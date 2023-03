L'horoscope du dimanche 19 mars 2023

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

Votre sens de la répartie, votre humour aussi seront tranchants par moments, et vous aurez des tonnes de courage intellectuel. De plus, vous serez plus curieux de tout, 1er décan jusqu’à vendredi prochain. Toutefois, il se peut également que vous ayez à vous déplacer, ou que l’un de vos proches (frère, soeur) vous rende visite. Un entretien (pour du boulot ?) peut être aussi à prévoir la semaine prochaine entre mardi et jeudi.

Taureau

Votre esprit critique risque de vous manquer, 1er décan pour l’instant. Je ne dis pas que vous allez tout gober mais que vous devez rester méfiant face aux discours des autres. Que ce soit à travers les nouvelles du jour (radio, télé, journaux) ou au cours d’un dialogue avec quelqu’un, votre intuition vous soufflera qu’on tente de vous manipuler, qu’il y a de l’intox dans l’air. Mais un Taureau prévenu en vaut deux, aussi serez-vous vigilant.

Gémeaux

Vous allez apprécier Mercure en Bélier, surtout parce qu’elle décuple votre sens de l’anticipation. A priori, vous y verrez très clair et toutes vos prévisions seront justes. En fait, vous aurez un bon instinct et si vous le suivez, vous ne pouvez pas vous tromper. Par ailleurs, si vous avez un projet, une idée, c’est le bon moment pour en discuter, surtout 1er décan (jusqu’à vendredi prochain). Mais n’anticipez pas trop non plus...

Cancer

Mercure occupera votre secteur professionnel jusqu’au 3 avril, une bonne période pour d’importants rendez-vous, que ce soit avec votre boss, avec un futur employeur ou client. Quoi qu’il en soit, votre pouvoir de conviction sera à son maximum (1er décan jusqu’à vendredi prochain). Sur le plan privé, il faudra vous montrer ferme en famille, surtout si vous avez des enfants : les questions tournant autour de l’ordre seront sensibles.

Lion

Vous allez certainement beaucoup apprécier l’ambiance Bélier qui s’installe peu à peu ! Vous aurez une autoroute devant vous et tout ce que vous ferez vous vaudra des félicitations. Surtout avec Mercure (1er décan jusqu’à vendredi prochain). Mais le Soleil rejoindra Mercure demain et ils iront à la rencontre de Jupiter. C’est donc une période de profit pour les Lion, et certains pourront même obtenir une promotion ou une mutation.

Vierge

Vous avez quelque chose à vendre, sur le plan personnel ou professionnel ? Avec Mercure en Bélier vous aurez des arguments de poids pour convaincre un futur acheteur ou investisseur. Voire pour encourager votre banquier de vous prêter une somme que vous rembourserez rapidement car vous avez horreur d’être en dette. Cela dit, vous encouragerez tous ceux que vous sentirez déprimés, mal dans leur peau...

Balance

Avec un Mercure face à vous en Bélier, vous en entendrez des vertes et des pas mûres. Un partenaire affectif, ou professionnel, s’en prendra à vous au lieu de s’en prendre à lui-même. Comme souvent, vous aurez l’impression d’être un punching-ball, 1er décan jusqu’à vendredi prochain. Toutefois, au positif, on peut vous faire une proposition à saisir rapidement. C’est-à-dire qu’il ne faudra pas hésiter pendant des lustres.

Scorpion

La planète des échanges, qui gère aussi vos relations amicales, occupe à présent un signe qui accentue votre esprit critique. Essayez de ne pas trop l’exercer sur vos amis et sur vos proches. Si ce sont vos amis, normalement vous les acceptez tels qu’ils sont et ne regardez pas leurs défauts. Il est possible cependant que l’un d’entre eux vous agace tout particulièrement (jusqu’à vendredi prochain).

Sagittaire

Quelle bonne période pour vous ! Débarrassé de Mars la semaine prochaine, vous n’aurez que les chouettes énergies du Bélier pour vous donner envie d’avoir envie, et une belle vitalité. Sauf si vous êtes du tout début du signe car Saturne vous envoie une dissonance (on en a déjà parlé). Mais elle affecte plus votre moral, pour beaucoup, que votre forme : ceci dit, l’un est dépendant de l’autre et inversement. De toute façon, votre courage sera décuplé.

Capricorne

Le Bélier va être très occupé dans les prochains jours et c’est un signe qui représente les combats, l’agressivité, la colère aussi. Il est possible que vous vous en vouliez à vous-même. Ou qu’une ancienne colère, qui date de la nuit des temps, remonte à la surface. Mais ne serait-elle pas un moteur pour vous ? La colère n’est pas quelque chose de malsain, sauf quand elle vous ronge de l’intérieur ; là, il vaut mieux la sortir, quoi qu’il vous en coûte.

Verseau

Avec ce Mercure en Bélier, c’est sûr, vous risquez de trop parler. Ou d’oser tenir des propos que l’on pourrait vous reprocher parce qu’ils seront trop directs, trop cash, vécus comme agressifs. Ça ne sera peut-être pas votre intention que de provoquer vos interlocuteurs, mais soyez honnête avec vous-même, vous ne détesterez pas la polémique, on peut même penser que vous aurez envie d’en découdre avec certains.

Poissons

Il va être question d’argent, de financement ou de votre salaire, et ça va vous prendre la tête pendant plusieurs jours si vous êtes du 1er décan, puisque le Soleil entre demain en Bélier. C’est-à-dire que ce signe, qui est votre voisin, recevra 3 planètes pendant quelque temps et comme il représente votre vie matérielle, celle-ci sera au 1er plan. Avec un côté chanceux, parfois imprévu, pour ceux du 2e décan.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info