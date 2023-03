L'horoscope du mardi 5 octobre 2021

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

Avec quatre planètes face à vous, en Balance, l'équilibre peut être perturbé puisque l'un des plateaux de la Balance est plus chargé que l'autre. C'est-à-dire que vous avez le sentiment de ne pas faire assez le poids face aux autres, les 4 planètes occupant effectivement le secteur des " autres ", et même de l'autre, du conjoint. Une des 4 est la vôtre, Mars, et il peut y avoir du ramdam avec votre partenaire.

Taureau

"Prends garde à la douceur des choses, lorsque tu sens battre sans cause ton coeur trop lourd ". Le poète a joliment décrit ce que vous allez ressentir aujourd'hui, qui peut être la réalité de ce que vous éprouvez, mais qui contient un avertissement. Prenez garde, dit-il, les choses ne sont finalement pas si douces que ça pour certains qui aspirent à ce qu'elles soient moins lourdes. Le travail est votre allié.

Gémeaux

La conjoncture est excellente pour les signes d'Air comme le vôtre. L'ambiance est amicale, voire amoureuse pour certains, étant donné que Vénus se prépare à investir le signe qui représente, entre autres, vos amours, c'est-à-dire le Sagittaire. Ce sera pour jeudi. Auparavant, demain, ce sera la nouvelle Lune et vous pouvez d'ores et déjà sentir son ambiguïté, avec le côté " guerre et paix " de la conjoncture.

Cancer

Déjà que vous êtes ultra-sensible de nature, ne vous étonnez pas : avec quatre planètes en Balance, un secteur très intime, vous risquez d'être encore plus à fleur de peau et parfois très réactif. Tout vous écorchera et heureusement que cela ne dure pas 107 ans parce que c'est aussi difficile à vivre pour vous que pour votre entourage familial. Dans la vie professionnelle, normalement vous ne montrez rien.

Lion

La conjoncture d'aujourd'hui et demain ne démentira pas ce que je vous disais hier, vous êtes dans une ambiance extrêmement chaleureuse, tout le monde est aimable et se conduit comme vous le désirez. C'est-à-dire qu'on vous respecte et qu'on le montre et c'est souvent essentiel aux yeux du Lion, qui est à cheval sur ce qui se fait et ne se fait pas. Par ailleurs, vos échanges seront l'occasion de refaire le monde.

Vierge

Avec 4 planètes en Balance aujourd'hui et demain (nouvelle Lune du signe), il serait étonnant que vous ne soyez pas préoccupé par une histoire d'argent, ou de confort, de bien-être. Vous êtes à la recherche d'un équilibre à la fois matériel et physique, mais la présence de Mars parmi les 4 planètes ne vous garantit pas cet équilibre. Il se peut que vous soyez obligé de réclamer à cor et à cri l'argent qu'on vous doit.

Balance

La Lune entrera chez vous à 14h42, elle préfigure la nouvelle Lune de demain. Aujourd'hui, elle ne forme aucun aspect et ne fera qu'accentuer votre réceptivité, votre intuition et surtout votre sensibilité. Si vous êtes artiste c'est parfait, vous aurez une belle inspiration, mais certains pourraient trouver les autres trop émotifs, et vous aussi, vous aurez l'impression que tout vous touche, même des bêtises.

Scorpion

C'est une bonne journée pour travailler, tout en vous laissant aller à vos rêves, à votre imaginaires. Si vous êtes dans un bureau, faites des pauses dans la journée où vous vous laisserez aller à vos fantasmes, cela vous fera un bien fou ! Évidemment, votre productivité pourrait en souffrir, il faudra donc faire un choix entre vous ressourcer régulièrement en explorant votre créativité et vous fatiguer nerveusement.

Sagittaire

Quelles sont vos attentes, quels sont vos espoirs ? La question est posée parce que c'est la nouvelle Lune demain et que ces interrogations pourraient être au centre de vos préoccupations. L'un de vos projets est peut-être en pleine " réflexion " mais la planète qui les représente est rétrograde. Aussi, les choses n'avancent pas très vite, mais cela n'a pas une grande importance. Cela vous permettra de les perfectionner.



Capricorne

Vous prenez toujours vos obligations très à coeur et ce sera encore le cas aujourd'hui avec la Lune qui arrive en Balance et surtout avec la nouvelle Lune de demain. Vous serez très sensible à la notion de " devoir " et rien ne pourra vous détourner de ce dont vous estimez être responsable. Certains pourraient aussi avoir à s'occuper d'un parent âgé, et cela en plus de leur travail. Donc, pas de temps pour vous !

Verseau

La conjoncture semble être à vos pieds, c'est-à-dire que tout se passe comme vous le désirez. On dirait que vous êtes en parfaite synchronicité avec les astres et surtout avec les autres. On ne pourra rien vous refuser, même si vous êtes de ceux qui reçoivent la dissonance de Saturne (1er décan) ou d'Uranus (2e décan). Quant au 3ème, avec la conjonction de Jupiter, il a normalement une autoroute devant lui.

Poissons

3 planètes occupent votre secteur financier, la Balance, et la Lune s'y rajoute. La nouvelle Lune de demain mettra donc fortement l'accent sur la dimension matérielle de votre vie. Nous en reparlerons. Aujourd'hui, c'est peut-être la notion de réparation, de résilience qui sera mise en avant. Certains d'entre vous ont vécu et vivent encore une situation compliquée, mais aujourd'hui vous ferez le vide...

