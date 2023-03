L'horoscope du vendredi 24 mars 2023

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

La Lune et Vénus seront en conjonction aujourd'hui chez votre voisin Taureau, soit vous recevrez une jolie somme, un cadeau qui vous fera plaisir, soit vous éprouverez des sentiments amoureux très tendres et très exclusifs aussi. Il faudra canaliser vos élans jaloux, en tout cas si vous êtes du début du 2e décan (né autour du 1er mai). Il se peut aussi que vous vous fassiez plaisir en vous offrant quelque chose.

Taureau

À peine entrée dans votre 2e décan, Vénus est rejointe par la Lune et cela vous promet une jolie journée les amis ! Les uns se sentiront aimés, appréciés, bien accueillis où qu'ils aillent, les autres seront amoureux et plus possessifs que d'habitude. N'oubliez pas la dimension matérielle de Vénus : vous pouvez recevoir un cadeau, vous en offrir un, ou faire une bonne affaire qui vous rapportera une somme conséquente.

Gémeaux

C'est avez plaisir que vous vous préparerez à un rendez-vous, amical ou amoureux. À moins qu'il ne s'agisse de recevoir de l'argent que vous n'attendiez pas forcément... Quoi qu'il en soit, vous serez content (2e décan). Mais ça ne sera peut-être pas pour vous : il est possible qu'un proche qui avait des problèmes aille mieux et que vous soyez heureux pour lui/elle. Cela dit, certains pourraient se sentir un peu seuls.

Cancer

Une conjonction de la Lune et de Vénus a lieu aujourd'hui et elle vous est favorable, surtout 2e décan. Une réunion amicale pourrait avoir lieu et vous passerez un très bon moment. Mais vous pouvez aussi attendre, espérer qu'une rencontre évolue vers une relation amicale ou amoureuse... Toutefois, une question d'argent peut aussi être au premier plan parce qu'on vous aura promis de vous prêter ou de vous donner une somme.

Lion

La rencontre entre la Lune et Vénus a lieu dans votre secteur professionnel, il est donc possible que vous ayez une très agréable satisfaction aujourd'hui, surtout si vous êtes né début août. Cela peut venir de compliments sur votre travail, d'une reconnaissance sous forme de prime, ou encore des sentiments que vous éprouvez pour votre conjoint ou pour un parent. Celui-ci pourrait faire preuve de gentillesse à votre égard.

Vierge

Une bonne journée s'annonce, grâce à la rencontre entre la Lune et Vénus qui vous enverra des vibrations très positives. Il semble que c'est parce que vous-même serez positif, satisfait, que les autres seront positifs avec vous. Vous dégagerez quelque chose qui les attirera et vous aurez le sentiment de plaire. Les uns pour la qualité de leur travail, ou son utilité, les autres parce qu'ils seront plus séduisants que d'habitude.

Balance

Comme tout le monde, vous tirerez bénéfice de la rencontre entre la Lune et Vénus. Il sera probablement question d'un bénéfice financier, une affaire pouvant vous rapporter. À moins que tout simplement on ne vous rembourse quelque chose qu'on vous doit, ou que vous ne vous débarrassiez d'une dette. Sur le plan amoureux, gare à la jalousie et la possessivité : ne donnez pas à l'autre des raisons de l'être.

Scorpion

Vous aurez certainement un joli témoignage d'affection aujourd'hui, surtout si vous êtes de début novembre. Un compliment, un petit cadeau, une attention qui en dit long... Né après le 9, vous n'êtes pas du tout dans cette ambiance, et vous risquez d'avoir une crise à affronter très bientôt. Dites-vous que l'autre ne sera pas seul/e responsable, vous avez votre part dans le problème. Etes-vous sûr de bien communiquer ?

Sagittaire

Vous serez satisfait, content de votre travail, de vos résultats, 1er et 2e décan. Certes, certains natifs du 1er décan (peu nombreux) ne ressentiront pas le bon aspect du jour à cause de la dissonance que Saturne leur envoie. Si vous en faite partie, il faut que vous preniez du recul et que vous réfléchissiez à la part de responsabilité qui est la vôtre dans le problème en question. Sauf évidemment, s'il s'agit de la santé d'un proche.

Capricorne

Vous serez en forme aujourd'hui, autant physiquement que moralement ! La rencontre de la Lune et de Vénus est en harmonie avec vous, et vous-même serez bien dans votre peau, ce qui vous permettra d'être à l'aise avec les autres. Vous pourriez même faire assaut de séduction et attirer quelqu'un... En tout cas, si vous êtes de fin décembre, début janvier, vous ne pouvez qu'être content de votre journée et de vos relations.

Verseau

C'est au sein de votre clan familial (ou professionnel) que vous vous sentirez le mieux aujourd'hui, surtout né fin janvier. Vous serez avec des personnes que vous considérez comme la famille et un sentiment de bien-être, de sécurité en découlera. Toutefois, Vénus représentant aussi l'argent, l'aspect qu'elle forme aujourd'hui indique que vous pourriez aussi recevoir de l'argent venant de la famille (au sens large du terme).

Poissons

Quelle belle humeur aujourd'hui ! En toit cas si vous êtes de fin février, début mars vous aurez l'impression que tout est plus facile que d'habitude et vos échanges seront des plus agréables. Seuls ceux du début du signe, nés autour des 19,20 février ne seront pas sensibles à cet agréable aspect parce qu'ils ont autre chose en tête. En effet, Saturne est chez vous et vous oblige à affronter une réalité que vous trouvez déplaisante.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info