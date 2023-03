L'horoscope du dimanche 26 mars 2023

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

Il y aura de la gaieté dans l’air pour beaucoup d’entre vous, grâce à la Lune des Gémeaux. Peut-être que vous aurez de la visite ou que vous serez passionné par l’actualité. En tout cas, vous n’aurez pas le temps de vous ennuyer, vos échanges seront nombreux et distrayants. 1er décan, Mars ne se fera pas oublier avant le 14 avril, et vos mouvements d’humeur ayant une grande amplitude, essayez de ne pas créer de conflits autour de vous.

Taureau

2ème décan, Mercure débarque chez vous aujourd’hui et c’est une bonne chose puisqu’elle va à la rencontre d’Uranus. Il va y avoir du nouveau, vous allez probablement changer de cap ! C’est-à-dire changer d’avis sur un sujet qui vous travaille depuis longtemps, ou voir les choses différemment. Une discussion peut être à l’origine de ce changement. Par ailleurs, certains pourraient avoir une situation perturbante à gérer la semaine prochaine.

Gémeaux

La Lune et Saturne sont en dissonance (rapide heureusement), aussi les natifs de mai risquent de se sentir un peu seuls, d’être en manque de quelqu’un ou de manquer de quelque chose. Toutefois, la Lune est également en bon aspect avec Pluton et il est difficile de savoir sans votre thème quel aspect domine. En tout cas, avec Pluton, il y a de la compensation dans l’air, de la réparation. Vous prenez de la hauteur par rapport à la situation.

Cancer

Depuis peu, 1er décan, Saturne exerce un contrôle positif sur vous, et vous en avez besoin car Mars est entrée dans votre décan. Vous n’avez pas intérêt à agir sans avoir bien réfléchi auparavant. Tout ce que vous ferez de manière impulsive n’aura pas le résultat que vous attendez. Donnez la préférence à la raison, versus les emballements typiques de la conjonction entre Mars et votre Soleil. La prudence est de mise.

Lion

3e décan, vous n’êtes plus sensible à l’opposition de Saturne, c’est terminé et vos relations de couple, ou professionnelles, vont nettement s’améliorer au fil des jours. Un grand changement est en cours. Il se matérialisera, toujours pour le 3e décan, à partir de fin mai avec la relation entre Uranus et votre secteur 10, celui qui révèle votre destinée et les moments importants qui la composent. L’un d’entre eux se prépare (à partir de mai).

Vierge

L’opposition que Saturne forme avec votre 1e décan est activée aujourd’hui, il est possible qu’une relation soit une source de problème, de prise de tête, la personne étant pesante, difficile à gérer. Il peut s’agir pour les uns d’un parent âgé que vous avez pris sous votre aile protectrice, et pour les autres c’est le conjoint, l’ami, qui joue un rôle négatif et vous empêche d’être totalement vous-même. Prenez du recul.

Balance

La Lune vous est favorable, normalement vous devriez éprouver un sentiment de bien-être, de confiance en l’avenir. Toutefois, un détail que vous exagérez semble vous plomber le moral. Difficile d’être précise sans votre thème natal, mais cela pourrait venir d’un petit bug dans votre travail ou dans l’organisation de vos journées. Peut-être que vous avez mal quelque part et que cela vous pèse, ou en tout cas vous gêne ?

Scorpion

2ème décan, Vénus entame une opposition intéressante, tout en formant une conjonction remuante avec Uranus jusqu’au 3 avril. L’instabilité est toujours là, mais plus pour longtemps. En effet, fin mai, Uranus entamera cette opposition avec votre 3e décan, laissant donc le 2e décan reconstruire sa vie relationnelle (peut-être pas dans l’immédiat). En tout cas, vous ne vous sentirez plus comme un bateau sur une mer houleuse.

Sagittaire

Saturne est en dissonance avec votre 1er décan et c’est activé aujourd’hui, en tout cas du côté de vos humeurs. Vous, le signe le plus optimiste du zodiaque, vous serez plutôt pessimiste. Cela ne durera que quelques heures, la conjoncture donnant plus d’importance que d’habitude au souci qui est le vôtre en ce moment. Toutefois, vous êtes soutenu par Pluton et si vous parvenez à comprendre ce qui sous-tend la situation, vous en tirerez profit.

Capricorne

Vous oscillerez entre gravité et légèreté aujourd’hui. En effet, vous pourriez avoir des pensées un peu moroses, liées à la situation générale et être bien plus optimiste pour vous-même. En effet, pour vous personnellement, la conjoncture est plutôt bonne, quel que soit votre décan : vous avez chacun de bons influx... 1er décan, vous prendrez très au sérieux les nouvelles du jour, ou alors vous ne serez pas d’accord avec votre partenaire sur un sujet.

Verseau

Vous aurez envie de vous amuser, de jouer, de parler de choses futiles (Lune Gémeaux), mais cela ne cadrera pas avec l’ambiance de ce dimanche, qui sera plus pesante que légère... Ne vous découragez pas pour autant, vous saurez vous adapter et même trouver de bonnes idées pour transformer le négatif en positif. Certes, vous ne pouvez pas changer le monde, mais vous pouvez très bien modifier la vision que vous en avez (Pluton dans votre 1er décan).

Poissons

Saturne est chez vous, 1er décan, et son pouvoir est activé aujourd’hui. Il se peut que vous ne vous sentiez pas du tout en phase avec le monde qui vous entoure et la façon dont il évolue. En même temps, vous savez que vous avez des armes pour lutter contre ce sentiment : par exemple, vous pourriez ne pas y accorder autant d’importance, vous pourriez vous alléger de ce poids en décidant de vous focaliser sur quelque chose de plus positif.

