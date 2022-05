L'horoscope du dimanche 15 mai 2022

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

Si vous vous étiez mis des freins hier, vous les relâcherez aujourd'hui ! En effet, tout lasse, tout passe, tout casse, avec vous, rien ne tient jamais très longtemps. C'est à la fois un atout, dans certaines situations, mais dans d'autres cela joue contre vous. Le mieux serait, comme vous êtes trop entier, de trouver un juste milieu.

Taureau

Hier c'était Saturne, aujourd'hui c'est Uranus qui se réveille et vous rappelle que vous avez décidé de changer quelque chose dans votre vie, à moins qu'on ne vous l'impose, 2e décan. Au lieu de refuser l'idée que cela puisse arriver, réfléchissez à ce que vous pourriez faire pour que cela n'arrive pas, ou au contraire pour devancer les choses.

Gémeaux

Quelque chose changera dans vos habitudes et cela vous mettra d'humeur râleuse, tout sera matière à critique. Mais un proche peut aussi beaucoup vous énerver. Comme je vous le disais hier, ne réagissez pas instantanément, vous risqueriez de dire des choses qui seront mal interprétées, et vous vous en voudrez au bout du compte.

Cancer

A part le 1er décan, et encore, vous n'avez aucune dissonance et celles qui sont actives sont bien disposées à votre égard. C'est une bonne journée pour séduire, vous vous sentirez bien dans votre peau, peut-être mieux que vous ne l'avez été depuis longtemps si vous êtes du 2e décan. Les portes continuent à s'ouvrir.

Lion

Vous n'êtes vraiment pas gâté, hier c'était Saturne pour le 3e décan, aujourd'hui Uranus rappelle au 2e décan qu'il doit faire du nouveau, bien malgré lui. Si on vous avait demandé, vous auriez affirmé que vous vouliez que rien ne change. Mais vous êtes au pied du mur (né autour des 6, 7 août surtout), il faut sauter le pas.

Vierge

Oubliez les dissonances et concentrez-vous sur vos relations avec les autres et ce qu'ils peuvent vous apporter, les idées originales qu'ils peuvent vous donner et qui feront écho, précisément à vos idées à vous. Mais vous y pensiez comme ça, en vous disant que ce n'était pas possible. Mais ces temps-ci, tout est possible, 2e décan.

Balance

Soyez positif et oubliez momentanément les tracasseries qui sont les vôtres. Vous pourrez compenser aujourd'hui en vous offrant des petits plaisirs inhabituels. Une gourmandise que vous serez allé chercher au diable vauvert ; ou c'est vous qui vous cuisinerez un bon petit plat. Pour vous et pour la famille, si vous êtes entouré.

Scorpion

2e décan, la Lune s'oppose à Uranus ; vous serez nerveux, parfois anxieux parce que vous anticiperez une situation dont vous avez pensé qu'elle n'arriverait pas. Vous avez longtemps refusé d'y croire en dépit des signaux qui clignotaient et que vous n'avez pas voulu voir. Vous avez jusqu'en janvier-février pour tenir ou... lâcher prise.

Sagittaire

Franchement, à votre place, je n'irai pas courir par monts et par vaux, je resterais tranquille et je me reposerais. Vous avez besoin de débrancher, ne le niez pas. Surtout aujourd'hui, si vous êtes du 3e décan. 2e décan, vous aurez envie de changer quelque chose à votre routine et cela vous fera du bien, même physiquement.

Capricorne

Laissez la porte ouverte à la nouveauté, à l'imprévu, je sais que vous n'aimez pas trop ça, mais à force de tout contrôler, il ne se passe rien ou pas grand-chose. C'est le hasard qui, parfois, joue le meilleur rôle : vous vous trouvez dans un endroit où vous n'auriez pas dû être et à un moment que vous n'auriez pas choisi et quelque chose arrive.

Verseau

Ce n'est pas que vous n'aimez pas le changement, seulement il faut que vous puissiez le contrôler. Or, depuis quelque temps, les choses vous échappent, 2e décan. Vous ne pouvez pas imposer vos volontés, les autres vous imposent les leurs. Vous avez un an pour trouver un plan B et passer à autre chose.

Poissons

Vous ferez tout pour oublier le problème que vous cause la dissonance Mars/Neptune, active jusqu'à vendredi prochain, et vous y arriverez aujourd'hui. Vous parviendrez à vous distraire 3e décan, parce que vous saurez prendre de la distance ou parce que vous serez bien entouré et qu'on vous fera voir les choses sous un autre angle.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info