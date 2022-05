L'horoscope du samedi 14 mai 2022

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

Si la dissonance Soleil/Saturne a un impact sur vous, ce sera plus matériel que moral. Vous avez quelque chose à acheter, une facture à payer et pas d'argent. Ou en tout cas pas assez par rapport à ce qu'on vous demande. Mais cela peut venir de vous aussi : vous avez décidé de vous restreindre, de dépenser moins...

Taureau

Décidément, la semaine n'a pas été géniale et elle se termine sur une dissonance entre le Soleil, dans votre signe et Saturne, qui est un peu démoralisante. Vous avez peur de perdre, 3e décan, d'être abandonné, ou de devoir renoncer à quelque chose. A un travail qui vous plaisait par exemple, à une personne que vous aimiez...

Gémeaux

Soyez prudent, avec les dissonances de ce week-end, vous risquez d'être maladroit, de dire ou de faire un peu n'importe quoi et vos proches vous battront froid. C'est surtout le 3e décan qui est concerné et qui reçoit précisément les influx des dissonances, alors que le 1er et le 2e décan n'ont pas du tout de dissonance.

Cancer

La dissonance Soleil/Saturne a la réputation d'être privative, peut-être vous sentirez-vous isolé de vos proches et surtout d'un ou une ami/e de coeur. Saturne peut aussi signifier une impossibilité à se détacher de quelqu'un qui, pourtant, vous fait souffrir. Un ami ou un conjoint qui n'est pas très gentil avec vous, par exemple.

Lion

En plus du problème évoqué depuis deux jours, il y a une dissonance entre le Soleil et Saturne qui est attristante et frustrante pour le 3e décan. Ne luttez pas contre la tristesse, vous avez au contraire intérêt à la laisser vous traverser, à être attentif à vos émotions et non à les rejeter. Si souffrance il y a, elle vous rend plus fort.

Vierge

Une dissonance entre le Soleil et Saturne s'ajoute à celle de Mars et Neptune, c'est probablement votre moral qui ne sera pas au top à cause d'une déception. 3e décan, vous serez peut-être un peu abattu, mais pas battu ! La dissonance de Saturne sera terminée mardi et pour le reste, vous avez des armes, à vous de les utiliser.

Balance

C'est une impression de manque qui vous contrariera ce week-end avec la dissonance Soleil/Saturne. Probablement un manque de combativité. Vous en aurez assez de vous battre pour qu'on reconnaisse la valeur de votre boulot, le problème étant justement qu'on vous donne le sentiment de ne pas être à la hauteur.

Scorpion

Vous serez plus sensible que d'autres à la dissonance entre le Soleil et Saturne, 3e décan, vous aurez tendance à vous isoler encore plus et à refuser l'échange. Même si vous souffrez, et surtout si vous souffrez, vous devriez parler avec quelqu'un de ce qui vous fait mal : vous savez que partager un fardeau le rend plus léger à porter.

Sagittaire

Vous serez obligé de prendre la situation au sérieux, vous qui aimez tout dédramatiser vous ne le pourrez pas, la réalité s'imposera à vous 3e décan. Vous refusiez peut-être de la voir jusqu'à présent, mais avec la dissonance entre le Soleil et Saturne, vous ne pourrez pas faire autrement que de la prendre en compte.

Capricorne

Vous avez peut-être besoin de solitude, mais ce n'est pas une raison pour laisser tomber vos amis sans explication. Ils pourraient penser que vous les rejetez. Vous n'en avez peut-être pas beaucoup parce que vous êtes sélectif, mais justement, ceux que vous avez il faut les préserver et au contraire les gâter, ce que vous savez très bien faire.

Verseau

Les influx pour le 3e décan ne sont vraiment pas joyeux, à cause de la dissonance entre le Soleil et Saturne, exacte demain. Vous semblez être affecté par une situation où la tristesse règne. Mais vous pouvez aussi avoir le sentiment de manquer, d'être seul, ou alors de ne pas êtes à la hauteur de ce qu'on attend de vous.

Poissons

Il est possible que vous ayez un problème pour vous déplacer, à cause d'un vertige par exemple, ou que vos relations avec vos proches ne soient pas satisfaisantes. Mais cela reste très ponctuel alors que la rencontre Mars/Neptune dont nous avons parlé hier est plus durable (3e décan) et vous fait douter de vos décisions.

