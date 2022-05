L'horoscope du vendredi 6 mai 2022

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

Mars, votre planète préférée est en harmonie avec le Soleil, lequel occupe votre secteur d'argent. Il se peut que vous receviez un bonus que vous n'attendiez pas, ou que vous fassiez un achat, mais pas de manière impulsive et irréfléchie. Au contraire, vous ferez tout bien, vous comparerez les prix, etc. Ce sera raisonné.

Taureau

Mercure et Vénus sont toujours parfaitement alignée, votre mental et vos sentiments se sont en accord et cela signifie que vous avez d'agréables pensées, amoureuses pour la plupart. Mais vous pouvez aussi avoir un achat à faire et être dans la réflexion, sans pour autant arriver à vous décider parce que plusieurs choix s'offrent à vous.

Gémeaux

Dans votre 1er décan, Mercure est en phase avec Vénus qui, elle, est en Bélier. Vous avez quelque chose de sympathique à annoncer, à moins qu'un chèque ne vous attende dans votre boite à lettre. Vos échanges peuvent également être une source de plaisir, surtout avec les plus jeunes, parmi lesquels vous avez un chouchou.

Cancer

Le Soleil et Mars vous regardent avec amitié, 2e décan, profitez-en pour tirer des plans sur la comète, que ce soit dans le domaine professionnel ou dans celui des vacances. Vous avez encore du temps devant vous, mais il vous sera agréable de les évoquer et de vous en occuper s'il y a, par exemple, des activités à prévoir.

Lion

Vous serez sensible, 1e décan, à l'harmonie entre Mercure et Vénus. Une amitié pourrait se développer et être sur le point de changer, d'évoluer vers autre chose. Cela dit, vous vous posez beaucoup de questions, vous vous demandez si vous devez dire ce que vous ressentez et si c'est vraiment dans votre intérêt.

Vierge

L'harmonie entre le Soleil et Mars peut vous être utile pour dénouer un conflit, ou en tout cas détendre l'atmosphère 2e décan. Quand vous êtes contrarié, vous ne le montrez pas mais intérieurement cela vous travaille beaucoup. Mais avec l'aide du Soleil vous donnerez la priorité à l'honnêteté et direz ce que vous avez sur le cœur.

Balance

Face à vous, Vénus s'allie avec Mercure 1er décan. C'est déjà le cas depuis le début de la semaine et ça va durer jusqu'à lundi. Certains pourraient faire une rencontre, tomber sous le charme de quelqu'un, ou être eux-mêmes des " tombeurs ". Mais est-ce que vous " concrétiserez " ou la situation sert-elle juste à vous rassurer ?

Scorpion

Vous aussi vous serez sensible à l'harmonie Soleil/Mars, le Soleil étant mal disposé vous agirez de manière à transformer le négatif en positif, c'est-à-dire à agir de manière à ce que l'autre se comporte différemment. Vous n'obtiendrez pas toujours le résultat désiré, 2e décan, vous avez affaire à quelqu'un de très entêté.

Sagittaire

Quelqu'un vous plaît, vous cherchez à attirer son attention ? Avec Mercure face à vous (1er décan) vous avez toutes les chances de séduire en faisant de l'humour. Sachez utiliser la dérision, surtout en ce qui concerne votre personne, sans être méchant bien sûr. Et si vous lancez une invitation, il y a des chances pour que la réponse soit positive.

Capricorne

Les réunions, professionnelles ou privées, les invitations et autres occasions de voir du monde sont au programme ; la Lune terminant la journée en bon aspect avec Neptune, vous serez probablement très bien entouré, ce qui signifie que vous aurez accepté l'invitation et que, finalement, cela se passera bien. Très bien même.

Verseau

Né en janvier, vous continuez à recevoir de très agréables influx, mais il est difficile de déterminer si c'est dans le domaine affectif ou celui des échanges professionnels. On peut vous faire une proposition qui vous mettra en joie, mais il se peut aussi que vous rencontriez quelqu'un et qu'un petit flirt en découle. Ce sera amusant.

Poissons

2e décan, Mars est chez vous et forme aujourd'hui un angle harmonieux avec le Soleil. Les deux astres de Feu sont réunis pour vous inciter à agir, à prendre une décision, ou à exprimer fortement votre volonté, ce qui peut mettre le feu ! C'est-à-dire créer un conflit, ce dont vous ne voulez pas. Mais vous ne pourrez pas faire autrement.