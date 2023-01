L'horoscope du dimanche 1er janvier 2023

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

Bonne année. Jupiter reste chez vous jusqu'en mai, elle braque les projecteurs sur votre développement, professionnel ou autre, mais aussi sur des problèmes administratifs. Vous les avez sûrement déjà rencontrés si vous êtes du 1er décan ; ils vont donc être rapidement réglés. A partir de mai, avec Jupiter en Taureau, il devrait y avoir des rentrées d'argent, ou un achat immobilier.

Taureau

Il faudra que vous croyez en vous, que vous ayez confiance en vos choix et décision jusqu'en mai : tenez bon la barre parce qu'en mai la chance sera avec vous. Jupiter élira domicile dans votre signe (né avant le 9 mai) et vous tirerez bénéfice des renoncements et autres difficultés que vous avez eu à affronter ces dernières années. Réparation, résilience, renouveau...

Gémeaux

Chaque décan aura jusqu'au mois de mai pour mettre un projet sur des rails. Toutefois, à partir de mars, les natifs de mai auront des bâtons dans les roues à cause de l'arrivée de Saturne en Poissons. Cela peut autant mettre un frein à votre progression professionnelle, qu'à votre couple, ou encore vous donner du souci à propos d'un enfant ou de votre maison.

Cancer

Si vous avez eu des souci avec un membre de la famille en 2022, cela devrait être réglé d'ici le printemps prochain. A la suite de quoi, vous aurez un superbe projet. Ou un espoir un peu fou, mais qui pourrait bien se concrétiser si vous êtes né avant le 11 juillet. En outre, une rencontre pourrait avoir lieu au cours de l'été, surtout 2e décan né autour du 7 juillet.

Lion

Bonne année. Vous aurez tout pour plaire et pour réussir vos entreprises, en tout cas jusqu'en mai. Avec Jupiter en Bélier, tout ce que vous entreprendrez a des chances de marcher. 3e décan, soyez patient jusqu'en mars, Saturne quittera alors l'opposition de votre décan et vous aurez les mains libres. Avril et mai seront les meilleurs mois pour mettre quelque chose en place.

Vierge

Bonne année. Une année en deux parties, avec des mois un peu compliqués à cause de l'argent, et des moments bien plus agréables et chanceux à partir de mai. Quand Jupiter atteindra le Taureau (16 mai), le 1er décan sera récompensé de ses efforts et repartira du bon pied. Mais il est vrai que vous aurez une période un peu difficile quand Saturne entrera en Poissons en mars.

Balance

Bonne année. Jupiter va continuer jusqu'en mai à vous proposer des associations, des partenariats, des rencontres intéressantes, mais aussi des problèmes avec la paperasserie. Puis, à partir du mois de mai, vous commencerez à toucher les fruits de ce que vous avez mis en place, surtout né avant le 12 octobre. Et il peut s'agir, bien sûr, de fruits financiers, de bénéfices liés à un partenariat.

Scorpion

Bonne année. Le travail devrait être au premier plan en ce moment et jusqu'en mai, peut-être parce que vous pourrez davantage imposer vos méthodes. Puis, à partir du mois de mai, Jupiter sera face à vous et il sera question d'une association, d'un partenariat, à moins que vous ne fassiez une rencontre amoureuse ou qu'il n'y ait un mariage (né avant le 11 novembre).

Sagittaire

Bonne année. Et elle commence bien puisque votre planète, Jupiter, vous envoie des vibrations passionnantes. Amour, gloire et beauté sont acquis, ou le seront d'ici le mois de mai. A moins que Jupiter ne soit négative dans votre thème et que les ennuis administratifs et judiciaires ne s'accumulent. Dans ce cas, Jupiter en Taureau à partir de mai vous libèrera des pressions que vous subissez.

Capricorne

Bonne année ! Et si le début de 2023 vous confronte à des petits soucis liés à l'administration, à des affaires juridiques, à partir de mai ce sera le bonheur. Je vous l'ai déjà dit, Jupiter revient dans un secteur très chaleureux et sentimental de votre thème et si elle était positive au départ, votre été sera à la hauteur de vos espérances, tant professionnelles que personnelles.

Verseau

Bonne année. Si l'on en croit les astres, 2023 démarre sur les chapeaux de roues pour vous, tous vos projets accélèrent et auront l'impact que vous espérez. C'est-à-dire qu'ils seront reconnus, surtout dans leur aspect original et créatif. Après mai, Jupiter occupera le Taureau et ce sera le moment de vous installer " ailleurs ", ou d'inviter quelqu'un à vivre chez vous. Ce sera dans l'air en tout cas.

Poissons

Bonne année. La planète de chance occupant actuellement et jusqu'en mai votre secteur d'argent, il ne serait pas étonnant que vous fassiez un important achat. Il peut s'agir d'un bien immobilier ou d'un moyen de locomotion (voiture ?). Après le 16 mai, ce sont vos relations avec l'entourage, le voisinage, les déplacements, mais aussi les apprentissages qui seront en vedette.

