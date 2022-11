L'horoscope du Lion pour le mois de novembre 2022

Que réservent les astres au Lion au mois de novembre 2022 ? Climat général, vie quotidienne, ou encore vie amoureuse... Christine Haas vous livre ses prévisions pour les personnes nées entre le 21 mars et le 21 avril.

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct en appelant au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.



Climat général

En ce qui vous concerne, la période Scorpion n'est jamais un moment de grande progression. On pourrait même penser que vous régressez, dans la mesure où vous vous retournez plus que d'habitude sur le passé ; ou alors c'est le passé qui se manifeste à vous à sa manière et en fonction de ce que vous avez vécu ou de votre âge. En outre, certaines dissonances vont forcément avoir une influence, surtout pour le deuxième et le troisième décan. Pour le deuxième, notamment pour ceux qui sont nés autour du 11 août, la dissonance entre Saturne et Uranus se défait ce mois-ci, mais il n'empêche qu'il y a toujours quelques restrictions que vous avez du mal à supporter (semaine du 7 novembre). Pour le troisième décan en revanche, il y a un bon aspect de Mars qui concerne vos projets, mais apparemment, ils doivent attendre.

Vie quotidienne

Si vos projets doivent attendre, c'est parce que Mars, qui occupe le secteur qui les concerne, est rétrograde et encore en dissonance avec Neptune jusqu'au 26 novembre. Vos projets, vos espoirs, vos attentes sont sous la coupe de Mars depuis le 20 août, mais la planète rétrograde depuis fin octobre. Il semble donc que vous devez supporter un délai, il vous est imposé par les circonstances, des circonstances indépendantes de votre volonté. Il s'agit d'une situation sur laquelle vous n'avez pas de contrôle. Par ailleurs, deuxième et troisième décan, la période du 1er au 16 novembre verra Mercure traverser, elle aussi, le Scorpion, il faudra donc faire des efforts pour ne pas vous montrer trop pessimiste sur la situation en général, ainsi que sur la vôtre. Après le 16 novembre, mercure occupera le Sagittaire et l'optimisme reviendra.

Vie amoureuse

Lorsque le Soleil est entré en Scorpion le 23 octobre, il était accompagné de Vénus. Et cela continue une partie du mois de novembre. Il semble donc que vous regrettiez quelqu'un, soit parce que vous avez rompu, soit parce que cette personne n'est plus là... Vous éprouvez de la nostalgie, des regrets pour certains, parce que vous avez l'impression que les sentiments sont toujours là et que vous n'y pouvez rien, vous êtes attaché ! Cela dit, la famille aura son importance, car c'est un de ses membres qui peut avoir disparu. Pour certains d'entre vous, c'est une réapparition qui créera en vous une forte émotion. Si vous êtes célibataire, il se peut que vous retrouviez quelqu'un que vous avez connu dans le passé et avec qui vous aviez rompu. Vous vous demanderez si vous pouvez reprendre la relation. Mais 2ème décan, réfléchissez bien !

En aparté

La nouvelle Lune aura lieu le 23 novembre, dans le 1er décan du Sagittaire et en harmonie avec le maître du signe, Jupiter. C'est une très bonne conjoncture qui profitera à tous, mais surtout à votre 1er décan. Vous vous sentirez respecté, parfois mis sur un piédestal et vous aurez de multiples occasions d'être fier de vous et de vos résultats ou de vos créations. Vous aspirerez à voir de la beauté ou à en être le créateur. Les objets de luxe, les marques vous attireront aussi. Et comme Vénus sera bien placée, vos amours seront également frémissantes.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info