L'horoscope du jeudi 23 mars 2023

Bélier

Je vous le dit tout de suite, c'est très positif pour vous, 1er décan jusqu'en 2030. C'est un aspect de réforme, de résilience, de réussite d'un projet de vie, mais évidemment cela ne se fera pas en un jour. Et comme Pluton avance masquée (la mythologie lui prête un casque d'invisibilité), vous ne serez pas conscient sur le moment de tout ce qui évolue et se transforme, à votre profit, dans la société et dans le domaine du vivre ensemble.

Taureau

1er décan, vous ne pourrez pas ne pas sentir l'influence de Pluton sur votre vie professionnelle, ou sur ce qui compte le plus pour vous ! Vous allez probablement affronter un important défi qui, pour les uns peut vous amener à acquérir un pouvoir dans votre boulot, ou sur quelqu'un, alors que les autres auront à gérer des conflits au sein d'une association ou à cause d'un contrat. Un/e partenaire peut aussi se révéler manipulateur/trice.

Gémeaux

Très bonne nouvelle pour ceux qui sont nés... Jusqu'en 2030, Pluton vous invite à vous nourrir l'esprit, à travailler en profondeur un sujet qui vous permettra de vous imposer parce que vous en saurez plus que les autres. Certains feront ou reprendront des études, alors que d'autres se passionneront pour le social et se découvriront un instinct très sûr pour comprendre et intégrer ce sujet qui sera essentiel pour vous (plus ou moins selon votre thème).

Cancer

L'arrivée de Pluton en Verseau ne sera pas très remarquée par votre signe, sauf pour ceux qui sont nés en 1983-84 et qui ont Pluton en Scorpion le jour de leur naissance. Et encore. En tout cas, elle occupe votre secteur financier (1er décan jusqu'en 2030) qui est également celui des crises. Il est possible qu'à la suite d'un problème, vous changiez totalement de vie dans les prochaines année, et que cela vous coûte avant de vous rapporter.

Lion

Né en juillet, Pluton entame une opposition avec vous, cette configuration demande une grande prudence dans l'interprétation car tout dépend de votre thème natal. Autant vous pouvez apprécier de trouver un/e partenaire ou associé/e que vous allez admirer et qui aura un certain pouvoir sur vous, autant vous pouvez être profondément lié à quelqu'un avec qui vous ne pouvez pas vivre, mais dont vous ne pouvez pourtant pas vous passer.

Vierge

Travail et vie quotidienne sont les domaines où PLuton va exercer ses pouvoirs, mais là encore la conjoncture est difficile à interpréter et dépend pour beaucoup de votre thème natal. Il est possible que Pluton vous incite à être encore plus dans le contrôle que vous ne l'êtes déjà, que ce soit dans votre travail ou dans vos activités du quotidien. Vous aurez tendance à tout surveiller, surtout ceux qui vous entourent et qui pourraient être jaloux.

Balance

Comme pour les Gémeaux, l'entrée de Pluton en Verseau est une bonne nouvelle pour vous, surtout né dans les années 70' et en 1995-96. 1er décan, c'est une invitation à développer votre image, vos talents et à atteindre vos objectifs de vie, ou professionnels - selon vos priorités. Certains se sentiront exister aussi en devenant parents, d'autres en exerçant un talent qu'ils découvriront de plus en plus au fil des ans.

Scorpion

Votre planète maîtresse Pluton quitte un secteur qu'elle occupait depuis 2008, pour entrer en Verseau qui représente la famille, le clan, la maison, et surtout la façon dont vous vous protégez (1er décan jusqu'en 2030). Il est possible que vous construisiez votre maison, une famille, ou que vous vous construisiez vous-même grâce à un travail sur vous. Mais vous pouvez aussi détruire, avec une possible reconstruction à terme.

Sagittaire

Pluton va occuper pendant des années un secteur positif de votre zodiaque, celui qui gère vos moyens de communication, vos apprentissages, votre façon de penser et les idées que vous défendez. La planète étant Verseau, ces idées auront pour but d'apporter la contradiction là où il y a pensée unique (comme cela a été le cas pendant que Pluton était en Capricorne) et d'essayer d'imposer de nouveaux modèles de pensée.

Capricorne

Pluton était dans votre signe depuis 2008, voilà qu'elle entre timidement en Verseau, votre secteur des gains et des acquisitions. Vous allez peut-être disposer d'une certaine somme que vous emploierez soit pour investir dans les nouvelles technologies, soit pour vous acheter un bien, soit encore pour faire le bien autour de vous. Toutefois, vous pouvez aussi, pour certains, vous mettre une lourde dette sur le dos (né autour des 22, 23, 24 décembre).

Verseau

Pluton entre dans votre 1er décan, y reste jusqu'au 11 juin avant de repartir puis revenir en 2024. Cela ne doit pas vous inquiéter, mais il est vrai que selon votre âge vous pouvez autant réussir brillamment et acquérir un pouvoir, que transmettre votre pouvoir à des plus jeunes et donc vous défaire du vôtre. SI c'est ce que vous devez faire parce que vous obéissez ainsi à des lois de la vie, croyez-moi vous n'aurez pas à le regretter, vous y gagnerez plus que vous ne le pensez.

Poissons

Pluton fait une petite incursion chez votre voisin Verseau qui ne concerne que le tout début de votre signe (né autour des 19, 20 février) et encore. Pluton occupera pendant des années votre secteur 12 et si vous vous intéressiez beaucoup jusqu'à présent à ce qu'il se passe à l'international, vous vous y intéresserez beaucoup moins. Peut-être qu'une autre "passion" captera votre attention, quelque chose que vous apprendrez et qui nourrira votre esprit.

