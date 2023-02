L'horoscope du mercredi 15 février 2023

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

La conjoncture semble excellente pour les natifs de mars, grâce à l’association de Mercure et de Jupiter qui vous dit que vous avez tous les droits. Bon, il ne faut tout de même pas en abuser, ce serait dommage de vous attirer des inimitiés. Quoique, vous ne détestez pas les conflits, vous aimez vous battre, lutter, même si vous dites le contraire et que vous en avez parfois un peu marre de vous battre pour un oui ou pour un non.

Taureau

La rencontre du Soleil et de Saturne est exacte et ce sont ceux nés après le 17 mai qui y sont le plus sensibles. Mais tout le 3e décan peut l’être et se sentir coupable de quelque chose, ou avoir des regrets, ou encore se sentir isolé, mal entouré. Il y a tellement d’interprétations à cette conjoncture... Il peut aussi, pour certains, y avoir des problèmes à cause d’un manque de travail et donc d’un manque de rentrées d’argent.

Gémeaux

On parle à nouveau de la rencontre entre Vénus et Neptune car elle a beaucoup d’interprétations différentes. Hier je vous parlais d’amour, mais Vénus représente aussi l’argent et sous cette conjoncture, il est possible que vous ayez des dépenses obligatoires à faire – pour la maison, pour les enfants – et que vous ayez l’impression que l’argent que vous gagnez ne fait que passer, entrer et sortir...

Cancer

Les Poissons vont bientôt être aux commandes (à partir de samedi soir) et ce sera un soulagement pour vous. Une belle détente, qui peut correspondre à des vacances. Sinon, ce sera de toute manière moins compliqué et votre charge mentale se fera plus légère. Jusqu’à samedi tenez bon la barre, et si vous êtes du 3e décan, donnez à vos amours la place qu’elles méritent, tout en surveillant vos dépenses de près.

Lion

Les questions d’argent pourraient être au premier plan, qu’il s’agisse du vôtre ou des problèmes économiques (en mode crise) que traverse notre pays. Vous en êtes affecté d’une manière ou d’une autre. Toutefois, il est aussi possible, selon votre thème, que vous ayez trouvé le bon filon pour gagner plus, mais il y a peut-être des problèmes de légalité qui y sont rattachés et cela vous fait peur.

Vierge

N’oubliez pas que Neptune, dont nous parlions hier à travers sa rencontre avec Vénus, est la planète de la dissolution. C’est une de ses fonctions : dissoudre. Qu’en est-il pour vous 3e décan ? Est-ce une relation qui se dissout ou qui vous dissout, vous ? Parce que vous vous êtes fondu dans l’autre ou que vous en êtes totalement dépendant ? A moins qu’il ne s’agisse d’une autre forme de dépendance...

Balance

La conjonction entre Vénus et Neptune est encore plus active aujourd’hui et elle vous met dans l’embarras, 3e décan. L’argent peut être plus un sujet de préoccupation que l’amour et si c’est bien de cela qu’il s’agit, vous êtes face à des dépenses obligatoires – dans le cas où la conjoncture vous demanderait un effort. Il se peut qu’un projet qui n’avançait pas puisse progresser, mais il faut y injecter de l’argent ?

Scorpion

Hier et aujourd’hui encore, vous pouvez constater que Vénus et Neptune sont favorables à vos amours. Mais on peut se demander si ce n’est pas ce dont vous rêvez – un amour parfait – alors que la réalité est très différente de ce rêve ? C’est une question à se poser, en tout cas pour le 3e décan qui reçoit également une dissonance du Soleil et de Saturne. Vous ne pouvez pas être satisfait avec cet aspect !

Sagittaire

La Lune est toujours chez vous, dans votre 3e décan aujourd’hui et elle active la dissonance que vous envoient Vénus et Neptune. Aussi, ne croyez pas aux productions de votre imaginaire, ni à des promesses que vous savez être vaines. Cependant, de votre côté, si vous faites des promesses en ce moment, il y a des chances pour que vous puissiez les tenir : Saturne est encore en bon aspect jusqu’au mois de mars.

Capricorne

Une conjonction entre le Soleil et Saturne, votre maître, est active jusqu’à samedi-dimanche. Au positif, vous avez pu amasser un peu d’argent et cherchez à l’investir dans la pierre, ou dans autre chose. Au négatif, vous êtes en manque, vous êtes frustré, vos besoins ne sont pas comblés – en tout cas si vous êtes du 3e décan. Vous aimeriez pouvoir gâter vos proches et vos revenus actuels ne vous le permettent pas.

Verseau

1er décan, Mercure est chez vous et elle entame un très bel aspect avec Jupiter. C’est du gâteau, si vous avez exprimé une demande, quelle qu’elle soit, la réponse sera affirmative. C’est en tout cas le domaine de la communication qui sera favorisé, les relations avec les proches aussi ; nous en reparlerons lorsque l’aspect sera exact et activé par la Lune, entre vendredi et samedi. 2e décan, vous avez toujours la pêche !

Poissons

Nous revenons sur la rencontre Vénus/Neptune chez vous parce qu’elle est exacte aujourd’hui. Si elle ne vous parle pas d’amour sur tous les tons, il est possible qu’il soit question d’argent – les deux sont gérés par Vénus. 3e décan, et si l’argent coulait à flots ? En espérant que c’est pour rentrer dans votre portefeuille et non pour en sortir ! Attention, vous savez bien que les escrocs existent et vous pourriez en être victime.

