L'horoscope du samedi 7 mai 2022

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

Les bons influx que le 1er décan reçoit sont activés aujourd'hui, si vous avez une demande, un petit déplacement à faire, ou quelqu'un à convaincre, ça se passera bien, cela ne vous demandera pas beaucoup d'efforts. 2e décan, il faut reprendre des forces, vous vous videz beaucoup trop vite de votre énergie en ce moment.

Taureau

Une harmonie entre la Lune et Vénus vous fera du bien, 1er décan, surtout au moral. Vous serez rassuré, : votre entourage se porte bien, la maison est un agréable refuge. Souvent, vous n'avez pas besoin de plus pour vous sentir en paix. Sauf quand il n'y a pas d'amour ; être seul ne convient pas du tout au Taureau.

Gémeaux

1er décan, un samedi joyeux grâce à d'excitants projets, en revanche c'est plus électrique pour le 2e décan qui a des soucis avec l'autorité du conjoint ou d'un parent. Et cela peut créer de la colère en vous, que vous n'exprimerez pas étant donné que vous avez du respect pour cette personne ou même que vous le/la craignez.

Cancer

Quoi que vous ayez à faire, c'est une bonne journée pour montrer que vous pouvez être accrocheur quand c'est nécessaire. Pour rien au monde vous ne lâchez prise. Vous avez peut-être envie de vous offrir quelque chose et on n'est pas d'accord avec vous, on essaye de vous en dissuader ? On peut toujours essayer, ça ne marchera pas.

Lion

La Lune passe le week-end dans votre signe, vous devriez en profiter pour vous mettre dans une petite bulle de bien-être et ne rien laisse vous perturber. Faites barrage aux images mentales négatives et créez-vous au contraire des images positives. Le 1e décan n'aura pas beaucoup d'efforts à faire : votre conjoncture est belle.

Vierge

Ne vous faites pas de mal en vous comparant aux autres, en votre défaveur bien sûr. Que vous ayez un modèle à admirer et à copier n'est pas du tout la même chose ! Au contraire, nous sommes nombreux à avoir en nous une image qui nous inspire, et vous faites partie du club ! Soyez certain que cela ne peut que vous aider.

Balance

Dans le cadre de vos amitiés, il peut y avoir d'intéressants échanges en ce moment, ils vous stimuleront pour trouver des idées qui nourriront votre créativité. Cela dit, vous ne serez pas à court d'idées avec Mercure, qui reste en Gémeaux presque tout le mois. Et vous serez tellement sympathique qu'on cherchera à mieux vous connaître.

Scorpion

Vous aurez des obligations ce week-end, et si aujourd'hui ça passe, demain ça passera moins bien. Vous n'y pouvez rien, votre gendarme intérieur sera sévère. Le " surmoi ", représenté par le secteur 10, est celui qui gère (entre autres) notre sens moral et s'il vous arrive de vous révolter contre, le plus souvent vous lui obéissez.

Sagittaire

Mercure s'installe sur le degré où elle rétrogradera mardi. Elle est face à vous 1er décan et une question risque de vous tarauder pendant quelques semaines. En effet, Mercure va reculer jusqu'au 3 juin, dans ce cas, on est obligé de réfléchir, de prendre du recul. Il s'agit peut-être d'une proposition que vous hésiterez à accepter ?

Capricorne

Lune et Vénus étant en harmonie, vous aurez vous aussi envie de créer de l'harmonie, mais plus en améliorant votre déco qu'en étant aimable avec autrui. Vous chercherez le moyen, ou un objet peut-être, qui pourrait faire joli et améliorer l'apparence de votre lieu de vie. On peut aussi vous en faire le cadeau.

Verseau

2e décan, vous avez tendance à faire des cadeaux aux gens que vous aimez. C'est votre manière de prouver votre affection, ce que vous ne savez pas toujours faire. Vous n'êtes pas ce qu'on appelle un/e tendre et il vous est beaucoup plus facile de faire un cadeau, même minime, pour montrer que vous êtes attaché à l'autre.

Poissons

Sentir qu'on a besoin de vous, que vous êtes utile, vous met en joie et c'est exactement ce qui vous attend aujourd'hui. On ne pourra pas se passer de vous ! Que ce soit la famille ou l'élu/e de votre coeur, on vous trouvera indispensable et il est vrai que vous serez particulièrement généreux, que vous saurez réconforter.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info