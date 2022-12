L'horoscope du dimanche 18 décembre 2022

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

Aujourd'hui encore, avec la Lune en Balance, l'union fait la force : vous vous sentirez plus fort à deux, ou en équipe, que tout seul car vous aurez beaucoup à faire. Des décorations pour les fêtes peut-être ? Des courses qui seraient ennuyeuses à faire si vous étiez seul ? En tout cas, il vous est conseillé de rechercher la compagnie des autres.

Taureau

Auriez-vous mal dormi, ou pire, fait des cauchemars ? En tout cas vous ne serez pas d'une humeur de rêve mais vous ferez des efforts pour ne pas le montrer. Bravo à vous, de ne pas vouloir pourrir le dimanche de vos proches et de prendre sur vous. Ils ne sont pas nombreux ceux qui feraient de même, vous en avez fait l'expérience, n'est-ce pas ?

Gémeaux

Une jolie conjoncture vous accompagne ce dimanche, vous serez bien entouré et c'est pile ce dont vous avez besoin pour vous sentir de nouveau en sécurité, 3e décan. A cause de Neptune, vous ne savez toujours pas ce que vous voulez faire, quelle direction vous voulez prendre. Évidemment cela vous déstabilise et votre sentiment de sécurité s'envole.

Cancer

De tous les signes, vous êtes celui qui a la meilleure mémoire, vous enregistrez tout et vous avez une case toute spéciale pour les bons souvenirs. A examiner aujourd'hui. Vous serez peut-être en compagnie de vieux amis avec lesquels vous évoquerez une période particulière de votre vie. Mais c'est aussi quelque chose que vous pouvez faire seul, avec votre album photos...

Lion

Être consolé ! On oublie à quel point c'est important la consolation. Mais encore faut-il l'accepter et votre orgueil n'en veut peut-être pas, 3e décan ? Saturne est impliquée dans la configuration du jour et la planète s'oppose à votre décan. Il faudrait donc que vous puissiez " vider votre sac ", c'est peut-être ce qui vous ferait le plus de bien aujourd'hui.

Vierge

Un seul être vous manque est tout est dépeuplé, a dit Lamartine. Aujourd'hui vous pourrez appliquer cette citation mais à des objets dont vous avez besoin, alors qu'ils ont disparu, vous ne savez pas où vous les avez rangés, ou alors ils sont obsolètes et il va falloir que vous les rachetiez. Ce qui ne vous arrange peut-être pas dans la situation actuelle.

Balance

Encore dans votre signe jusqu'à demain, la Lune sympathise avec Saturne et vous invite à faire un bilan de l'année écoulée en vous disant que la prochaine sera meilleure. En effet, beaucoup d'entre vous, en-dehors des événements nationaux/internationaux, trouvent que tout projet a été très ralenti... C'est vrai, mais ça va s'arranger à partir de février-mars.

Scorpion

La fatigue n'est pas toujours d'origine physique, surtout chez le Scorpion, elle peut aussi être liée à un problème psychologique qui dure depuis trop longtemps. Et il a tendance, ce problème, à vous pomper votre énergie, à vous donner l'impression que vous n'êtes plus le même, que tout a changé. Ne cherchez pas à revenir en arrière, au contraire, il faut avancer (3e décan).

Sagittaire

La Lune et Saturne seront en harmonie aujourd'hui et cela vous conviendra car vous allez pouvoir donner le meilleur de vous-même pour que vos proches se sentent bien. Vous vous couperez en quatre pour eux et il semble qu'ils vous le rendront bien. Et si vous fêtez votre anniversaire, vous passerez un excellent moment avec vos proches, et vos amis de toujours.

Capricorne

Restez ferme, même si on vous joue du violon pour que vous fassiez quelque chose que vous n'avez pas envie de faire, ou que votre instinct vous dit de ne pas faire. Écoutez votre intuition, elle ne se trompe pas en vous incitant à faire le gendarme en famille. S'il y a des choses à faire dans la maison, il est important que vous vous comportiez en " chef de chantier ".

Verseau

Dans votre 3e décan, Saturne est valorisée aujourd'hui mais de manière positive. Le souvenir de bons moments, ou même de toute une période vous fera chaud au coeur. Avec Saturne, le passé revient souvent dans le présent, et encore plus quand la planète est chez vous. Réfléchissez, l'ambiance n'est-elle pas semblable, peu ou prou, à celle d'il y a 29-30 ans ?

Poissons

Saturne atteindra votre signe en mars prochain, mais nul doute que certains du 1er décan sentent déjà le passé se manifester d'une manière ou d'une autre. Le cycle de cette planète est de 29/30 ans, aussi demandez-vous ce qu'il s'est passé à cette époque et qui pourrait revenir au premier plan, mais probablement sous une autre forme. Le ressenti sera cependant le même.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info