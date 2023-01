L'horoscope 2023 : les prévisions pour l'année des Poissons

1er décan : Jupiter a quitté votre signe et se trouve à présent en Bélier jusqu’au 16 mai, elle aura alors traversé les 3 décans. Elle restera jusqu’au 20 février dans le vôtre, mais vous l’avez déjà eue longuement l’année dernière et vous avez, éventuellement pu augmenter vos revenus ou effectuer un achat conséquent. Avec Jupiter, vous le savez, il y a toujours une amplification ; la planète met fortement l’accent sur un domaine et, en ce qui vous concerne, le Bélier est votre domaine d’argent. Celui que vous rentrez tous les mois et qui pourrait de nouveau être plus important en début d’année. Ça ne sera pas un miracle mais plutôt le fruit de votre travail et surtout d’un fort désir d’être productif. Toutefois, Saturne va également faire son apparition dans votre signe (la dernière fois, c’était en mai 1993 et surtout en 1994), et il faudra alors vous fixer des objectifs, ou accepter qu’on vous en fixe, et faire les efforts nécessaires pour les atteindre. Cependant, vous pouvez aussi connaître une période difficile parce que vous vous sentirez seul, ou mal accompagné.



2e décan : Uranus s’occupe encore de votre décan jusqu’en mai, une bonne configuration qui vous a peut-être permis – ou qui va vous permettre – d’en apprendre beaucoup sur un sujet en particulier, ou parfois sur vous-même. Il se peut que vous vous découvriez un potentiel qui ne s’était pas exprimé jusque-là, ou que vous appreniez à mieux vous exprimer, que ce soit par oral ou par écrit. Saturne a été en relation avec vous l’année dernière et vous a permis justement d’être plus rigoureux et surtout d’avoir un esprit critique plus affuté. Par ailleurs, Jupiter sera votre facteur chance cette année, du 5 juillet au 5 septembre (des dates à ne pas prendre à la lettre). Vous allez nouer un lien de complicité avec quelqu’un et parfois plus parce que vous aurez de belles affinités. Mais cela devrait rester platonique, normalement. Ce sera quelqu’un qui peut vous guider et dont vous apprécierez beaucoup l’intelligence. Il y aura quelque chose de fraternel entre vous.



3e décan : Neptune n’en a pas terminé avec vous, elle est encore conjointe à votre Soleil et, en bonne planète "double", elle peut autant être positive que négative. Cela dépend de ses états dans votre thème natal, si elle est forte ou non. En tout cas, c’est la planète des illusions/désillusions et il faut en tenir compte en développant votre sens critique. Si vous êtes déjà de ceux qui doutent, très bien. Mais en général, le doute est assez faible chez les Poissons, et c’est la meilleure parade à Neptune, qui nous fait prendre souvent des vessies pour des lanternes. Heureusement, et c’est une chance, Uranus commence à vous regarder (depuis quelque temps déjà) et il vous vient à l’esprit que vous pourriez vous libérer, vivre et penser autrement. Certains ont peut-être commencé à chercher comment laisser tomber leurs illusions, les autres feront de même cette année, ce qui, à la longue, sera extrêmement positif. Par ailleurs, Jupiter éclairera votre secteur d’argent du 4 avril au 16 mai et vous permettra peut-être d’augmenter vos revenus pendant cette période. Et si c’est le cas, essayez d’épargner.

Rendez-vous sur RTL Astro

Pour continuer à découvrir votre contenu horoscope chaque jour, rendez-vous sur le site RTL Astro.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info