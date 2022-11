L'horoscope de la Vierge pour le mois de novembre 2022

Que réservent les astres aux Vierges au mois de novembre 2022 ? Climat général, vie quotidienne, ou encore vie amoureuse... Christine Haas vous livre ses prévisions pour les personnes nées entre le 21 mars et le 21 avril.

Climat général

La période Scorpion, qui a commencé le 23 octobre, est généralement une des meilleures pour échanger des idées, communiquer, négocier et donc utiliser la parole, voir les écrits, pour donner une bonne image de vous. Il sera également question de vos relations avec votre entourage proche, aussi bien dans votre vie personnelle que dans votre vie professionnelle. En général, vous avez l'esprit très critique et il vous est difficile de vous réfréner. Ce qui serait bien pour maintenir de bonnes relations, c'est d'essayer de dire ce que vous avez à dire avec humour. Par ailleurs, les petits déplacements seront au premier plan et seront certainement une source de plaisir, surtout si c'est pour rendre visite à l'un de vos proches. À moins que ça ne soit lui/elle qui vienne.

Vie quotidienne

Nous en avons parlé les mois précédents, Mars est toujours en dissonance avec vous. Elle occupe le zénith de votre thème et a adopté une marche rétrograde ; toutefois, elle est encore en dissonance avec Neptune une grande partie du mois. Si vous êtes du 3ème décan, ce mois-ci encore, vous aurez tendance à être victime (pour certains) d'une tentative de manipulation, qui peut vraiment vous déstabiliser. Néanmoins, tout le signe peut ressentir cet aspect. Mars et Neptune cesseront, heureusement, leur dissonance en toute fin de mois et vous ne la reverrez qu'au mois de mars 2023. Par ailleurs, Jupiter est revenue en Poisson et s'oppose à vous (fin du 3ème décan) : si vous avez une affaire juridique sur les bras, vous pourrez régler les choses entre le 24 novembre et le 20 décembre.

Vie amoureuse

Vénus sera bien placée en début de mois puisqu'elle occupera votre ami Scorpion jusqu'au 16 novembre. C'est vraiment dans le domaine de l'affectif que vous vous sentirez le mieux, l'ambiance sera plus légère et il pourrait même y avoir anguille sous roche avec quelqu'un que vous connaissez déjà, mais à qui vous ne pensiez pas, en tout cas pas sous l'angle amoureux. Si vous le pouvez, envoyez-lui des petits messages et il est à peu près sûr qu'il/elle vous répondra. En couple, une belle complicité règnera, vous serez en phase l'un avec l'autre. Après le 16 novembre, ce sera plus la famille qui sera votre priorité, l'un de vos proches revenant peut être de loin. Une réunion peut également avoir lieu, qui vous permettra de voir des membres de la famille que vous ne voyez pas souvent.

En aparté

La nouvelle Lune du 23 novembre a lieu dans le 1er décan du Sagittaire, votre secteur de la maison et de la famille. Vous pourriez vouloir changer votre déco, recevoir quelqu'un chez vous, ou alors revoir quelqu'un que vous avez aimé dans le passé (proche ou lointain). Ce sera remuant sur le plan émotionnel, mais cela ne devrait pas s'installer. Vous n'aurez probablement pas oublié les raisons qui ont fait que vous vous êtes séparés.

