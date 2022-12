L'horoscope du jeudi 22 décembre 2022

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

Les relations avec vos parents, ou avec ceux qui sont vos supérieurs, sont en vedette aujourd'hui grâce à Vénus, surtout 2e décan. On vous exprimera une indéfectible affection, ce qui risque de vous surprendre parce que la personne de qui ça viendra n'exprime pas souvent ce qu'il/elle ressent. Mais peut-être que la situation sera très inhabituelle !

Taureau

Vous faites partie de ceux qui seront les mieux servis par le bon aspect entre Vénus et Uranus, exact aujourd'hui mais qui était actif depuis deux ou trois jours. Cette conjoncture est porteuse de libération, d'épanouissement amoureux, mais sera aussi à l'origine d'un moment un peu spécial, quelque chose que vous n'avez pas vécu souvent, autant dans le registre amoureux qu'amical.

Gémeaux

On reparle de Vénus aujourd'hui car elle occupe le 2ème décan du Capricorne depuis le 18 et est entrée en relation avec Uranus. C'est un aspect généralement attribué à un renouveau en amour, ou à un moment aussi sensuel qu'inattendu. Mais il peut aussi parler d'argent et d'une rentrée à laquelle vous ne vous attendiez pas, ou en tout cas pas de sitôt. De l'argent qui vous était dû.

Cancer

Les deux planètes qui sont en phase aujourd'hui interagissent positivement avec vous et sont typiques d'une surprise, d'une rencontre peut-être, de quelque chose de nouveau parfois et qui vous fera du bien parce que cela vous changera de l'ordinaire. Le 2ème décan est le plus concerné par cet aspect alors que le 3ème devra absolument écouter son intuition jusqu'à lundi prochain.

Lion

2ème décan, la gentille Vénus va corriger les effets parfois déstabilisants qu'Uranus peut avoir sur vous. C'est-à-dire que vous aurez l'impression de retrouver un équilibre, ou vous sentirez que vous allez bientôt le retrouver. Normalement, quel que soit le problème, l'aspect du jour devrait vous rassurer et ça ne sera pas qu'une impression. Uranus vous fichera bientôt la paix.

Vierge

Un très bon aspect dans le ciel de ce jeudi, certains le ressentiront plus que d'autres. Il a pour mission de vous laisser une entière liberté, ou même de vous aider à vous libérer de certaines chaînes. C'est un processus en cours depuis pas mal de temps pour le 2e décan, qui est en train de trouver sa voie, son vrai chemin, à travers peut-être un changement d'orientation.

Balance

Vénus vous appartient et ses aspects comptent plus pour vous que pour d'autres. Son harmonie avec Uranus pourrait ne pas être active dans votre vie sentimentale mais plutôt du côté de l'argent. C'est dans ce domaine que vous pourriez avoir une bonne surprise aujourd'hui, un petit cadeau du ciel, inattendu, ou alors venant de votre famille. Toutefois, un travail peut rencontrer un succès inattendu.

Scorpion

Étant donné qu'Uranus s'oppose à vous et crée du déséquilibre dans votre vie relationnelle, ou professionnelle, son bon aspect du jour avec Vénus devrait corriger les effets nocifs de cette situation. 2e décan, une nouvelle ou un échange qui n'était pas prévu pourraient, momentanément, vous rapprocher d'une personne avec laquelle vous avez des problèmes.

Sagittaire

En premier lieu, c'est du côté de l'argent, et surtout des achats, que vous pouvez avoir une surprise. Par exemple, vous partirez pour acheter quelque chose de précis et vous reviendrez avec autre chose ! Toutefois, il n'est pas exclu que vous soyez crédité d'une somme que vous saviez devoir toucher, mais peut-être pas aussi vite. En tout cas, il y a de la satisfaction dans l'air.



Capricorne

Bonne nouvelle pour le 2e décan, l'harmonie entre Vénus et Uranus sera exacte dans la journée. Attendez-vous à un imprévu, une rencontre par exemple, ou une surprise venant de votre conjoint, d'un enfant... Ce que vous ressentirez aujourd'hui, vous ne le ressentez pas souvent ! Mais il est également possible que vous receviez de l'argent que vous n'attendiez pas.

Verseau

Pour vous aussi, le bon aspect entre Vénus et Uranus est intéressant car il fait remonter quelque chose de votre passé, des sentiments, des sensations que vous n'aviez pas éprouvées depuis longtemps. Peut-être aussi que vous aurez des nouvelles, par un tiers, d'une personne avec qui vous avez rompu il y a quelque temps. Vous en ressentirez une forte excitation intérieure.

Poissons

L'aspect qui domine ce jeudi, entre Vénus et Uranus, correspond à un moment où vous serez surpris, mais agréablement puisque c'est un bon aspect. Une invitation de dernière minute ? Si c'est le cas, n'hésitez pas à accepter, vous passerez un bon moment - un peu spécial parce qu'imprévu - et en plus vous pourrez certainement faire de nouvelles connaissances de nature amicale.

