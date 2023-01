L'horoscope du dimanche 22 janvier 2023

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

1er décan, Mercure ne joue plus les gendarmes, votre esprit est libre comme l'oiseau et vous utiliserez votre force mentale pour vous motiver en vue d'un défi à affronter. Il s'agit peut-être d'un défi sportif et vous serez motivé à fond pour le remporter. Un conseil : ne dépensez pas toute cette énergie très motivante au démarrage, essayez plutôt de la gérer, de l'économiser pour en avoir en réserve.

Taureau

C'est sûrement votre besoin de confort et de paix intérieure qui vous motivera à vous attaquer à votre comptabilité. Vous aurez la satisfaction du devoir accompli, et c'est toujours un facteur de détente. Vous vous êtes dit " je dois faire ça aujourd'hui ", et vous vous êtes motivé pour le faire. 2ème décan, n'hésitez pas à exprimer vos opinions, on ne vous contredira pas.

Gémeaux

Vous pourriez avoir un côté militant aujourd'hui ! En tout cas, ce qui vous motivera le plus c'est l'idée de pouvoir faire passer un message. Mais faites-le en douceur si possible : vous énerver, être agressif, montrera juste que vous êtes dans l'émotion et non dans la raison (1er décan). 3e décan, la rencontre Vénus/Saturne peut autant représenter de la solitude, que vous aider à consolider votre couple.

Cancer

1er décan, il est possible que vous ayez été trop sensible à l'influence d'un proche, et qu'aujourd'hui vous lui en vouliez ; dites ce que vous pensez, mais en prenant des gants. Peut-être qu'on a senti que vous étiez plus fragile que d'habitude ? 3ème décan, la conjonction du Soleil et de Saturne a lieu dans votre secteur d'argent : apparemment vous êtes en manque en ce moment. Mais ça va changer.

Lion

Toujours en Verseau, la Lune sera bien reliée à Mars aujourd'hui et cela vous donnera la niaque. Probablement pour gagner à un jeu, ou remporter une compétition. Étant entendu que cela peut être physique ou mental, c'est-à-dire que vous pouvez vous battre physiquement pour relever un défi, ou mentalement pour convaincre les autres d'adopter votre vision du monde.

Vierge

La conjoncture vous incitera fortement à imposer un ordre ou des règles à ceux qui vous entourent, et plus spécialement à vos ados, dont la chambre est un champ de bataille. Si vous n'avez pas d'enfant, vous serez très motivé à l'idée de faire de grands rangements chez vous, qu'il s'agisse de vos placards, de votre courrier ou autres documents. Vous respirerez mieux après !

Balance

Plusieurs planètes sont en harmonie avec vous en ce dimanche, et vous vous sentirez des ailes pour pratiquer votre sport favori ou vous investir dans votre hobby. Souvent, votre passe-temps préféré est de nature artistique : peinture, dessin, expositions, etc. Vous serez très motivé aujourd'hui, peut-être parce qu'il y aura un événement un peu spécial, inhabituel.

Scorpion

La rencontre Vénus/Saturne est active depuis deux ou trois jours et elle impacte votre 3e décan, qui semble n'avoir de goût à rien. Le départ de Saturne est pour très bientôt. N'y sont sensibles à présent que ceux nés après le 16 novembre et vous n'entendrez plus parler de Saturne après le 7 mars. Sa première dissonance après celle-ci sera dans 6-7 ans... Mais regardez toujours votre ascendant.

Sagittaire

Le plus rapide pour attaquer ou défendre, ce sera vous aujourd'hui ! Vous disposerez d'une forte motivation pour ne pas vous laisser faire par votre partenaire ou un proche. D'ailleurs, 1er décan, cela fait plusieurs jours que vous êtes ennuyé par l'opposition de Mars (ça peut aussi être un virus qui vous donne de la fièvre), et fort heureusement cette conjoncture est en passe de se terminer (le 30).

Capricorne

Si vous êtes du 3e décan, vous avez de bonnes raisons de déplorer une baisse de revenus, mais rassurez-vous, cela ne va pas durer au-delà du mois de mars. En effet, Saturne impacte votre secteur d'argent depuis plus d'un an, il a du se passer quelque chose (le confinement ?) qui a dévalorisé votre activité et vous avez du mal à remonter la pente. 2023 sera l'année du renouveau, 2024 aussi !

Verseau

Il sera question de motivation aujourd'hui, parce que vous en aurez des tonnes pour accomplir un travail ou une activité que vous avez prévue et qui vous donnera du plaisir. Le 1er décan est le plus concerné par cette poussée d'énergie due à cette motivation mentale. Elle peut aussi vous être très utile si vous faites du sport, de la compétition : persuadez-vous que vous pouvez gagner.

Poissons

Votre mission aujourd'hui, si vous l'acceptez, c'est de donner aux autres, à vos proches surtout, assez d'énergie et de motivations pour terminer ce qu'ils commencent. Ce n'est pas gagné, c'est dimanche et il est possible qu'on vous envoie promener. Mais la conjoncture dit que vous avez tout intérêt à rester ferme et à ne pas vous laisser faire. Dans l'intérêt de vos proches !

