L'horoscope du dimanche 27 novembre 2022

Bélier

Si aujourd'hui vous trouvez encore que vos responsabilités sont trop lourdes, il n'en sera pas de même demain et le reste de la semaine. Tout ira au contraire trop vite, et il est possible que ce soit vous qui accélériez fortement. Il faut dire que vous n'aurez plus d'obstacle, plus aucune responsabilité pour vous ralentir ; l'amour et ses complications seront le plus souvent au premier plan.

Taureau

Grâce à la Lune et à l'intuition qu'elle vous confère, vous saurez que vous pouvez être en confiance, que ce soit avec des amis ou avec quelqu'un qui vous conseille. Vous avez en effet besoin d'être briefé(e) sur une opération financière que vous essayez de réaliser, et l'avis de quelqu'un de confiance vous sera très utile. Notamment, 2e et 3e décan. 1er décan, veillez à ne rien égarer.

Gémeaux

Une petite crise se prépare, elle est même déjà là pour certains, et il va falloir que vous vous contrôliez, que vous gardiez votre sang-froid parce que si vous jetez de l'huile sur le feu, cela peut prendre de l'ampleur et tout le monde, vous y compris, sera très en colère. La semaine prochain risque d'être très agitée pour certains, surtout sur le plan amoureux.

Cancer

Vos relations avec vos proches, surtout les frères et soeurs, seront compliquées ou se compliqueront davantage la semaine prochaine. Essayez de faire des compromis. Ne vous dites pas " je vais tout perdre ", si jamais vous lâchez un morceau... Il suffit de donner aux autres un os à ronger, de leur faire croire qu'ils ont obtenu ce qu'ils voulaient alors qu'en réalité, c'est vous qui êtes gagnant.

Lion

Vous serez encore plus conventionnel que d'habitude et n'aimerez pas du tout que les traditions du dimanche ne soient pas respectées. Et vous insisterez, 3e décan ! Même si vous voyez que cela ne fait pas plaisir à ceux qui vous entourent, qu'ils ont envie d'autre chose, vous n'en démordrez pas ! Heureusement, à partir de demain vous serez plus souple et la semaine qui vient sera excitante.

Vierge

Vous ferez des efforts pour paraître content, pour faire bonne figure, mais au fond de vous il y aura de l'insatisfaction et même de la colère pour certains du 2e décan. Hélas, cela risque de durer toute la semaine et vous ne chercherez plus à masquer votre mécontentement ! Heureusement, Mars rétrograde est moins forte qu'auparavant, mais c'est intérieurement que vous bouillonnez.

Balance

Vous serez dépité, mais vous ne le montrerez pas, vous serez souriant. C'est votre entourage qui vous mettra d'humeur chagrine, il ne sera pas très gentil avec vous. Du moins, c'est ce que vous ressentirez, mais vous pouvez très bien prendre de la hauteur et laisser vos proches se débrouiller avec leurs humeurs. Vous n'êtes pas là pour être sans cesse la poubelle de leurs émotions.

Scorpion

La Lune rencontre Pluton dans la journée, cela accentue votre côté psy et vous allez pouvoir venir en aide à l'un de vos proches, qui ne voit pas clair dans sa situation. Vous, vous avez un don pour comprendre les autres et décrypter leurs secrets. Et quand vous utilisez ce don pour aider, vous ne ratez jamais votre but. Ce sont surtout ceux du 3e décan qui seront clairvoyants.

Sagittaire

C'est une bonne journée, les planètes sont bien alignées dans votre signe, n'essayez pas d'en faire plus que d'habitude, au contraire, soyez routinier, c'est ce qui vous détendra le plus. Ne cherchez pas la compétition, ou la polémique avec vos proches, les astres vous conseillent de débrancher et de ne penser qu'à des choses agréables. Au besoin, allez fouiller dans vos meilleurs souvenirs.

Capricorne

Dans votre 3e décan, la Lune passe sur Pluton, et envoie un clin d'oeil à Jupiter. C'est une excellente conjoncture pour chasser le négatif et laisser la place au positif. Plus vous aurez des pensées positives, plus vous donnerez de chances à la vie pour qu'elle vous offre ce que vous en attendez. Et si vous étiez dans une impasse, une porte de sortie pourrait vous être offerte d'ici le 20/12.

Verseau

2ème décan, la rencontre Mercure-Vénus est encore d'actualité et booste votre vie sociale, vous donnant la possibilité de faire des rencontres, notamment ces jours-ci. Toutefois, ces deux adorables planètes seront toute la semaine prochaine en dissonance avec Mars, aussi votre vie ne sera pas un long fleuve tranquille. Probablement parce que votre coeur battra plus vite ; parfois trop !

Poissons

Gare au stress ! La semaine qui vient ne sera pas un long fleuve tranquille, surtout 2e et 3e décan. Le 1er, lui, aura de nombreuses responsabilités professionnelles ou familiales. Vous aurez envie de les zapper, mais votre conscience vous en empêchera. Pour ce dimanche donc, le mieux est de vous détendre et de voir, éventuellement, de vieux amis avec lesquels vous partagez des activités de loisir.

