Bélier

Quelle bonne journée ! La plupart des planètes vous regardent avec amitié et vous vous sentirez à votre place, bien accepté et respecté par les autres, vos proches en particulier. 1er décan, il y avait cette station de Mercure en haut de votre ciel (secteur professionnel) qui indiquait que vous attendiez impatiemment quelque chose ou quelqu'un, mais bonne nouvelle, elle reprend une marche directe à 14h13.

Taureau

Ne vous laissez pas tourmenter par vos pensées et surtout par votre imagination. Elle aura tendance, avec la Lune en Sagittaire, à tout accentuer et à donner un côté très réel à ce que vous imaginerez dans votre tête. Parfois même, ce qui est réel sera augmenté et vous vous ferez du souci en trop ! Essayez de garder raison, d'ailleurs avec Mercure en Capricorne, directe aujourd'hui, on saura vous remettre les idées en place.

Gémeaux

Encore plus qu'hier, vous aurez une chance, une opportunité à saisir aujourd'hui, surtout 2e décan. L'harmonie entre la Lune et Vénus augure d'un événement très agréable, qui peut vous faire planer ! Notamment né autour du 9 juin... 1er décan, l'opposition de Mars perdure, mais elle est directe aussi vous avez peut-être un choix un peu difficile à faire ? Ou une pilule à avaler ?

Cancer

Vous vous sentirez un peu débordé par tout ce que vous avez à faire et il y aura certainement de l'exagération dans l'air ! Vous ne prendrez pas tout à fait la mesure des choses, peut-être parce que vous aurez trop le nez dans le guidon. Aussi, prenez de la hauteur, et vous aurez un vue des choses plus réaliste. Essayez, par exemple, de ne pas donner trop d'importance à certains détails, mettez-les de côté.

Lion

Vous serez le meilleur, le plus beau et séduisant, le plus courageux, bref vous serez vous-même jusqu'au bout des ongles (2e décan en priorité). N'hésitez pas à faire du charme, cela vous servira en toute circonstance ! En outre, il n'est pas impossible que quelqu'un y soit très sensible et que vous vous en rendiez compte. Dans ce cas, n'en rajoutez surtout pas, juste quelques petits signaux...

Vierge

Ce n'est pas le moment de faire de l'introspection, vous aurez tendance à exagérer la façon dont vous vous considérez ; vous vous critiquerez et serez un juge sévère envers vous-même alors que, franchement, vous n'avez pas à vous reprocher d'être qui vous êtes. Mais on peut parier que, peut-être, c'est un schéma issu de votre enfance, de votre éducation, qui se répète sans que vous en soyez conscient.

Balance

C'est la meilleure journée de la semaine pour tout ce qui est contact, échanges, rendez-vous, négociations, etc. Vous aurez de bonnes idées et dégagerez un dynamisme, un optimisme qui attirera. On aura envie de vous dire oui, quoi que vous ayez à demander ou à proposer, notamment 2e décan. Mais le 1er décan ne sera pas en reste, il y a quelque chose de très positif dans l'air, concernant un développement.

Scorpion

Étant donné que Mercure reprend une marche directe aujourd'hui à 14h13, c'est le bon moment pour effectuer une démarche, un petit déplacement ou aller à un rendez-vous. En outre, si vous avez quelque chose à demander - de l'argent par exemple - on vous écoutera avec plus d'attention que lorsque Mercure rétrogradait. N'hésitez pas et soyez très clair dans vos explications.

Sagittaire

La Lune transite votre signe, 1er et 2e décan, et ne forme que des bons aspects, et surtout un avec Vénus. Apparemment, vous plairez à tout le monde, vous aurez la tchatche et on ne pourra pas résister à votre humour ! Plus vous ferez rire les autres et les mettrez à l'aise, meilleurs seront vos résultats. Ce que vous attendez ? Probablement qu'on vous confirme quelque chose qu'on vous a promis.

Capricorne

Vous devriez cultiver davantage votre optimisme ! On apprécie votre réalisme, le fait que vous ayez les pieds sur terre, mais pas 24h/24 ! Trouvez en vous au moins une raison d'être optimiste et vous verrez à quel point cela vous fera du bien au moral ! Toutefois, il est vrai qu'avec toute la paperasserie que vous avez à traiter, vous n'avez pas toujours le temps de faire de l'introspection !

Verseau

Vos projets, et un en particulier, seront au premier plan : difficile de savoir pourquoi ils vous rendent si joyeux. Sont-ils liés à vos amours, à une rencontre récente, ou à votre vie professionnelle ? En tout cas, les choses ont l'air de se passer selon vos prévisions et c'est surtout ça qui vous plaît (1er et 2ème décan). 1er décan, peut-être qu'il y a juste une petite note déplaisante, mais Mercure redevenant directe, elle va s'effacer.

Poissons

L'ambiance ne semble pas être tendue pour vous aujourd'hui, il y a une harmonie entre la Lune et Vénus, qui ne concerne pas directement votre signe, mais malgré tout quelque chose, ou quelqu'un, contribuera à votre bien-être. Peut-être est-ce que vous rencontrerez un proche, un voisin, quelqu'un que vous aimez bien et avec qui vous aurez un échange agréable. Ça fait du bien et il faut se faire du bien !

