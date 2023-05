L'horoscope du mercredi 18 mai 2022

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

Si vous voulez qu'on fasse quelque chose pour vous, demandez-le gentiment ! La conjoncture du jour pourrait vous pousser à crier sur les autres, à les houspiller et vous leur ferez peur plus qu'autre chose. Ce n'est pas de cette manière que vous vous ferez respecter et que votre autorité sera reconnue. Restez zen...

Taureau

Des questions de loi, d'autorité, de morale pourraient vous agiter aujourd'hui. Beaucoup de Taureau sont construits sur des valeurs qu'ils n'aiment pas voir foulées aux pieds. C'est l'impression que vous aurez aujourd'hui, qu'on ne respecte pas vos principes (1er décan surtout), et même qu'on s'en moque éperdument.

Gémeaux

Pour vous, 1er décan, il sera question d'argent, celui qui vous manque pour mener un projet à bien. Mais il est possible que vous ayez vu trop grand pour ce projet ! Dans ce cas, il est normal que vous ayez du mal à réunir les fonds ou à trouver des partenaires. Peut-être que si vous étiez moins gourmand, ça serait plus facile.

Cancer

L'un de vos partenaires, professionnel ou privé, risque de faire de l'autorité, de vouloir vous imposer quelque chose, et vous lui en voudrez au point de n'avoir qu'une envie : faire le contraire de ce qu'il/elle veut vous imposer (né en juin). En revanche, le 3e décan reçoit des aspects très épanouissants et même réjouissants.

Lion

Ce n'est plus Jupiter, mais son contraire Saturne, qui domine vos humeurs aujourd'hui. Autant vous dire que vous ne serez pas bien disposé vis-à-vis des autres et que vous aurez tendance à leur demander plus qu'ils ne peuvent vous donner. Mais vous serez aussi exigent vis-à-vis de vous-même, très perfectionniste.

Vierge

Vous serez bien plus positif et enclin à faire des compliments qu'hier. Cela dit, c'est peut-être vous qui serez félicité pour votre travail et qui en éprouverez du plaisir. Toutefois, certains d'entre vous trouveront que c'est exagéré et prendront les compliments pour ce qu'ils ne sont pas : de la flatterie. Mais pourquoi ne pas être fier de vous ?

Balance

Votre météo astrale est moins agréable qu'hier, vous serez beaucoup trop émotif et aurez du mal à contrôler ce que vous ressentirez et qui, il faut le dire, sera un peu exagéré ! (1er décan).3e décan, vous en faites un peu trop en ce moment, ne vous étonnez pas si vous manquez d'énergie par moments. Faites des pauses fréquentes.

Scorpion

Vous serez agacé par les bavardages des autres ! Leurs idées et leur façon de les exprimer ne vous plairont pas, vous trouverez qu'ils vont trop loin, et s'ils ont des revendications (dans le travail pour la plupart), vous n'aurez pas envie de vous y associer. Vous ne serez pas loin, même, de les trouver ridicules, mesquines.

Sagittaire

Tout se déroule parfaitement pour le 1er décan, mais aujourd'hui vos moyens ou ceux qui sont à votre disposition dans le travail, ne seront pas suffisants. Vous les trouverez même assez minables et ce qui vous mettra en colère, c'est qu'on prétendra que vous en demandez trop, que vous n'avez pas les pieds sur terre.

Capricorne

La Lune arrive chez vous à la mi-journée et sera tout de suite fâchée avec Jupiter. Vous aurez donc du mal à cacher ou à maîtriser votre sensibilité. Et comme vous lutterez contre vous-même, vous devez faire attention à ce que les autres ne pensent pas que vous leur en voulez de quelque chose, qu'ils ont mal fait par exemple.

Verseau

Votre imagination vous semblera un peu trop envahissante, surtout que les scénarios qu'elle vous fabriquera ne seront pas très positifs. En outre, vous risquez de voir la situation pire qu'elle n'est et d'être à côté de la plaque. Aussi n'accordez pas trop d'importance à vos impressions et sensations, laissez-les passer.

Poissons

C'est le dernier jour où la conjonction Mars/Neptune est exacte, 3e décan, essayez de ne pas vous laisser influencer ou même manipuler, surtout si la personne vous paraît être un ange à qui vous donneriez le bon dieu sans confession. Les apparences sont parfois très trompeuses, il me semble que je vous l'ai souvent dit.

