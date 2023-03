L'horoscope du mercredi 22 mars 2023

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

Selon votre thème natal, vous aurez une chance à saisir ou au contraire un problème lié à un excès. En tout cas, au positif, la conjonction entre la Lune et Jupiter qui a lieu dans votre 2e décan, révèle d'habitude une joie intérieure, une sensibilité particulière au respect que l'on vous doit, aux honneurs que l'on vous fait. Toutefois, grâce ou disgrâce sont souvent associés à Jupiter et on pourrait jeter le discrédit sur l'une de vos actions.

Taureau

Vous vous sentirez démuni, 2e décan, face à des événements qui ne vous concernent peut-être pas directement mais que vous trouverez forts de café. Vous aurez envie de faire quelque chose, de vous rendre utile, mais apparemment vous n'en aurez pas les moyens. Ce sont peut-être des amis qui ont un problème, mais il semble plutôt que ce soit votre communauté, votre corporation ou un groupe auquel vous appartenez.

Gémeaux

Aujourd'hui, c'est le 2e décan qui est en vedette avec la rencontre entre Lune et Jupiter dans votre secteur d'espoir. Concrètement, ce secteur est en charge de vos projets, de ce que vous attendez des autres. Jupiter étant souvent une planète chanceuse (selon votre thème), vous pourriez recevoir un important coup de main, à moins que ça ne soit vous qui rendiez un immense service à quelqu'un. Et cela vous sera retourné à un moment ou à un autre.

Cancer

Depuis que la conjoncture occupe le Bélier, et encore plus aujourd'hui avec la rencontre Lune-Jupiter, les questions d'autorité et de fermeté sont au premier plan. Vous êtes pressé, impatient de concrétiser quelque chose et il faut que tout le monde suive, qu'on soit là pour vous aider à accélérer et non pour vous ralentir. Il ne s'agit pas de crier, d'être agressif, mais de montrer que vous êtes déterminé et que vous ne laisserez rien passer.

Lion

Vous brillez de mille feux avec la conjoncture Bélier et aujourd'hui, la rencontre entre Lune et Jupiter en rajoute ! Il ne s'agit pas d'événement qui tombe précisément ce mercredi (quoique...), mais plutôt d'un ressenti, de quelque chose qui vous exalte ou vous réjouit intérieurement. Une réussite peut avoir cet effet sur vous, mais il est possible aussi que l'idée d'un voyage participe de cette chaleureuse ambiance (2e décan surtout).

Vierge

Si vous aviez des doutes hier, il se pourrait bien que vous ayez des certitudes aujourd'hui. Et c'est normal, votre signe déteste ne pas savoir où il va et ne pas contrôler les choses. Avec la conjonction Lune-Jupiter, qui s'adresse surtout au 2e décan (mais tout le signe peut en avoir des échos), vous ne laisserez pas de place au hasard et quelle que soit votre préoccupation du moment ( si elle n'est pas affective), vous trouverez une solution concrète.

Balance

La conjoncture éclaire toujours le secteur des accords et désaccords, des compromis, de la conciliation. Aujourd'hui, la rencontre Lune-Jupiter devrait profiter au 2e décan. On pourrait vous faire une importante proposition, à moins qu'il ne soit question d'un arrangement sur le plan légal. Vous pouvez aussi effectuer un acte officiel à deux : pacs, mariage sont dans l'air et certains s'y préparent avec beaucoup d'enthousiasme.

Scorpion

Toujours en Bélier, votre secteur du quotidien et de la forme, la Lune y rencontre Jupiter aujourd'hui. Planète de chance et d'expansion selon la tradition, elle est aussi celle des tracasseries administratives et financières. Il est donc possible que votre job évolue positivement, mais il se peut également que vous ayez des soucis à cause d'un collègue ou d'un employé. Votre forme peut aussi être en question (2e décan jusqu'au 4/4).

Sagittaire

Vous êtes semble-t-il très bien traité par la vie - et par les autres ! 2e décan, la rencontre Lune-Jupiter n'est qu'une confirmation des facilités qui vous sont accordées en ce moment. Tout est tellement fluide que vous ne vous rendez peut-être pas compte de la chance qui est la vôtre. Cela dit, cet horoscope est très général et ne tient pas compte de ce que faisait Jupiter le jour de votre naissance. Né en 1960, 1972, 1984, 1996, plus chanceux que les autres ?

Capricorne

On ne change toujours pas d'ambiance, et aujourd'hui c'est la rencontre de la Lune et de Jupiter qui est au programme pour le 2e décan. Sentiment d'injustice . Décision familiale à prendre, peut-être un déménagement ? Il n'y aura probablement pas d'événement précis, mais c'est à l'intérieur de vous qu'il peut y avoir des remous. Votre monde sensible, les émotions, que vous maîtrisez bien d'habitude, semblent être difficiles à contrôler.

Verseau

Aujourd'hui, c'est le 2e décan qui va passer (a priori) une excellente journée parce que vous vous sentirez écouté. Pourtant, Uranus est toujours en dissonance avec vous (jusqu'à fin mai) : vous êtes très bousculé dans vos habitudes, dans votre confort et vous vous repliez. Mais les bons aspects de Jupiter sont activés en ce moment et il se pourrait qu'une proposition inattendue vous donne le sentiment que vous allez bientôt pouvoir ouvrir une nouvelle page.

Poissons

Cela se précise, en tout cas pour le 2e décan qui reçoit de bonnes vibrations en ce moment ! Il se pourrait que vous disposiez d'une certaine somme et que vous fassiez un bon investissement. Mais il se peut aussi que vous soyez généreusement payé pour un travail que vous avez fait ou pour une idée que vous avez eue. Toutefois, dans certains cas, l'argent vous filera entre les doigts, vous ne saurez même pas ce que vous en avez fait !

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info