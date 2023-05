L'horoscope du lundi 9 mai 2022

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

Vous êtes les grandes vedettes de la semaine puisque Jupiter entre dans votre signe demain et que vous allez forcément avoir à défendre vos droits becs et ongles. L'injustice peut régner. Toutefois, Jupiter étant aussi une planète de chance, il est très possible que vous démarriez un boulot où il faudra faire de l'autorité. Vous serez le chef !

Taureau

La semaine est nettement marquée par la conjonction entre Mars et Neptune, symbole de désordre, peu active pour vous, mais provocant de la révolte. Vous aurez tendance à défendre ceux qui sont, ou se vivent comme étant opprimés par l'État ou par la vie. Le 3e décan y sera particulièrement sensible.

Gémeaux

Les difficultés rencontrées cette semaine, je vous en ai parlé hier, mais il y a du bon pour le 1er décan, qui va probablement recevoir une proposition difficile à refuser. Cela dit, Mercure (dans votre signe) rétrograde à partir de demain et il est possible que vous ne puissiez pas répondre tout de suite, ou obtenir une réponse immédiate.

Cancer

Je vous disais hier que vous seriez trop en confiance avec Mars/Neptune, mais il faut aussi faire attention à tout ce qui peut déborder, vos émotions ou... l'eau. Cette conjonction a lieu en Poissons, signe d'Eau par excellence et, symboliquement, l'eau est très souvent à relier aux émotions qui déferlent parfois comme un tsunami.

Lion

Un début de semaine top pour ceux de juillet, avec les bons influx ce lundi de Mercure, Vénus et Jupiter. Si avez ça vous n'avez pas une belle opportunité à saisir ! Soyez réactif... Et le 2e décan recevra Vénus à partir de mercredi, sans l'effet booster de Jupiter, mais ce sera tout d même très agréable, vous vous sentirez aimé et respecté.

Vierge

Le Soleil et Mars sont en bon aspect toute la semaine, mais Mars s'oppose à vous. Il se peut que vous soyez obligé d'accepter des opinions divergentes des vôtres. Si vous ne voulez pas de conflit, ou de rapport de force, il est important que vous fassiez une concession (2e décan). 3e décan, vous serez désorienté par les événements.

Sagittaire

Né entre le 10 et le 18 novembre, vous recevez un bon aspect de Mars qui fait travailler votre imagination. La situation vous inspire beaucoup de compassion, c'est le mot qui caractérise le mieux ce que vous ressentirez. Toutefois, la dissonance de Saturne vous incitera à canaliser, voire refouler ces émotions.

Capricorne

C'est l'entrée de Jupiter en Bélier qui va vous marquer cette semaine, elle a lieu demain et elle a plusieurs interprétations, le déménagement en fait partie. Mais vous pouvez aussi avoir un litige familial à gérer, ou encore avoir des soucis avec votre habitation, ou vous faire du souci pour votre pays si vous venez d'ailleurs.

Verseau

Une très bonne et passionnante semaine pour ceux nés en janvier, pour diverses raisons vous serez accroché à votre téléphone comme une moule à son rocher. L'actualité dans son ensemble vous passionnera, mais peut-être plus l'actualité internationale avec l'arrivée, demain, de Jupiter en Bélier, votre secteur 3.

Poissons

Difficile de ne pas reparler de la rencontre Mars/Neptune qui se fait chez vous, dans votre 3e décan et attire fortement l'attention sur des événements perturbants. Vous qui détestez les conflits et qui les fuyez le plus possible, vous ne pourrez peut-être pas fuir celui qui est en cours. En réalité, vous ne saurez pas quoi faire.

