurez décidé quelque chose.

Gémeaux

Mars en partie, je ne pense pas que vous la regretterez. Vous la reverrez en juillet 24, elle présidera alors aux JO de Paris. Pour l'instant, une question d'argent sera source de conflit. Soit vous en manquerez pour payer une facture ou faire un achat, soit vous vous battrez pour en gagner plus ou récupérer une somme qu'on vous doit. Mars étant en bon aspect avec la solide Saturne, vous ne lâcherez pas l'affaire !

Cancer

Mars débarque dans votre 1er décan, la dernière fois c'était fin avril 2021. Vous disposerez d'une grande quantité d'énergie, à mettre à la disposition de votre volonté de réussir. Vous n'aurez de cesse d'atteindre vos objectifs et plus ils vous échapperont, plus vous vous accrocherez. Mais attention à ne pas être trop impulsif, vous pourriez vous faire mal, et ne soyez pas non plus trop impatient : comptez avec le temps.

Lion

À présent dans votre secteur 12, Mars vous conseille d'utiliser votre énergie pour préparer ou vous préparer à quelque chose qui adviendra quand Mars sera chez vous, à partir du 20 mai. En ce moment, l'astre est en bon aspect avec Saturne et votre volonté semble être sans faille. Même s'il y a un obstacle à ce que vous voulez entreprendre, surtout ne vous découragez pas ! Par ailleurs, protégez-vous des microbes et autres virus.

Vierge

Mars en Cancer va vous être d'une aide précieuse si vous avez un projet en cours. Toute votre énergie se concentrera sur votre objectif et le résultat sera à la hauteur de votre investissement. Cependant, vous pouvez avoir besoin d'un coup de pouce, si c'est le cas vous l'obtiendrez sans problème. Mais c'est peut-être à vous qu'on demandera un service, que vous serez content de rendre. 1er décan jusqu'au 14 avril.

Balance

C'est votre secteur professionnel qui est occupé à présent par Mars. Vous avez peut-être longtemps attendu pour obtenir un poste ou mettre un projet au point. Il est temps de démarrer. 1er décan, vous avez jusqu'au 14 avril pour mettre quelque chose sur des rails ou pour commencer un nouveau boulot. Si vous ne travaillez pas, vous allez peut-être prendre une décision qui aura un impact sur votre famille ou votre maison.

Scorpion

Non seulement Mars est idéalement placée pour vous, mais comme c'est votre planète, vous en ressentirez davantage le dynamisme. Dites-vous que quoique vous entrepreniez, ça marchera. Essayez de ne pas vous investir de manière trop émotionnelle - ce sera vraiment à réguler - mais dans l'ensemble vous aurez un indéniable facteur chance. Probablement dû au fait que vous saurez être opportuniste.

Sagittaire

Mars investit le domaine des émotions, celles qui vous donnent la pêche comme celles qui peuvent vous découragez. Essayer de ne pas prendre de décision suite à vos états d'âme. Mars (énergies) étant en harmonie avec Saturne, si vous êtes du 1er décan vous aurez tendance à laisser la peur vous atteindre et à agir en fonction de cette peur. Prenez du recul et évaluez les conséquences de vos actions sur le long terme...

Capricorne

1er décan, vous aurez du mal à trouver un accord ou un terrain d'entente avec l'un de vos partenaires, affectif ou professionnel, à moins que vous n'ayez un obstacle à surmonter. En effet, Mars s'oppose à vous (jusqu'au 14 avril pour le 1er décan) et l'univers ne va pas vous faciliter les choses. Peut-être un conflit en famille ou dans votre clan professionnel ? En tout cas, cela risque d'être un peu fort de café du côté des émotions.

Verseau

Mars est à sa place dans votre secteur du travail, vous pouvez vous y investir à fond car vous aurez des résultats. Et si vous ne travaillez pas, l'activité vous fera du bien côté santé. Disons que cela vous réveillera un eu d'une sorte de léthargie hivernale : maintenant que le printemps ets là, vous aurez le sentiment que tout peut repartir. Il faut juste vous organiser, vous établir une liste de priorités, une routine, et faire sérieusement les choses.

Poissons

Soyez à l'initiative ! Avec Mars en Cancer, votre énergie est positive et porteuse de succès. Votre créativité, votre esprit d'initiative seront sollicités et vous vous mettrez au boulot avec enthousiasme. Si vous êtes un artiste, en particulier, vous constaterez que vous avez plus d'inspiration et que vous avancez plus facilement. Et même s'il y a des petits obstacles, vous les dépasserez sans problème. C'est à peine si vous y ferez attention !

