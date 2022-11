L'horoscope de la Balance pour le mois de novembre 2022

Que réservent les astres aux Balances au mois de novembre 2022 ? Climat général, vie quotidienne, ou encore vie amoureuse... Christine Haas vous livre ses prévisions pour les personnes nées entre le 24 septembre et le 23 octobre.

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct en appelant au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.



Climat général

Votre anniversaire est déjà loin puisque le Soleil est entré en Scorpion le 23 octobre. C'est donc ce signe qui a pris les commandes et il est en charge de tous les aspects matériels de votre existence. Que ce soit l'argent, vos possessions ou votre envie/besoin d'effectuer un achat et qu'il soit indispensable ou non. Par ailleurs, ce secteur est également représentatif de la façon dont vous vous attachez aux autres et apparemment vous vous y attachez en profondeur. Vous en ferez le constat au cours de ce mois, dans la mesure où le Soleil continue à être conjoint à Vénus, la planète qui gère justement vos attachements de toute nature. Mais attention, il peut aussi être question de détachement pour certains et d'excès de gourmandise pour d'autres.

Vie quotidienne

Votre quotidien est géré pour les détails, les choses peu importantes et répétitives, par Mercure. Mais il est aussi imprégné des énergies de Mars, laquelle représente justement la façon dont vous vous investissez dans ce que vous faites. Or, Mars occupe toujours les Gémeaux et continue à être en dissonance avec Neptune pratiquement tout le mois de novembre. Certes, Mars est bien placé et vous donne envie de prendre plus de place, de développer vos activités, de défendre vos opinions aussi, mais des circonstances indépendantes de votre volonté et qui sont probablement liées à un contexte social, peuvent vous empêcher de venir à bout de ce que vous entreprenez. Vous aurez vraiment l'impression de ne pas être aidé. Bonne nouvelle : cela se termine à la fin du mois.

Vie amoureuse

Vénus occupera, elle aussi, le Scorpion jusqu'au 16 novembre et sera donc en conjonction avec le Soleil. Cela peut être très favorable à votre vie amoureuse si vous n'êtes pas du genre jaloux. Parce que Vénus en Scorpion est non seulement assez jalouse, mais elle est aussi possessive et elle a tendance à surveiller de trop près ceux qu'elle aime. Ça, c'est le côté un petit peu négatif de cette Vénus du Scorpion. Au positif, vos sentiments seront profonds, votre attachement sera indéfectible et de son côté, votre partenaire sera lui/elle aussi dans ces mêmes dispositions. Célibataire, si vous rencontrez quelqu'un, vous aurez tendance à vous attacher un peu trop rapidement : prenez le temps de faire connaissance avec l'autre et écoutez vos intuitions, elles ne vous tromperont pas.

En aparté

La nouvelle Lune du 23 a lieu dans le 1er décan du Sagittaire ! Ce signe est en harmonie avec le vôtre et de plus, cette nouvelle Lune est en très bon aspect avec le maître du Sagittaire, à savoir Jupiter. A priori, c'est extrêmement positif pour ceux qui veulent, ou qui ont besoin de trouver un accord. D'ailleurs, Mercure et Vénus seront également en très bon aspect et si vous êtes du premier décan de la Balance, vous devriez avoir de belles satisfactions autour de cette lunaison, un peu avant ou un peu après.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info