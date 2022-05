L'horoscope du dimanche 8 mai 2022

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

Saturne va jouer les garde-fous en vous imposant des règles à ne pas dépasser, alors que la conjonction Mars/Neptune risque de vous inciter à les transgresser. Ne vous laissez surtout pas influencer par ceux qui veulent vous entrainer à mal agir, écoutez plutôt les conseils d'un sage, d'une personne plus âgée que vous.

Taureau

Vous aurez l'impression, fausse la plupart du temps, que vous n'êtes pas aimé, qu'on vous rejette, mais faites attention vous êtes beaucoup trop sensible aujourd'hui et vous interpréterez le moindre comportement ou la moindre remarque comme étant " contre " vous. Ça touche surtout le 2e décan.

Gémeaux

Mars entame une conjonction avec Neptune qui évoque l'enlisement, la difficulté à avancer, le manque de foi et de confiance en soi, ou même dans le système. Cela touche le 3e décan en particulier, mais comme Neptune est une planète collective, nous ressentirons probablement tous cet aspect qui peut être délétère.

Cancer

Pour vous, la future association de Mars et Neptune est en bon aspect et ne créera aucune méfiance. Vous pourriez même être un peu trop en confiance, 3e décan. Essayez de vous empêcher de croire trop vite en ce qu'on vous dit, ou en ce que vous entendez, et voir les choses sous un autre angle pourrait vous aider.

Lion

Vous aurez le sentiment qu'on ne vous respecte pas, 2e décan, ou c'est vous qui mépriserez quelqu'un. 3e décan, vous pourriez avoir un moment de solitude. La Lune va en effet être en dissonance d'abord avec Uranus, puis avec Saturne. 3e décan, vous serez sensible à une sorte de krach financier, ou à une forte inflation.

Vierge

La rencontre entre Mars et Neptune se tient face à vous, dans votre secteur de l'autre et durera jusqu'au 21 mai. Vous serez inquiet de la tournure des événements. Cela touche tout le monde, mais surtout le 3e décan qui est déjà dans l'inquiétude depuis plusieurs mois, mais plutôt pour des questions de santé publique.

Balance

Avec Mercure qui va stationner en Gémeaux, il pourrait y avoir une négociation, des pourparlers pour le 1er décan. Toutefois, la conjoncture de fond n'est pas bonne. En effet, Mars va à la rencontre de Neptune et cela peut être associé à une situation chaotique, que ce soit chez nous en France, ou dans un autre pays.

Scorpion

Mars et Neptune seront en bon aspect avec vous jusqu'au 21, elles décupleront la confiance que vous avez en vous, mais pas celle que vous donnez aux autres ! De toute façon vous êtes méfiant de nature mais il arrive que vous soyez un peu " endormi " par l'amour ou par un joli physique. Ne vous laissez pas distraire.

Sagittaire

3e décan, attendez-vous à des remous à cause de la rencontre entre Mars et Neptune. Si l'aspect est personnel, vous risquez de faire un mauvais choix. Toutefois, cette conjoncture est dite " universelle " puisque Neptune représente le collectif. Cet aspect évoque de forts mouvements de foule ou un tsunami.

Capricorne

Vous n'êtes pas directement impacté par la future mauvaise rencontre entre Mars et Neptune mais ce qui pourrait se passer éveillera fortement votre intérêt. Vous ne serez pas plongé dans vos propres problèmes mais dans ceux qui peuvent être en première page des journaux ou dont on parle sur les réseaux sociaux.

Verseau

Vous ne serez pas très zen en ce dimanche, 2e décan, vous risquez même de vous stresser parce que vous penserez à une situation qui menace votre stabilité. Notamment né autour des 3, 4, 5 voire 6 février. En revanche, tout baigne pour le 1er décan, toujours très en veine de séduction, de confort et de bien-être intime.

Poissons

La rencontre entre Mars et Neptune aura lieu chez vous, dans votre 3e décan et risque d'être difficile à vivre car vous vous sentirez envahi par de fortes émotions. La compassion se mêlera à la colère par rapport à un contexte national ou international. En privé, c'est quelqu'un qui peut se montrer envahissant.

