L'horoscope du dimanche 3 avril 2022

Bélier

Vénus entrera mardi en Poissons, mais ce dimanche elle est encore en Verseau où elle vous vaut des marques d'amitiés si vous êtes du 3e décan. On vous fera plaisir, mais c'est peut-être parce que vous fêtez votre anniversaire. Cela dit, si c'est gratuit, sans raison, ce sera encore mieux car prouvera que vous avez des amis généreux. Rendez-leur la pareille et soyez là s'ils ont besoin de vous.

Taureau

Chez vous, la Lune se heurte à Uranus en fin de journée. Vous allez traverser un petit orage émotionnel, 2e décan, basé sur une impression plus que sur la réalité. Essayez de ne pas réagir de manière trop visible à quelque chose que vous vivrez intérieurement et qui correspond certainement à ce besoin de liberté qui vous assaille depuis un moment. Cela dit, le vécu intérieur peut être aussi déstabilisant que ce qui arrive de l'extérieur.

Gémeaux

Aucun aspect sur le 1er décan avant mardi, mais il y a une jolie et dynamique conjonction Soleil/Mercure pour le 2e décan. Des nouvelles d'un projet, peut-être ? Cela pourrait vous venir d'un ami que vous rencontrerez aujourd'hui, ou que vous aurez au téléphone. Pour le 3e décan, il reste quelques influx de Vénus qui montrent que vous vous intéressez de près à quelqu'un d'un peu spécial.

Cancer

Votre seul projet pour aujourd'hui : ne rien faire ! Mais, la conjoncture indique que vous pourriez avoir une sollicitation surprise de la part d'un ami ou d'un proche. On vous proposera quelque chose d'inhabituel, qui vous fera sortir de votre train-train (2e décan). Cela dit, c'était peut-être prévu. 1er décan, préparez-vous à l'agréable entrée de Vénus en Poissons mardi prochain.

Lion

Essayez de ne pas trop écouter vos petites voix intérieures, elles vous poussent à la révolte 2e décan. Mais vous pouvez aussi préparer un plan dans votre tête, un plan pour riposter à une situation qu'on vous impose et à laquelle vous cherchez à résister. 3e décan, c'est encore et toujours la rencontre Mars-Saturne qui est comme un caillou dans votre chaussure : à chaque pas, le caillou vous blesse.

Vierge

Vous serez sensible à la rencontre Lune-Uranus qui indique que vous aurez un formidable sentiment de liberté parce que vous n'attendrez rien des autres. Et si c'est quand même le cas, vous vous rendrez compte que cela vous enchaîne et vous ferez en sorte de changer la donne. 2e décan, c'est la mission qui vous est confiée depuis quelque temps par Uranus, et il y a encore du boulot !

Balance

3e décan, vous serez sensible pendant quelque temps à une conjonction entre l'ardente Mars et l'ennuyeuse Saturne. Difficile d'avoir du plaisir dans ces conditions, ou d'être simplement content de soi, alors que vous auriez des raisons de l'être. Mais peut-être exigez-vous beaucoup trop de vous-même et que, quoi que vous fassiez, quels que soient vos résultats, vous ne serez pas content.

Scorpion

La conjonction de la Lune et d'Uranus sera face à vous en fin de journée et vous trouverez l'autre, ou les autres insupportables, lourds, et peu respectueux. Effectivement, quelqu'un empiétera sur votre liberté, à moins qu'un ami ne se décommande au dernier moment (2e décan). 3e décan, né après le 18/11, il est encore possible entre aujourd'hui et demain, que le passé vous rende visite.

Sagittaire

Pas sûr que vous soyez si bien organisé que ça ! La preuve avec la conjonction Lune/Uranus qui indique que vous chercherez un papier ou un objet sans le trouver. Et pas parce que vous l'avez trop bien rangé (sauf ascendant Vierge) ! 2e décan, vous avez décidé de vous libérer des contraintes du quotidien, mais ce n'est pas une raison pour ne pas répondre à votre courrier, par exemple.

Capricorne

2e décan, la conjoncture vous teste. Elle teste votre désir de vous débarrasser de l'oeil critique que vous avez sur vous-même et que vous pensez que les autres ont sur vous. Nous en avons déjà parlé, c'est vraiment quelque chose qui peut être très libérateur, le supposé regard des autres pouvant être très cruel. 3e décan, l'actualité pourrait vous offrir un très important sujet de réflexion.

Verseau

Vénus est encore chez vous jusqu'à mardi, né après le 14 février profitez-en pour montrer la face la plus gentille, la plus tendre et amicale de votre personnalité. Souvent, l'amitié a plus d'importance dans la vie d'un Verseau que l'amour, qui est trop compliqué à votre goût, surtout si vous êtes de ceux qui protègent leur indépendance ou qui ne trouvent personne digne de leur admiration.

Poissons

Une petite surprise vous attend, 2e décan, un imprévu qui sera agréable car il vous détournera de cette routine à laquelle vous succombez un peu trop souvent. Surtout le dimanche : vous n'avez pas envie de faire d'efforts pour vous habiller, pour sortir, pour être en phase avec les autres. Mais parfois cela vaut le coup, surtout né autour des 3, 4 mars aujourd'hui ; quelque chose d'excitant pourrait arriver.